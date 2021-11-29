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Транспортные инновации Москвы и ЦОДД объявили о проведении хакатона на тему кибербезопасности

Полина Французова

Общество
Транспортные инновации Москвы и ЦОДД объявили о проведении хакатона на тему кибербезопасности
Фото: Акселератор Возможностей при ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы»

С 3 по 5 декабря пройдет онлайн-хакатон по кибербезопасности Транспортных инноваций Москвы и Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Moscow Secure Traffic. Участникам предстоит решить один из двух кейсов по кибербезопасности транспортной среды. Мероприятие направлено на поиск новых решений в области информационной безопасности сервисов Московского транспорта.

Принять участие в хакатоне Moscow Secure Traffic смогут студенты и молодые IT-специалисты. Участники поборются за призовой фонд в 500 тысяч рублей, ценные призы от партнеров и возможность попасть на стажировку в ЦОДД для реализации своих проектов.

Одной из задач хакатона станет разработка инструмента на основе чат-бота для повышения осведомленности о кибербезопасности сотрудников транспортных ведомств Москвы. В ходе решения данного кейса участникам потребуется создать обучающую игру в «Телеграмме» с дальнейшим тестированием на пользователе.

Также участникам предложат создать информационный портал для мониторинга дорожной ситуации и предоставления оперативной информации службам города. Для решения этого кейса разработчикам будет предоставлен доступ к реальным данным транспортных потоков с датчиков (детекторов транспорта, дорожных камер и сенсоров). Решение кейса позволит более эффективно и оперативно реагировать на дорожно-транспортную ситуацию в городе, а также в будущем предоставит возможность автовладельцам получать оперативную информацию для планирования оптимального маршрута движения.

В рамках мероприятия будет проведен идеатон, на котором участникам предложат по формуле Уолта Диснея в отдельных «комнатах» разработать и генерить идеи по оптимизации транспортных потоков. Новые решения будут направлены на модернизацию системы регулировки движения, повышение скорости обработки нештатных ситуаций на дороге и других актуальных вопросов.

Экспертами хакатона станут представители ЦОДД, Инновационного центра «Безопасный транспорт» и специалисты Транспортных инноваций Москвы, ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова, ГК «Программный продукт», ИНТЦ «Воробьевы горы», RuSIEM, ФИЦ ИУ РАН, Positive Technologies, Сбер, BI.Zone, АО «Лаборатория Касперского», ЛАНИТ-Интеграция.

Регистрация на хакатон завершится 00:00 2 декабря (securetraffic.moscow).

— Киберпреступность развивается стремительными темпами. Чтобы победить, нужно уметь анализировать будущие угрозы, выстраивать правильные процессы и внедрять превентивные меры кибербезопасности. Нигде в мире киберустойчивость компаний не соответствует уровню существующих рисков. Нам всем не хватает обязательных правил. Поэтому команда ТИМ совместно с ЦОДД предлагает решить молодым командам кейс, который в будущем может помочь сделать прорывной шаг к решению глобальной проблемы киберпреступности в России и мире, — прокомментировал подготовку к предстоящему мероприятию Иван Юнин, директор проекта «Транспортные инновации Москвы».

— 2020-й внес свои коррективы во многие вопросы. Например, удаленка и цифровизация большинства отраслей не могла не изменить подход к вопросу о кибербезопасности. Ускоренная цифровизация бизнеса из-за пандемии и появление новых сервисов становятся новыми целями для хакеров. Конечно, существующие каналы связи имеют высокий уровень защищенности. Но мы считаем, что нужно всегда держать руку на пульсе и быть в вопросе кибербезопаности на шаг впереди, — отметил Михаил Кизлык, руководитель ЦОДД.

Руководитель Инновационного центра «Безопасный транспорт» — IT-подразделения Дептранса Москвы Сергей Ломтев также подчеркнул важность организации и проведения хакатона: «В современном мире информация, хранящаяся в IT-системах, является важным ресурсом для развития как самих компаний, так и меняющегося мира в эпоху тотальной цифровизации бизнеса и государства. Поэтому с каждым годом все актуальнее становится защита таких систем от воздействия киберпреступников. Московский транспорт в своей работе использует большое количество высокоинтеллектуальных IT-систем. Их защита является актуальной задачей для Транспортного комплекса Москвы. Мы понимаем, что поддержка и развитие молодых специалистов в направлении кибербезопасности — важный аспект в нашей работе».

Оператором хакатона выступит Акселератор возможностей — официальный акселератор инновационного научно-технологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова «Воробьевы горы». Партнерами мероприятия также станут ГК «Программный продукт», компании RuSIEM, «Яндекс.Облако», Digital Dolina, Borscht, Likwid.

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