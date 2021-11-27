Что подарить в День матери: советы от московского психолога

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В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Это прекрасный повод для выражения любви, признательности, благодарности, восхищения и уважения самому родному и главному человеку в жизни. Как можно поздравить маму, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Мыслим творчески

Определенных традиций празднования Дня матери пока нет — в календаре дата появилась сравнительно недавно. Однако наверняка у каждой семьи есть мысли и опыт, связанные с тем, как порадовать маму в праздник. Разумеется, можно приехать в гости с тортом и букетом цветов, даже не сомневаясь, что такой визит будет и приятным, и желанным. А можно…

Преподнести оригинальный подарок

При выборе сюрприза попробуйте отталкиваться как от вкусов и предпочтений мамы, так и от собственных желаний и интуиции.

— Тот же букет может быть из экзотических цветов — например, орхидей, а то и вовсе из овощей или фруктов. Если мама предпочитает срезанным цветам живые — подарите бонсай вместе с книгой-описанием ухода за деревцем.

— И торт может быть без сахара (вдруг он противопоказан) — сейчас выпускают мясные и рыбные.

— Прекрасным подарком по-прежнему остаются впечатления: посещение театра или мастер-класса. Вместо классического спектакля выберите ледовое или иммерсивное шоу, а рукодельницу со стажем отправьте осваивать азы итальянской кухни.

— Если дарите книгу любимой писательницы, будет здорово заполучить для титульного листа доброе пожелание от автора.

— Можно вручить подписку на онлайн-кинотеатр, сертификат в салон красоты, интернет-курс лекций по искусству.

Бывает полезным учитывать как стоимость покупки, так и свои финансовые возможности. Если мама знает, что у вас временные денежные затруднения, но при этом подарок свидетельствует об обратном, принять его ей будет трудно.

Провести особенный день

Иной раз домашние праздники из года в год проходят по единому сценарию. Например, когда семья со взрослыми детьми и внуками собирается в родительском доме на традиционный обед. А что, если в этом году 28 ноября отметить иначе — учитывая и повод, и мечты виновницы торжества? Заранее обдумайте, чему была бы рада мама, что могло бы ее удивить, в чем она сейчас особенно нуждается? А потом осуществите выбранное вместе: отправьтесь в другой город на пару дней; посетите конный клуб; пригласите в гости родственников, с которыми не виделись много лет; устройте вечеринку для маминых подруг; заполните весь день шопингом; пройдитесь пешком по тем улочкам, где жили раньше; приведите в порядок семейные фотографии, хронологически рассортировав их по альбомам, а заодно восполнив пробелы по истории рода; сходите вместе на фитнес или в СПА.

Сколько бы дел и проблем в данный момент у вас ни было, постарайтесь их отложить хотя бы на день. Посвятите время общению с мамой — это будет важно и ценно как для нее, так и для вас. Главное — заранее настройтесь на бесконфликтное проведение досуга и положительные эмоции от общения.

Фото: pixabay.com

Проявить заботу

Праздновать — это, вне всяких сомнений, замечательно. Однако в полной ли мере отражают ваше отношение к маме подарки и сюрпризы по случаю? Вспомните, как в детстве о вас заботились, предугадывая потребности, а порой выполняя даже то, о чем вы не просили. Как думаете, будет ли маме приятно получить подобное взамен? Иногда забота может касаться мелочей. Например, вовремя принесенная пачка любимого чая вместо того, что почти закончился, или новый придверный коврик, купленный к зиме.

— Наверняка будут уместны оплаченный маникюр или курс лечебного массажа.

— Если вы заметили, что маме стало сложнее разглядывать ценники в магазине, запишите ее к офтальмологу, а после вместе подберите современную оправу к новым очкам.

— Также большинство хозяек с благодарностью примут помощь в генеральной уборке квартиры — более всего те, кому уже тяжело в одиночку мыть окна, плинтусы, плафоны люстр и чистить до блеска сантехнику. Можно роль помощницы взять на себя, а можно вызвать клининговую компанию.

— Порой лучше всяких сувениров оказываются заказанные на дом продукты, тем более в период, когда ежедневные походы по магазинам стоит ограничить.

— Важно заботиться о здоровье мамы, даже когда она убеждает, что с ней все в порядке, и чувствует себя прекрасно. Проводимая регулярно диспансеризация однозначно способна упростить жизнь — станьте организатором обследования и сопровождающим.

И помните, что зачастую необходимость помощи отрицается по причине того, что кажется родителю серьезным осложнением жизни детей. Все ли «дети» понимают, что в действительности так проще?

Посетить психолога

Визит к такому специалисту, само собой, никакой не подарок. Более того, полноценная психотерапия скорее сложный, требующий сил и времени процесс. И в то же время результат грамотного выяснения проблем и отношений между самыми родными людьми — настоящий дар всей семье, а порой сразу нескольким поколениям.

Наверное, вряд ли найдется тот, кто не имел бы претензий, обид, упреков, сожалений, чувства вины или других периодически беспокоящих ощущений в адрес родителей, их поведения и принципов воспитания. Последнее время цитата про то, что все мы родом из детства, используется в качестве оправдания своих ошибок и промахов. Безусловно, отрицать влияние родительского воспитания на дальнейшую жизнь сына или дочери бессмысленно. Только суть в том, что детство уже давно кончилось и смысла там оставаться еще меньше.

Все ли устраивает в отношениях с мамой сейчас? Влияют ли они на процесс воспитания ваших собственных детей? И вообще — какова роль мамы в вашей жизни, хотелось бы что-то изменить в настоящем, чтобы было проще в будущем?

Ситуации бывают разными, как и причины, которые к ним приводят, но совершенно точно, что человеческие отношения могут меняться так, что на душе становится светлее, а жизнь — счастливее. Поговорить, услышав другого, и быть услышанным тем, кто тебе так дорог, уже счастье. И психолог обязательно поможет такому диалогу состояться.

Находиться рядом

Согласно словам одной красивой песни, всегда быть вместе не могут люди — к счастью или сожалению, но это так. Однако быть рядом друг с другом — не всегда физически, но обязательно душевно — наверное, главное желание и потребность любящих людей.

Помните о том, как важно маме знать, что у вас все в порядке, как искренне она радуется успехам своих детей и как сильно горюет, когда они несчастны, как постоянно переживает за происходящее в жизни ребенка. Неважно, пять ему лет или пятьдесят пять.

— Участвуйте в жизни мамы и позволяйте ей быть существенной частью вашей.

— Звоните и навещайте так часто, как это возможно.

— Говорите комплименты и ласковые слова.

— Проявляйте интерес и внимание, терпеливо выслушивая длинные пересказы снов и рассказы о событиях молодости.

— Без раздражения отвечайте на вопросы о том, поели ли вы и надета ли шапка.

— Немедленно прощайте сделанные ею ошибки и даже несправедливо сказанные в ваш адрес слова.

И в принципе забудьте о том, что на нее можно обидеться. Идеальных отношений с мамой вряд ли возможно достичь, так как люди неидеальны по своей природе в принципе. А вот ощущение счастья, которое дарит мамино присутствие в нашей жизни, вполне достижимо и зависит во многом от нас самих. Мамы же делают для этого все возможное.

Если вы чувствуете, что пришло время изменить к лучшему общение с мамой, или же хотите избежать ошибок в воспитании собственных детей, обратитесь за помощью к специалистам Московской службы психологической помощи населению. Круглосуточный телефон неотложной психологической помощи в Москве — 051 (с городского телефона), +7 (495) 051 — с мобильного. В круглосуточном режиме работает и чат психологической поддержки на сайте: www.msph.ru. Помимо бесплатных очных и дистанционных консультаций психологи регулярно проводят вебинары на актуальные темы детско-родительских отношений и семейных проблем.