Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Меня ведет интуиция: актриса Теона Дольникова о критике, таланте и бездарности

Мария Маслова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Меня ведет интуиция: актриса Теона Дольникова о критике, таланте и бездарности
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В декабре мюзикл «Граф Орлов» возвращается на сцену Московского государственного академического театра оперетты. Одну из главных ролей — Елизавету — играет в нем Теона Дольникова. Артистка рассказала «Вечерней Москве» о том, как поменялась ее жизнь за последние годы, детском буллинге (травле. — «МВ») и семейном счастье.

— Теона, «Граф Орлов» покорил миллионы зрителей и заслужил признание театральных критиков, став единственным мюзиклом — обладателем премии «Хрустальная Турандот». С чем, на ваш взгляд, связан такой успех?

— Во-первых, с музыкой. Когда на протяжении многих лет играешь в спектакле, привыкаешь, думаешь, ну, музыка и музыка. Но после долгого перерыва, когда мы снова вернулись к «Графу Орлову», думаю, у каждого артиста пробежали мурашки от этого волшебства. Во-вторых, зрителей привлекает то, что сюжет основан на реальных событиях. Даже те люди, кто не слишком хорошо знает историю, в курсе, кто такая Екатерина II, ее личность всегда вызывает интерес. И, конечно же, это актерский состав. Мы играем очень искренне, отдаемся этому проекту на сто процентов. Зрители чувствуют это.

Меня ведет интуиция: актриса Теона Дольникова о критике, таланте и бездарности Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

— Была ли какая-то особенная подготовка к роли исторического персонажа?

— Конечно, мне знакома история про княжну Тараканову, выдававшую себя за дочь императрицы, но по большей части я ориентировалась на свою интуицию. Потому что переизучение иногда намного хуже, чем незнание. Главное в этом спектакле — душа и чувства. Одно лишь знание истории не способно на сто процентов передать и рассказать обо всем.

— Ваша героиня — бунтарка, авантюристка. Есть ли между вами что-то общее?

— Играя любую роль, я действую по принципу 50 на 50. Ищу в себе те качества, которые есть в моем персонаже, и добавляю к ним часть меня, которая могла бы быть присуща герою. Получается единый образ. Существует множество версий о Елизавете. Говорят, что она мошенница и самозванка. Для меня же она авантюристка, которая верит в свою правоту и остается верна себе до конца.

— Артист мюзикла должен быть «универсальным солдатом»: уметь и петь, и танцевать, и обладать драматическим талантом. Кому сложнее — эстрадному артисту или артисту мюзиклов?

— Конечно, артисту мюзиклов! Это абсолютно другой уровень подготовки и работы. Здесь ты должен быть талантливым артистом, чтобы вести свою линию, взаимодействовать с партнером, удерживать внимание зрителей. А не автоматически передвигаться по сцене. Когда я только пришла в Московский театр оперетты, мне было 15 лет. У меня не было никакого актерского опыта, я была зажата на сцене. Но я поставила цель — стать хорошей драматической актрисой. Стала развиваться, поступила в театральный институт, обучалась мастерству в Америке. Это делало меня артистом другого уровня. Я стала чувствовать себя увереннее, свободнее на сцене.

Меня ведет интуиция: актриса Теона Дольникова о критике, таланте и бездарности Фото: : Валерий Шарифулин / ТАСС

— Сейчас, чтобы стать знаменитым, достаточно просто иметь раскрученные соцсети. Как относитесь к такой тенденции?

— Я всегда склоняюсь к чему-то молодежному, революционному, необычному, потому что мой внутренний мир никак не соответствует цифрам в паспорте. Мне ближе подростки, а они тоже своего рода революционеры. Конечно, я не про всех, есть откровенные бездарности. Но для талантливых ребят та слава, которую они получили из-за соцсетей, может стать хорошей отправной точкой. Вот только если через пять лет они так и не сдвинутся с нее и вся их деятельность будет ограничиваться соцсетями, будет грустно. А если они получат музыкальное или театральное образование, попробуют себя в разных видах деятельности и будут всячески развиваться — респект (уважение. — «МВ») им.

— Как разделяете время на работу и личную жизнь?

— Последние полтора года находить время на все стало сложнее, потому что сын Лука подрос. До трех лет была полная лафа. Я сутками работала, тусовалась и еще умудрялась с ним погулять. Но тогда его потребность во мне была менее заметной. Сейчас ему пять лет, он выражает свои эмоции и желания, постоянно спрашивает, почему я так много работаю. А я ему всегда честно отвечаю — потому что люблю свое дело. Хочу, чтобы он понимал, что работа — это неплохо, это то, что делает его маму счастливой.

— У вас актерская семья. Не сложно двум творческим личностям уживаться?

— Мне тоже всегда казалось, что союз двух творческих людей — это пороховая бочка. И в моей жизни всегда было так, когда я связывалась с мужчинами-артистами. Но с Максимом по-другому. Каждый из нас так настрадался, что нам хватило. Хоть мы и встретились в молодом возрасте, но с огромным опытом за плечами — у Максима уже было трое детей и две бывшие жены. Я пережила смерть моего молодого человека, что стало для меня страшным испытанием. Мы решили, что портить жизнь и настроение друг другу не стоит. Страдания, выяснение отношений и другой детский сад мы оставили для сцены.

Меня ведет интуиция: актриса Теона Дольникова о критике, таланте и бездарности Фото: Владимир Песня / РИА Новости

— А людская критика не выбивает из колеи?

— Постоянно, еще со школы, я сталкивалась с буллингом. Во-первых, из-за смешения кровей. У меня есть украинские, грузинские и еврейские корни. До сих пор, когда мне задают вопрос, кто ты по национальности, я теряюсь. Еще в школе меня оставили на второй год. Посередине учебы в седьмом классе меня отправили в шестой. Я чувствовала себя ужасно униженной. А еще, когда ты выделяешься из толпы, одеваешься по-другому, на тебя начинают косо смотреть. С этим я тоже сталкиваюсь еще со школы. Мы с сестрой на уроки ходили в юбках и в массивных ботинках. Одноклассницы делали замечания — юбку нужно носить исключительно с туфлями. Во взрослом возрасте все это ушло в соцсети. Без гневных комментариев никуда. Но я перестала обращать внимание на все это и поняла, что всем нравиться невозможно.

ДОСЬЕ

Теона Дольникова родилась 24 августа 1984 года в Москве. Окончила экспериментальную гимназию с углубленным изучением французского языка и Музыкальную школу имени Гнесиных по классу фортепиано и скрипки. Участвовала в мюзиклах «Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Войны духа». Теона была вокалисткой рок-группы «Слот», писала песни для фильмов.

Школьная хулиганка

Теона Дольникова признается, что в школе учеба ее мало интересовала. Она часто прогуливала уроки химии под предлогом подготовки к школьному спектаклю. А на самом деле просто сидела и болтала с художественным руководителем. Училась плохо — с тройки на двойку, из-за чего ее и оставили на второй год в шестом классе.

Американский Муж

Когда Теона Дольникова училась в США, она вышла замуж за гражданина Америки. До сих пор развод не оформлен. Но актриса отмечает — этот брак действителен лишь на бумаге. Она уже давно в браке с актером Максимом Щегловым. Вместе пара воспитывает сына.

Потеряла театр

В мюзикл «Метро» Теона попала, когда училась в школе. Шла с уроков и услышала по радио, что идет прослушивание в первый в России мюзикл. В первый день кастинга она не могла найти театр, так как забыла его название. Помнила только, что что-то связанное с оперой. Актриса обошла половину центра Москвы, даже в Большой театр заглянула. Вернулась домой, открыла телефонный справочник, а там — Театр оперетты. Побежала туда, но прослушивание было закончено. Пришлось испытать удачу еще раз.

Заветная скрипка

Родители уделяли большое внимание развитию дочерей Теоны и Кетеван. Теона начала заниматься балетом в три года, а в пять лет пошла в музыкальную школу. Актриса признается, что одно из самых светлых воспоминаний из детства — появление собственного инструмента, о котором она всегда мечтала. В один из дней рождения родители преподнесли ей скрипку.

Похвала от ПриМадонны

В 2001 году девушка участвовала в фестивале «Славянский базар», где исполнила «Лебединую песню». Эта композиция принесла ей Гран-при, который вручила лично Алла Пугачева. Примадонна отметила, что классическую композицию Теона исполнила свежо и интересно.

Читайте также:
Актеры Профессии Интервью
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте