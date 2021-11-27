«Минус 90 процентов»: что можно и нельзя покупать в период распродаж

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Сезон распродаж, стартовавший в «черную пятницу», длится три–четыре дня. «Вечерняя Москва» пообщалась с членом совета Российской гильдии маркетологов Николаем Григорьевым и выяснила, как провести время скидок с наибольшей выгодой для себя и не купить бесполезную вещь.

Я бы посоветовал всем найти в интернете ценовые агрегаторы, которые помогают сравнивать стоимость товаров в разных магазинах.

Очень важно задать себе вопрос: а нужно ли покупать эту вещь только потому, что есть скидка? Ведь крупный красивый баннер, на котором написано «минус 90 процентов», — не показатель того, что вам нужно очередное платье или бытовой прибор, которым вы не будете пользоваться. Поэтому, прежде чем выбирать товар, подумайте, что вам действительно давно нужно. Например, в данный момент популярностью у москвичей больше всего пользуются зимние товары — сноуборды, лыжи и экипировка к ним: только за одну неделю спрос на них вырос на 69 процентов.

Не следует бросаться и на самую низкую цену. Особенно если вы не понимаете, что за продавец предлагает конкретный товар. Могут привезти брак, а деньги не вернуть. Важно, чтобы продавец был проверенный, известный на рынке. Отзывы в интернете сейчас можно найти о любом магазине.

Слепить снежок

Снежколепы — удобное приспособление для изготовления снежков идеально круглой формы — в последнее время набирают популярность. И стоят они совсем недорого — от 150 рублей. Хороший подарок ребенку, который идеально подойдет для зимних игр на свежем воздухе.

Экономия: до 200 рублей.

Фото: Pexels

Время хоккея

Зимой можно не только на лыжах покататься, но и в хоккей сыграть. Средняя стоимость клюшки составит со скидкой 1700– 2500 рублей, шлем и налокотники — 3500. Хоккейная одежка вместе с защитой обойдется в 5500– 6000 рублей.

Экономия: до 6000 рублей

Повод обновить аромат

Большие скидки на парфюмерию предложат крупные торговые сети. Купить любимые духи можно будет на 25, а то и 40 процентов дешевле обычного. А еще «черная пятница» — отличный повод попробовать новый аромат. Ведь туалетную воду известных брендов можно найти от 3000 рублей.

Экономия: до 7000 рублей

Лыжи с костюмчиком

Покупаем лыжи — и вперед, покорять пусть и не горные, но склоны в городе. В «черную пятницу» прогулочные лыжи можно найти от 1500 рублей. Горные лыжи от 8000 рублей. И стоит сразу подумать про экипировку: стильный лыжный костюмчик — от 7000 рублей, термобелье — от 1500, ботинки — от 1500.

Экономия: до 8000 рублей

Фото: Pexels

Ледянки и тюбинги

Покататься на снежных склонах можно и на тюбингах. А их в ассортименте онлайнмагазинов — огромный выбор. К тому же в «черную пятницу» можно купить тюбинг от 1400 рублей. Ну и самое время запастись ледянками для всей семьи.

Детские можно купить от 100 рублей.

Взрослые — от 300 рублей.

Экономия: до 1000 рублей

Практичная термосумка

Сумка, способная держать тепло или сохранять холод, — незаменимая вещь в дороге. В ней можно перевозить продукты питания и не опасаться за их свежесть. В сезон отпусков такие предметы обычно стоят дороже. А вот в «черную пятницу» купить термосумку можно по цене от 500 рублей, а качественные модели стоят по 2500 рублей.

Экономия: до 1000 рублей.

Оседлать снегокат

Любители многофункциональных устройств могут приобрести своему ребенку снегокат, представляющий собой современные сани с рулем, тормозом и лыжами. В ноябре их можно купить по цене примерно в 1500 рублей.

Экономия: до 3000 рублей.

Фото: Pexels

На санки и с горки!

Современные санки — это не просто полозья и сиденье, это множество модификаций: и с колесиками, и дополнительной ручкой управления, для тех, кто постарше и совсем для малышей. Как ни парадоксально, самыми дорогими оказались самые простые деревянные сани из нашего детства — со скидкой 5000 рублей. Но есть масса отличных предложений, и купить саночки можно и за 2000 рублей.

Экономия: до 5000 рублей

Техника для кухни

Если вашу микроволновку тарелки с борщом давно не воспринимают всерьез и относятся к ней как к опасному аттракциону, самое время задуматься. Призвание микроволновки не в том, чтобы греть посуду — горячей должна становиться еда! В «черную пятницу» можно найти самые современные микроволновки от 3900 рублей. А еще магазины бытовой техники снижают стоимость на кухонные комбайны. Эта вещь полезнее, чем просто миксер, блендер или мясорубка благодаря своей многофункциональности. Цена — от 9000 рублей.

Экономия: до 3000 рублей

Топ-5 ненужных вещей

Многие из нас, соблазнясь большими скидками, приобретают на распродажах совершенно ненужные вещи.

— Тренажер. По мнению экспертов, спортивное оборудование возглавляет список покупок, без которых можно обойтись. Тренажер в большинстве случаев будет стоить дешевле годового абонемента в спортзал. Но у многих этот предмет будет пылиться в углу или станет вешалкой для футболок. Мотивацию ведь не купишь!

— Блендер. Этот кухонный прибор будет полезным, если вы постоянно готовите смузи и кремсупы. А если с кухней у вас не любовь, а поверхностные отношения, покупка блендера ситуацию не исправит.

— Соковыжималка. Выпить стакан свежевыжатого сока в любимом кафе — дело привычное. А вот приготовление напитка дома — процесс трудоемкий. Вряд ли перед работой кому-то захочется нарезать килограмм апельсинов, при этом нервно поглядывая на часы, чтобы не опоздать на автобус до метро.

— Хлебопечка. Испечь дома вкусный хлеб — идея хорошая. Только в лучшем случае эту хлебопечку вы уберете в дальний шкаф, в худшем — выставите на сайт объявлений, чтобы продать, причем намного дешевле.

— Кофемашина. Варка кофе дома может стать хорошим утренним ритуалом. Однако, если вы не привыкнете к регулярной покупке специальных капсул и продолжите покупать кофе в бумажных стаканчиках, кофемашина просто станет частью кухонного интерьера.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгения Лютова, психолог:

— По моим наблюдениям, потребители в России — осознанные. Это на Западе дерутся за скидки, заранее присматривают товары в интернет-магазинах. Явление «черной пятницы» у российского потребителя не укоренилось в сознании. Люди понимают, что цену могут завысить до начала распродаж, а потом резко снизить. Поэтому они с подозрениям относятся к скидкам. И именно это позволяет им не купить лишнего.