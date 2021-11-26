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Воспитанница Дворца на Миусах взяла золото по стрельбе из лука на всероссийских соревнованиях

Марьяна Шевцова

Общество
Воспитанница Дворца на Миусах взяла золото по стрельбе из лука на всероссийских соревнованиях
Фото: Pixabay

25 ноября на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука «Надежды России» команда из Москвы получила золотую медаль. В зачете по стрельбе из блочного лука среди девушек 2005–2008 года рождения первенство оказалось у Москвы.

В столичной команде выступала воспитанница Дворца творчества детей и молодежи на Миусах 16-летняя Елизавета Кривцова. Помимо этого, девушка выполнила норматив мастера спорта и стала шестой в личном зачете.

Педагоги дворца Ирина Смелянова и Александр Федореев рассказывают, что девушка занимается в их кружке по стрельбе из лука уже четыре года, но на такие результаты они не могли и надеяться, ведь прошлый сезон прошел в онлайн-режиме из-за эпидемической обстановки в Псковском регионе.

— Елизавета превзошла наши ожидания, мы очень гордимся нашей ученицей! — говорит после просмотра трансляции Ирина.

Во дворце на Миусах секция по стрельбе из лука «Преодолей себя» работает с 1997 года и является одной из наиболее востребованных среди воспитанников. Занятия проходят по определенному плану, всегда начинаются с разминки и заканчиваются общей физической подготовкой. Помимо этого, большое внимание уделяется и спортивным достижениям подопечных, участию в спортивных соревнованиях.

За долгое время существования секции у ее воспитанников набралось большое количество наград. С начала учебного 2021/2022 года на соревнованиях различного уровня учащиеся завоевали 10 наград.

Напомним, что с 20 по 26 ноября 2021 года в городе Великие Луки Псковской области проходят Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». Соревнования ежегодные, внесены в Единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации. В этом году все проходит в традиционном формате с соблюдением необходимых требований и санитарных норм.

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