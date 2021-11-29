Духовное возрождение: качество реставрации храмов оценят архитекторы и искусствоведы

Наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря игумен Петр (Еремеев) идет вдоль палат Нарышкиных. Это часть архитектурного ансамбля, которую планируют отреставрировать в 2022 году / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Патриарх Кирилл утвердил список храмов, которые нуждаются в реставрации в 2022 году. В их числе семь столичных церквей. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как готовятся к ремонту.

В Боголюбском храме Высоко-Петровского монастыря церковных песнопений пока не слышно. Только жужжание полировочной машинки разлетается по помещению, окутанному строительной пылью. Уже пятый год эту церковь реставрируют. Рабочие положили напольную плитку у алтаря: такую же, какая была здесь до революции 1917 года. На потолке красуется потускневшая потертая фреска XVIII-XIX веков. Скоро мастера восстановят и ее. Храм планируют освятить и открыть для прихожан уже в следующем году. После этого реконструируют Палаты Нарышкиных — часть Высоко-Петровского монастыря. Сейчас в этом здании находится музейная и административная часть комплекса.

Начнут реставрацию с окон, которые выходят на Петровку. Их, по словам наместника Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря игумена Петра (Еремеева), не меняли с советских времен. Реставрационные работы пока будут вести только снаружи, чтобы не закрывать для прихожан и экскурсионных групп храмы монастыря.

А после открытия Боголюбской церкви рабочие займутся восстановлением здания со стороны двора.

— Мы видим неподдельный интерес молодежи к нашему монастырю, — говорит игумен Петр (Еремеев). — Например, после экскурсий студенты возвращаются сюда вновь уже вместе с родителями, бабушками и дедушками.

В список храмов, которые отреставрируют в 2022 году, вошли и другие объекты: церковь Никольская, церковь Мартина Исповедника, церковь Николы в Подкопае, церковь Знамения за Петровскими воротами и церковь Знамения. В согласовании проектов и приемке работ примут участие архитекторы, искусствоведы, иконописцы.

— Работа по восстановлению храмов требует внимательности и любви к памятникам архитектуры, — рассказал епархиальный древлехранитель Московской епархии Леонид Калинин. — В советские годы пострадало немало храмов. И хорошо, что их восстанавливают сейчас. А вместе с ними преображается и культурный облик нашей страны.

Сколько храмов еще нуждаются в реставрации, сейчас выясняет благотворительный фонд поддержки возрождения Русской церковной архитектуры «Иннотех XXI».

— Ежегодно мы утрачиваем 3–4 процента объектов культурного наследия, — сказал президент фонда Алексей Агапов. — Поэтому сейчас мы работаем над созданием единой цифровой базы, в которую вой дут все храмы, нуждающиеся в обновлении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ресин, советник мэра Москвы, советник патриарха по вопросам строительства, куратор программы строительства православных храмов в Москве:

— Москва продолжает крупнейшую в мире программу реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия. В 2020 году работы велись на 525 объектах, на 124 из них реставрация завершена. Всего за последние 10 лет в Москве отреставрировано 1578 объектов культурного наследия, в том числе 30 объектов с начала 2021 года. В их числе, конечно, храмы и приходские дома.