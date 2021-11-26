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Мобильный оператор составит портрет туриста

Никита Миронов

Общество
Мобильный оператор составит портрет туриста
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Развитию туризма помогут цифровые технологии. Оператор мобильной связи Tele2 запускает первое «коробочное» решение больших данных (big data) — платформу для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Пользователи ресурса могут самостоятельно получать ответы на свои вопросы, проверять гипотезы и принимать верные управленческие решения.

Аналитический портал оператора может быть полезен ведомствам и предпринимателям, которые планируют привлекать туристов, развивать инфраструктуру или оптимизировать транспортные потоки — администрациям городов и регионов, проектным офисам по туризму и транспорту, владельцам гостиниц и ресторанов, туристическим агентствам.

Платформа содержит десятки аналитических отчетов, которые будут непрерывно дополняться. Клиент может самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока, определить сезонность поездок, создать рейтинг домашних регионов туристов. Данные удобно анализировать не только по неделям и месяцам, но и по определенным дням. Платформа также позволяет составить портрет туриста, увидеть тип транспорта прибытия и длительность пребывания путешественника.

Геоаналитика — это драйвер роста выручки от направления big data мобильного оператора. В 2020 году доходы компании от внешних проектов увеличились по сравнению с 2019 годом более чем в 10 раз. В 2021 году это направление также демонстрирует высокие темпы роста. Результатом использования геоаналитики big data часто становятся проекты по развитию внутреннего туризма. Например, в 2021 году эксперты по большим данным оператора изучили активность гостей на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Благодаря исследованию стали понятны объем и структура туристического потока, его динамика, длительность пребывания туристов и география их маршрутов. Итогом анализа стал ряд мероприятий, направленных на продвижение курорта.

Антон Мерзляков, директор по аналитике больших данных Tele2, пояснил:

— Пандемия ускорила развитие внутреннего туризма — мы видим это по растущему количеству запросов на геоаналитику для регионов или отдельных территорий. На основе анализа реализуемых задач мы выделили типовые тематики, которые интересуют наших клиентов, и реализовали их в «коробочном» решении. Наша туристическая платформа позволяет пользователю самостоятельно получать ответы на все вопросы относительно турпотока и портрета туриста. Это помогает нашим клиентам принимать верные управленческие решения, эффективно привлекать инвестиции и развивать инфраструктуру именно там, где это будет востребовано.

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