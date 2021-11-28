Меня ведет интуиция: актриса Теона Дольникова о критике, таланте и бездарности

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В декабре мюзикл «Граф Орлов» возвращается на сцену Московского государственного академического театра оперетты. Одну из главных ролей — Елизавету — играет в нем Теона Дольникова. Артистка рассказала «Вечерней Москве» о том, как поменялась ее жизнь за последние годы, детском буллинге (травле. — «МВ») и семейном счастье.

— Теона, «Граф Орлов» покорил миллионы зрителей и заслужил признание театральных критиков, став единственным мюзиклом — обладателем премии «Хрустальная Турандот». С чем, на ваш взгляд, связан такой успех?

— Во-первых, с музыкой. Когда на протяжении многих лет играешь в спектакле, привыкаешь, думаешь, ну, музыка и музыка. Но после долгого перерыва, когда мы снова вернулись к «Графу Орлову», думаю, у каждого артиста пробежали мурашки от этого волшебства. Во-вторых, зрителей привлекает то, что сюжет основан на реальных событиях. Даже те люди, кто не слишком хорошо знает историю, в курсе, кто такая Екатерина II, ее личность всегда вызывает интерес. И, конечно же, это актерский состав. Мы играем очень искренне, отдаемся этому проекту на сто процентов. Зрители чувствуют это.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

— Была ли какая-то особенная подготовка к роли исторического персонажа?

— Конечно, мне знакома история про княжну Тараканову, выдававшую себя за дочь императрицы, но по большей части я ориентировалась на свою интуицию. Потому что переизучение иногда намного хуже, чем незнание. Главное в этом спектакле — душа и чувства. Одно лишь знание истории не способно на сто процентов передать и рассказать обо всем.

— Ваша героиня — бунтарка, авантюристка. Есть ли между вами что-то общее?

— Играя любую роль, я действую по принципу 50 на 50. Ищу в себе те качества, которые есть в моем персонаже, и добавляю к ним часть меня, которая могла бы быть присуща герою. Получается единый образ. Существует множество версий о Елизавете. Говорят, что она мошенница и самозванка. Для меня же она авантюристка, которая верит в свою правоту и остается верна себе до конца.

— Артист мюзикла должен быть «универсальным солдатом»: уметь и петь, и танцевать, и обладать драматическим талантом. Кому сложнее — эстрадному артисту или артисту мюзиклов?

— Конечно, артисту мюзиклов! Это абсолютно другой уровень подготовки и работы. Здесь ты должен быть талантливым артистом, чтобы вести свою линию, взаимодействовать с партнером, удерживать внимание зрителей. А не автоматически передвигаться по сцене. Когда я только пришла в Московский театр оперетты, мне было 15 лет. У меня не было никакого актерского опыта, я была зажата на сцене. Но я поставила цель — стать хорошей драматической актрисой. Стала развиваться, поступила в театральный институт, обучалась мастерству в Америке. Это делало меня артистом другого уровня. Я стала чувствовать себя увереннее, свободнее на сцене.

Фото: : Валерий Шарифулин / ТАСС

— Сейчас, чтобы стать знаменитым, достаточно просто иметь раскрученные соцсети. Как относитесь к такой тенденции?

— Я всегда склоняюсь к чему-то молодежному, революционному, необычному, потому что мой внутренний мир никак не соответствует цифрам в паспорте. Мне ближе подростки, а они тоже своего рода революционеры. Конечно, я не про всех, есть откровенные бездарности. Но для талантливых ребят та слава, которую они получили из-за соцсетей, может стать хорошей отправной точкой. Вот только если через пять лет они так и не сдвинутся с нее и вся их деятельность будет ограничиваться соцсетями, будет грустно. А если они получат музыкальное или театральное образование, попробуют себя в разных видах деятельности и будут всячески развиваться — респект (уважение. — «МВ») им.

— Как разделяете время на работу и личную жизнь?

— Последние полтора года находить время на все стало сложнее, потому что сын Лука подрос. До трех лет была полная лафа. Я сутками работала, тусовалась и еще умудрялась с ним погулять. Но тогда его потребность во мне была менее заметной. Сейчас ему пять лет, он выражает свои эмоции и желания, постоянно спрашивает, почему я так много работаю. А я ему всегда честно отвечаю — потому что люблю свое дело. Хочу, чтобы он понимал, что работа — это неплохо, это то, что делает его маму счастливой.

— У вас актерская семья. Не сложно двум творческим личностям уживаться?

— Мне тоже всегда казалось, что союз двух творческих людей — это пороховая бочка. И в моей жизни всегда было так, когда я связывалась с мужчинами-артистами. Но с Максимом по-другому. Каждый из нас так настрадался, что нам хватило. Хоть мы и встретились в молодом возрасте, но с огромным опытом за плечами — у Максима уже было трое детей и две бывшие жены. Я пережила смерть моего молодого человека, что стало для меня страшным испытанием. Мы решили, что портить жизнь и настроение друг другу не стоит. Страдания, выяснение отношений и другой детский сад мы оставили для сцены.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

— А людская критика не выбивает из колеи?

— Постоянно, еще со школы, я сталкивалась с буллингом. Во-первых, из-за смешения кровей. У меня есть украинские, грузинские и еврейские корни. До сих пор, когда мне задают вопрос, кто ты по национальности, я теряюсь. Еще в школе меня оставили на второй год. Посередине учебы в седьмом классе меня отправили в шестой. Я чувствовала себя ужасно униженной. А еще, когда ты выделяешься из толпы, одеваешься по-другому, на тебя начинают косо смотреть. С этим я тоже сталкиваюсь еще со школы. Мы с сестрой на уроки ходили в юбках и в массивных ботинках. Одноклассницы делали замечания — юбку нужно носить исключительно с туфлями. Во взрослом возрасте все это ушло в соцсети. Без гневных комментариев никуда. Но я перестала обращать внимание на все это и поняла, что всем нравиться невозможно.

ДОСЬЕ

Теона Дольникова родилась 24 августа 1984 года в Москве. Окончила экспериментальную гимназию с углубленным изучением французского языка и Музыкальную школу имени Гнесиных по классу фортепиано и скрипки. Участвовала в мюзиклах «Метро», «Нотр-Дам де Пари», «Войны духа». Теона была вокалисткой рок-группы «Слот», писала песни для фильмов.

Школьная хулиганка

Теона Дольникова признается, что в школе учеба ее мало интересовала. Она часто прогуливала уроки химии под предлогом подготовки к школьному спектаклю. А на самом деле просто сидела и болтала с художественным руководителем. Училась плохо — с тройки на двойку, из-за чего ее и оставили на второй год в шестом классе.

Американский Муж

Когда Теона Дольникова училась в США, она вышла замуж за гражданина Америки. До сих пор развод не оформлен. Но актриса отмечает — этот брак действителен лишь на бумаге. Она уже давно в браке с актером Максимом Щегловым. Вместе пара воспитывает сына.

Потеряла театр

В мюзикл «Метро» Теона попала, когда училась в школе. Шла с уроков и услышала по радио, что идет прослушивание в первый в России мюзикл. В первый день кастинга она не могла найти театр, так как забыла его название. Помнила только, что что-то связанное с оперой. Актриса обошла половину центра Москвы, даже в Большой театр заглянула. Вернулась домой, открыла телефонный справочник, а там — Театр оперетты. Побежала туда, но прослушивание было закончено. Пришлось испытать удачу еще раз.

Заветная скрипка

Родители уделяли большое внимание развитию дочерей Теоны и Кетеван. Теона начала заниматься балетом в три года, а в пять лет пошла в музыкальную школу. Актриса признается, что одно из самых светлых воспоминаний из детства — появление собственного инструмента, о котором она всегда мечтала. В один из дней рождения родители преподнесли ей скрипку.

Похвала от ПриМадонны

В 2001 году девушка участвовала в фестивале «Славянский базар», где исполнила «Лебединую песню». Эта композиция принесла ей Гран-при, который вручила лично Алла Пугачева. Примадонна отметила, что классическую композицию Теона исполнила свежо и интересно.