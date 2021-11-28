«Мы еще зажжем!»: певица Слава — об изменах и умении справляться с испытаниями

Фото: Из личного архива Славы

Певица Слава, а в жизни Анастасия Сланевская, отмечает 20 лет своей сольной карьеры на сцене. По этому случаю артистка рассказала «Вечерке» про свою неидеальность и новые реалии в шоу-бизнесе.

— Слава, у вас скоро большой сольный концерт в Москве. Чего сегодня хочет слушатель от артиста?

— Да, уже вот-вот мы соберемся на моем ностальгическом концерте в пред дв ерии большого юбилея, 20 лет на сцене, с программой «Без тебя меня нет». В следующем году я готовлю большое концертное шоу, а в уходящем хочу еще раз с благодарностью вспомнить и пережить все, что случалось в моей творческой, да и не только творческой жизни! Слушатель хочет того же, чего и всегда: искренности. И ощущения праздника! Время сейчас непростое, поэтому особенно важно дарить людям положительные эмоции, напоминать, что жизнь больше любых проблем. И она, красочная и яркая, продолжается, несмотря ни на что! Мы еще зажжем!

— Есть ощущение, что кризис миновал?

— Нет, конечно. Есть только горячее желание, чтобы он миновал как можно скорее.

— Что сейчас самое сложное в проведении сольников?

— Самое сложное — не разочаровать зрителей переносом концерта. Я прекрасно понимаю, что никому не хочется ждать концерта два-три месяца. И настрой уже не тот, и планы могут поменяться. Введение QRкодов для посещения мероприятий тоже сильно усложняет жизнь и артистам, и поклонникам. Но мои любимые зрители все равно приходят на концерты и отжигают вместе со мной! Их ничего не останавливает — это мои люди, которых QRкодами не испугаешь и не заставишь отказать себе в удовольствии на славу со Славой попеть и потанцевать! Вместе мы отключаемся от всего мира и генерируем прекрасное настроение!

Фото: Из личного архива Славы

— Вы много ездите по стране с концертами. Нет желания закончить перелеты и заняться чем-то другим?

— Я не для того выбирала профессию артиста, чтобы мечтать как можно скорее уйти на пенсию, сидеть в кресле-качалке и ворчать. (Улыбается.) Для меня каждый концерт — праздник! Большая вечеринка с гостями, песнями и танцами! Как можно сознательно от этого отказаться?!

— Когда вы только начинали свой путь в шоу-бизнесе, представляли, что станете его «ветераном»?

— Я что, похожа на «ветерана»? (Смеется.) Ни о чем таком я не думала. Пела, потому что хотелось петь! Выходила на сцену и забывала обо всем. Мечтала, чтобы это продолжалось как можно дольше. Домечталась, видите, до того, что меня уже записали в ветераны. «Бойтесь своих желаний, они могут исполниться» — это точно про меня.

— Вас часто сравнивают с Лолитой Милявской по образу, стилю исполнения. Такая женщина, прошедшая и через боль, и через измены, при этом открытая и душевная. Как думаете, почему наши люди любят таких героинь?

— Потому что они настоящие и живые. Потому что нет, наверное, ни одной женщины, которая не знает, что такое измена и предательство. Нет ни одной, которая ни разу не плакала в одиночестве на кухне в компании бутылки вина или текилы. Ни одной, которая встает наутро с постели свежая, как майская роза, и ей не нужны ни макияж, ни чашка кофе, ни холодный душ. Есть певицы, которые в это играют, — стараются быть идеальными во всем и всегда. Но я не такая, и Лолита не такая, и Люба Успенская, с которой мы много лет дружны, не такая. Мне нравится быть настоящей — быть собой.

— Что бы вы посоветовали дочери, исходя из своего опыта?

— Я бы посоветовала Сашке чаще прислушиваться к себе и размышлять о том, чего она по-настоящему хочет. Выбирать и мужчин, и друзей, и работу исключительно по любви. Не идти на компромиссы, если они причиняют боль. Не поддаваться страху, потому что человек, который боится, слаб. И, конечно же, никогда не изменять себе, своей душе, потому что нет ничего страшнее такой измены!

Фото: Из личного архива Славы

— Сейчас очень много ребят, которые становятся звездами без поддержки, благодаря интернету и аудитории. Вы верите, что звездой можно стать без вложений и продюсеров?

— Во-первых, я реалистка. А во-вторых, если бы не вложения и поддержка мужа, не факт, что я давала бы сейчас это интервью. Можно быть тысячу раз одаренным и миллион раз талантливым, но, как говорила Фрекен Бок в мультике про Карлсона: «На телевидении этого добра хватает без вас!» Даже тому, кто набрал миллионы фолловеров в интернете, рано или поздно понадобится финансовая поддержка. Или я чего-то не понимаю в шоубизнесе. (Улыбается.)

— У вас нет ощущения, что шоу-бизнес раскололся на «стареньких» и «новеньких»?

— Так всегда было, и так всегда будет. У девчонок, которые ходили на мои концерты 20 лет назад, уже появились свои девчулечки и мальчишки. Наивно полагать, что вместе с родительскими генами детям передается их музыкальный вкус. (Улыбается.)

— Если сравнить шоу-бизнес «нулевых» и современный, где больше возможностей?

— Все относительно. И в 90-х были группы-однодневки, которые создавались продюсерами исключительно ради заработка, и сейчас они есть. И талантливые люди были тогда и есть сейчас.

— Можно ли пережить измену, простить?

— Пережить нельзя только смерть! Все остальное зависит от партнеров. Нам с Толей удалось не только пережить измену, но и стать после нее еще ближе. Мы поняли, что не можем жить друг без друга, измена стала лакмусовой бумажкой, которая многие вещи сделала очевидными. Конечно, я никого не призываю изменять. Я говорю только о том, что семья, в которой есть любовь, способна справиться с любыми испытаниями.

Фото: Из личного архива Славы

— Вы одна из тех женщин, которые принимают себя и с лишними килограммами, и без косметики.

— Я всегда принимала себя такой, как есть: с дислексией, из-за которой в школе меня считали тупой; со странными ушами, заостренными, как у эльфа; со вспыльчивостью и неумением льстить, за которые мне доставалось… Чтобы принять себя, нужно просто осознать свою уникальность. Другой такой Славы, Маши или Кати на свете нет! Единственный экземпляр, limited edition. Разве это не повод для восхищения и любви?

ДОСЬЕ

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) родилась 15 мая 1980 года в Москве. После окончания школы она поступила на психологический факультет, где ей поставили диагноз «дислексия». Артистка является лауреатом нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года» и «Золотой граммофон», а также многих других премий.

Отказывается выходить замуж

Слава со своим супругом Анатолием больше 20 лет вместе. Именно он помог Славе стать артисткой. Однако певица так и не вышла замуж за Анатолия. Она уверена, что штамп в паспорте все только испортит. А сейчас, как утверждает певица, в их семье царит практически настоящая идиллия.

Не боится семейных кризисов.

«Двадцать лет без кризисов смогли бы прожить разве что Барби и Кен (улыбается), — говорит Слава. — А мы с Толей живые люди, которые могут и поссориться, и наговорить друг другу всего, и смертельно обидеться… на пару часов. Но за 20 лет мы научились разговаривать, обходить острые темы и не заострять внимания на недостатках. Хорошего в нашей семье намного больше, чем плохого, поэтому мы до сих пор вместе».

Без звездной болезни

«Фокус в том, что никакого образа я не создавала. Я действительно простая девчонка из народа, которой повезло чего-то добиться, но которая осталась собой. Если бы не Толя, мой любимый муж, кто знает, получилось бы у меня пробиться. Так что звездная болезнь может случиться разве что у моего мужа, ведь это он сделал из меня «звезду».

Верить в себя

Слава демонстрирует, что каждая женщина уникальна и, чтобы это почувствовать, не нужны никакие тренинги. «Эффект от тренингов временный. Пока женщина выполняет какие-то задания, находится в этом потоке, она, возможно, чувствует себя лучше. Но тренинг заканчивается, и начинается привычная жизнь, в которой все будет по-прежнему. Поэтому верить нужно не в коучей, а в себя. И работать над собой постоянно».

Не завидует молодым Артистам

На эстраду пошел приток звезд интернета. Но Славу не смущает их успех. «Мне повезло: я независтливая и нелюбопытная в этом смысле. Наличие у кого-то золотой яхты с рубиновыми парусами не лишает меня аппетита и сна».

Стала продюсером

22-летняя дочь Славы Александра Морозова тоже решила покорять вершины шоу-бизнеса, и ее мама не скрывает, что помогает ей в этом. «Пока что мне интересно помогать Сашке. Но если завтра ко мне придут мегаталантливые ребята и покажут мегакрутой музыкальный материал, я могу свое мнение изменить».