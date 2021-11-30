Юлиана Княжевская: Москомархитектура создает историю всего города

Участница первенства Москвы по художественной гимнастике Злата Жучкова позирует возле Дворца гимнастики в Лужниках. Это один из знаковых объектов, проекты которых подготовлены Москомархитектурой / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Свое 30-летие отмечает Москомархитектура— именно усилиями специалистов этой организации сегодня формируется архитектурно-градостроительный облик столицы. В широком смысле комитет создает историю Москвы, а в узком— мегаполис формируют люди. «Работая над каждым проектом, учитываем ту историю, которая была на этой территории изначально», — отмечает председатель ведомства Юлиана Княжевская, интервью с которой подготовила «Вечерняя Москва».

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

— Возглавляемый вами комитет в конце ноября отмечает «круглую» дату, расскажите немного о вашем коллективе?

— Сегодня Москомархитектура — это современный орган исполнительной власти. Здесь работают энергичные и креативные люди, которые болеют душой за свое дело в области градостроительства города Москвы.

Некоторые города делают люди, а некоторые — история. В широком смысле Москомархитектура создает историю Москвы. А в узком — Москву создают люди, которые работают в Москомархитектуре и столичном Стройкомплексе. Работая над каждым проектом, мы учитываем ту историю, которая была на этой территории изначально. Сегодня в нашем Комитете более 400 человек разных профессий и все они трудятся над созданием лучшего города Земли, творят историю нашей любимой столицы.

— Как вы планируете отмечать юбилей Москомархитектуры?

— Для нас юбилей Москомархитектуры — большой праздник. Мы искренне хотим поделится этой радостью с москвичами, и подготовили большую программу активностей в честь юбилея.

Праздничная программа разрабатывалась с учетом нашей деятельности — здесь и цикл экскурсий по городу, познавательные лекции, увлекательные квесты по Москве, и фотовыставки на различные градостроительные темы. Также, совместно с образовательным проектом Арзамас мы подготовили цикл аудиолекций о московской архитектуре.

Важно, все наши активности бесплатные, и в них могут принять участие все желающие. Также специально к юбилею был запущен всероссийский конкурс «Говорящий город 2.0» на создание арт-объекта к 30-летию Москомархитектуры, который будет реализован в конце 2021 года. Мы искренне надеемся, что наши мероприятия найдут отклик среди москвичей.

Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея Москомархитектуры опубликована на сайте mka30.ru.

— Чем сегодня занимается Москомархитектура?

— Москомархитектура — это орган исполнительной власти, который отвечает за подготовку градостроительной документации, начиная от Генплана города Москвы и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) и заканчивая выдачей конкретного документа на конкретный земельный участок. Если сказать своими словами, то Москомархитектура начинает эстафету любого проекта, определяя где, что и как можно построить на территории города и какая должна быть архитектура города.

Мы очень активно принимаем участие в законотворчестве, во всех сессиях и пленарных заседаниях, обсуждениях. Например, если рассмотреть весь градостроительный процесс от начала до конца, то мы (Москомархитектура) находимся в самом начале этой цепочки, так как любое строительство начинается с разработки градостроительной документации.

То, как сегодня меняется Москва — это те смелые идеи сотрудников Москомархитектуры, которые в разные периоды времени были заложены в различную градостроительную документацию, в том числе в генеральные планы 1971 и 2010 годов. Это идеи людей, которые когда-то работали в Москомархитектуре, и людей, которые работают в Комитете сегодня. Но важно то, что все эти планы реализовываются, в сегодняшней Москве.

Также очень важным направлением деятельности Комитета являются программы по комплексному благоустройству Москвы, направленные на создание комфортной визуальной среды и эстетического облика города. В их числе — новый дизайн-код и уличная навигация, стандарты устройства сезонных кафе, рекламы и вывесок, благоустройства вылетных магистралей, проектирования архитектурно-художественной подсветки и многое другое. Более того, законодательно утвержденные правила помогли упростить прохождение согласовательных процедур и минимизировали их количество.

СПРАВКА

Москомархитектура под руководством председателя Юлианы Владимировны Княжевской занимается разработкой градостроительной документации различного масштаба, начиная от крупных генеральных планов, проектов планировки территорий, и заканчивая выдачей градостроительной документации на земельные участки. Комитет проводит комплексный анализ каждой территории, с учетом ее истории, функционального наполнения, архитектурного облика, экономической эффективности, транспортной доступности, действующих строительных нормативов, в частности, по объему социальной инфраструктуры.

Москомархитектурой за последние 15 лет создан архив градостроительной документации, включающий более 26 тысяч документов. В него вошли схемы, чертежи, рисунки, ситуационные планы, а также текстовые документы содержащие архитектурно-градостроительные решения по всем административным округам города Москвы.

Управлением проведена масштабная работа по переводу в электронный вид бумажных фондов архива, включающая архивную документацию 1992-2017 годов. Результаты оцифровки архивных фондов Москомархитектуры собраны в единую базу данных и размещены в АИС «Электронный архив Москомархитектуры», в ИАИС ОГД, а также в других информационных ресурсах и доступны для граждан и организаций Москвы.

За последние 5 лет выдано более 9 000 архивных копий документов.За эти годы Архив Москомархитектуры обеспечил сохранность и учет более 90 тысяч архивных документов, подлежащих постоянному и длительному хранению. Фонды архива содержат документы, имеющие историческое, научное, социальное, экономическое и культурное значение для города Москвы.

— Какие новации за последние годы в работе Москомархитектуры вы бы назвали?

— Сложно ответить на вопрос про новации в двух словах, но сегодня нам есть, чем гордиться. В 2010 году мы приняли Генплан города Москвы, а в 2017 разработали комплексный всеохватывающий документ под названием «Правила землепользования и застройки города Москвы».

В 2004 году, когда был принят градостроительный кодекс РФ, в котором было прописано, что каждый субъект должен иметь свои “Правила землепользования и застройки”, у Москвы еще не было этого градостроительного документа, и все решения принимались в индивидуальном порядке.

И в 2017 году мы приняли этот важный и очень сложный документ «ПЗЗ», который получил много смежных разделов с архитектурой и градостроительством и, самое главное, смог учесть интересы всех: и жителей, и бизнеса, охватить транспортные вопросы, а также сотни других факторов. И сегодня благодаря масштабной работе, которая была проведена, каждый горожанин может зайти в информационную систему Москомархитектуры и посмотреть параметры, которые предусмотрены на любой земельный участок на территории города Москве! И если сравнить совокупный документ «ПЗЗ» по степени значимости для Москвы с документами федерального уровня, то ПЗЗ — это, своего рода, «Конституция» в градостроительстве с едиными правилами для всех.

Также очень важно, что сегодня мы ушли от общепринятого мнения об органах исполнительной власти, которое созвучно с нудностью и затягиванием процессов. Нам удалось уйти от длительных процессов согласования и сократить эту цепочку, в том числе сделать наши услуги более удобными для москвичей благодаря переводу большинства госуслуг в электронный формат.

За последние несколько лет мы автоматизировали более 39 бизнес-процессов, и продолжаем разрабатывать новые IT-продукты.

Нам удалось внедрить в работу Москомархитектуры систему искусственного интеллекта, что очень упростило задачу с документооборотом и полностью автоматизировало рутинные процессы. Это положительно сказалось не только на скорости работы сотрудников, но и увеличило скорость предоставления госуслуг нашим ведомством. Также, мы (Москомархитектура) уделяем большое внимание образованию — регулярные тренинги и семинары позволяют развивать soft skills сотрудников и формировать крепкие дружественные связи в нашем большом коллективе.

Сегодня мы продолжаем становиться более открытыми: наши соцсети раскрывают информацию о нашей деятельности, мы «расшифровываем» градостроительные термины, рассказываем о новых проектах и делимся моментами нашей корпоративной жизни. Пожалуй, главная новация для нас — постоянно вести диалог с жителями и сокращать барьеры, насколько это возможно.

СПРАВКА

Сейчас Москомархитектурой при участии подведомственных организаций предоставляется 9 государственных услуг и сервисов в сфере строительства и благоустройства города.

Так, например, если средний срок подготовки градостроительных планов земельных участков до 2018 года составлял 39 рабочих дней, в 2018 и 2019 годах – 18 рабочих дней, то по итогам 2020 года средний срок составил 14 рабочих дней.

— Все чаще для глобальных перемен в районах требуется проведение публичных слушаний. Как зарекомендовал себя этот формат?

— Нам всегда необходимо оставаться на связи с горожанами и собирать обратную связь по градостроительным проектам, так как в нашей деятельности нет перерывов. Но в связи с пандемией в 2020 году проводить очные слушания было невозможно, и мы перевели публичные слушания в электронный формат. Новый формат оказался удобнее для большинства горожан, особенно для тех, кто из-за рабочего графика не успевал посетить публичные слушания очно. И сегодня мы не говорим об электронных общественных обсуждениях на платформе «Активный гражданин» как о вынужденной мере, мы говорим об удобном инструменте для связи города и его жителей, простом а, главное, доступном - сегодня вы можете участвовать в обсуждениях градостроительных проектов прямо со своего смартфона, в любом месте и в любое удобное время.

Возросшее в 6 раз число участников электронных общественных обсуждений только подтвердило эффективность формата. Если в апреле 2020 года по первым 4 проектам в обсуждениях приняли участие чуть больше 2 тыс. человек, то сейчас это количество превышает 2000 человек ежедневно. Присоединиться к общественным обсуждениям может каждый житель города Москвы на сайте проекта «Активный гражданин».

— Какие вопросы чаще всего поступают от жителей? Насколько они реалистичны с точки зрения исполнения?

— Предложения поступают разные, например, автомобилисты охотно поддерживают развитие улично-дорожной сети, а вот те, кто привык передвигаться на общественном транспорте, будут выступать за альтернативное использование городских пространств. Но есть и немало примеров, как в этих дискуссиях рождались решения, которые изменили наш город к лучшему.

Например, в Головинском районе после общественных обсуждений была перераспределена этажность планируемых домов и исключено строительство улицы, ранее проходившей через сохраняемый жилой район. В Нагорном районе благодаря помощи жителям нашли новое решение, позволившее сохранить здание школы, ранее планировавшееся к сносу с последующим размещением нового объекта. В Зюзино и Кузьминках сохранили дворовые стадионы. И список таких изменений довольно внушительный.

СПРАВКА

С марта 2020 года общественные обсуждения градостроительных проектов проходят в электронном виде в проекте «Активный гражданин». Прежде они проводились в городских помещениях, например, школах, актовых залах или досуговых центрах. Изучить материалы проектов можно было только в определенные часы, а, чтобы задать вопросы разработчикам проектов, нужно было дождаться своей очереди. Цифровой формат убрал все барьеры для диалога жителей с архитекторами и проектировщиками.

С момента запуска электронных общественных обсуждений в них приняли участие порядка 370 тыс. москвичей (это в шесть раз больше, чем за аналогичный период при очных встречах), и с каждым днем эта цифра только растет. Электронный формат оказался удобнее для большинства горожан, особенно для тех, кто из-за рабочего графика не успевал посетить публичные слушания очно. Сегодня, чтобы принять участие в ЭОО, необходим только доступ к интернету и зарегистрированная и подтвержденная учетная запись на mos.ru.

— В городе большое внимание уделено решению транспортного вопроса: строятся дороги, открываются станции метро, создаются новые маршруты МЦД и МЦК. Как реализуются такие грандиозные замыслы?

— Москомархитектура ведет обширную работу по развитию транспортного каркаса города – речь идет как о крупных магистралях, так и о разветвленной сети дорог внутри кварталов. Разработка любого транспортного проекта в Москве предполагает комплексный подход к проекту. Кроме того, ведется разработка проектов планировки транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), которые позволяют сконцентрировать различные виды транспорта и обеспечить быструю и комфортную пересадку с последующим согласованием их архитектурного облика. Стоит отметить, что сегодня большие ресурсы направлены именно на развитие общественного транспорта, особенно рельсового.

Например, многие помнят, что раньше в срединной части города существовало так называемое «ржавое кольцо», которое использовалось РЖД, в основном, для грузоперевозок. Позже было принято решение превратить его в новое «наземное метро», и это дало свои плоды. Сегодня благодаря реализации проекта в 2016 году у нас появилось МЦК.

Но мы пошли еще дальше и проанализировали пассажиропоток на железнодорожных направлениях, который въезжает в город. И так родилась идея соединить эти железнодорожные направления между собой, чтобы сделать еще одно «наземное» метро, которое не закольцовано, а идет в диагональном направлении. Так в 2019 году у нас появилось МЦД.

И, конечно, все эти масштабные проекты дали свои плоды и снизили транспортную нагрузку практически в каждой части города, позволили сократить среднее продолжительность поездки по городу. Кроме того, сегодня пересматриваются различные транспортные пересадки с одного вида транспорта на другой, создаются альтернативные маршруты для горожан, чтобы москвичам было удобнее передвигаться по городу.

— Как обустраиваются территории вокруг новых станций и дорог? Какие проектные решениях предлагают специалисты? Как повышается доступность созданной транспортной инфраструктуры?

— Москомархитектурой и нашими подведомственными организациями продолжают разрабатываться проекты планировки территории, прилегающие к МЦД-1 и МЦД-2, а также вдоль перспективного направления МЦД-4. Основные задачи, которые стоят перед разработчиками проектов — учесть повышение роли железнодорожного транспорта в обеспечении городских и агломерационных пассажирских перевозок, улучшить качество обслуживания пассажиров, обеспечить комфортные подъезды и подходы к станциям, а также улучшить связанность территорий. А пристанционное пространство в современном его понимании должно стать новой точкой притяжения, местом для встреч и короткого отдыха, местом, где должно быть не просто комфортно, но и приятно находиться.

Сегодня новые станции МЦД располагаются в активно развивающихся районах, то есть с расчетом на перспективный пассажиропоток. Проект каждого участка детально прорабатывается, исходя из особенностей места, формируются новые маршруты подвоза пассажиров к станциям, создаются новые пешеходные дорожки, велодорожки и парковки, места для отдыха. Схожая работа ведется с территориями, прилегающими к веткам Московского центрального кольца.

Но еще больший эффект, чем МЦК, даст появление БКЛ. Большое кольцо метро – это следствие сложного, смелого и чрезвычайно ответственного решения, которое было заложено в генеральном плане 2010 года. Сегодня мы видим перспективу присоединить к новому кольцу метро перспективную Бирюлевскую, Рублево-Архангельскую и Троицкую линии. Жители, проживающие в зоне влияния новых линий, будут в полной мере обеспечены надежной транспортной инфраструктурой и получат возможность передвигаться по городу, не пересекая его центральную часть.

СПРАВКА

Сегодня Москомархитектурой разработаны проекты планировки территорий транспортно-пересадочных узлов Московского центрального кольца. В настоящее время МЦК предусматривает 31 транспортно-пересадочный узел и представляет собой 54 км «наземного» метро.

В настоящее время МЦД-1 «Одинцово — Лобня» предусматривает 28 остановочных пунктов (4 проектных), интегрированных с 15 станциями метрополитена и 3 станциями МЦК. Общая протяженность диаметрального маршрута МЦД-1 составляет 52 км (35 км по территории Москвы и 17 км по территории Московской области).

МЦД-2 «Нахабино — Подольск» предусматривает 38 остановочных пунктов (8 проектных), интегрированных с 16 станциями метрополитена и 2 станциями на МЦК. Сегодня общая протяженность диаметрального маршрута МЦД-2 составляет 80 км (58 км по территории Москвы и 22 км по территории Московской области).

— Сегодня помимо МЦД и МЦК, активно развивается и метро, расскажите, что изменилось за это время в проектировании?

— Сегодня метро играет очень важную роль. В 2011 году было принято решение бросить все силы на развитие транспортной инфраструктуры Москвы, в том числе на проектирование новых линий метро. Нами была изучена вся архивная документация, которая была разработана еще в 1971 году, и в Генплане 2010 года мы приняли решение заложить «третий пересадочный контур», который сегодня носит название «БКЛ» (первая пересадка - внутри Садового, вторая — на кольцевой линии, третья пересадка — на БКЛ). И сегодня все эти проекты реализуются в полной мере.

Строительство БКЛ завершится в ближайшие годы, также будет построена новая линия метрополитена через район Бирюлево, Рублево-Архангельская линия, Центральный участок Калининско-Солнцевской линии, новая линия от АДЦ «Коммунарка» до города Троицк, также запланировано продление Солнцевской линии во Внуково, Люблинско-Дмитровской линии - в поселок Северный, Арбатско-Покровской линии — в район Гольяново.

Также особое внимание уделяется и архитектурному облику новых станций. Москомархитектурой регулярно проводятся конкурсы с международным участием, результатом которых становятся поистине уникальные проекты. Так, уже реализованы станции «Мневники», «Солнцево», «Новопеределкино».

СПРАВКА

1. В период 2011 — 2017 года в городе Москве были продлены линии Московского метрополитена: Люблинско-Дмитровская линия, Калининская линия, Митинско-Строгинская линия, Замоскворецкая линия, Калининско-Солнцевская линия, Бутовская линия, Таганско-Краснопресненская линия, Сокольническая линия. Реконструированы и построены электродепо: «Выхино» (1 этап), «Митино», «Братеево», «Печатники», «Планерное», «Нижегородское» (1 этап).

2. В период 2018 — 2020 года введены в эксплуатацию следующие линии Московского метрополитена, а также участки продления: участок Большой кольцевой линии (БКЛ), Солнцевская линия, Люблинско-Дмитровская линия, Кожуховская линия, Сокольническая линия. Строительство и реконструкция электродепо: «Солнцево», «Лихоборы», «Руднево», «Братеево» (2 этап), «Выхино» (2 этап), «Владыкино» (расширение), «Нижегородское» (2 этап), «Саларьево-1», «Нижегородское» (3 этап), «Саларьево-2».

— Одни из самых бурно развивающихся территорий — это территории Новой Москвы. В следующем году ТиНАО отметит 10 лет. Что сделано для развития двух самых молодых округов?

— Генеральный план города Москвы в части присоединенных территорий уже утвержден, основной принцип развития новых территорий — это полицентричность, создание точек роста с развитием жилой инфраструктуры, обеспеченной всем необходимым, услугами, рабочими местами. Территории ТиНАО в настоящее время развиваются в соответствии с этим документом.

Только с 2012 года на территории ТиНАО построено множество социальных и общественных объектов. Яркий пример — территории Административно-делового центра в Коммунарке. территории Административно-делового центра в Коммунарке. Кроме того, построен больничный комплекс, в котором сегодня функционирует короновирусная больница, станция скорой помощи, строится детское отделение, родильный дом.

Москомархитектурой утверждены и разрабатываются десятки проектов в целях развития транспортного каркаса новых территорий. Строятся крупные магистральные дороги. На сегодняшний день в Новой Москве две линии метро и два направления МЦД.

Также в ТиНАО успешно реализуется программа реновации. В постоянном режиме осуществляет рассмотрение предложений по благоустройству территорий. Сегодня уже функционируют зоны отдыха в Марушкино, в д. Яковлевское пос. Новофедоровское, в Красной Пахре, в Троицке благоустроены берега реки Десна. Это только часть от выполненного объема, и мы продолжаем и дальше работать в этом направлении и развивать округа.

СПРАВКА

Идея полицентризма получила практическое воплощение в создание нескольких крупных центров притяжения, разбросанных по всему городу. Среди крупных проектов стоит отметить «Большой Сити», «Южный порт», территории вокруг Москвы-реки и молодые районы ТиНАО. Большая часть из них находится на месте бывших промышленных территорий и решают сразу несколько задач: благоустройство территории, создание рабочих мест, стимулирование развитие города, качественная застройка.

— Реновация столичного жилфонда может кардинально изменить облик районов мегаполиса. Какие решения закладываются при проектировании новых кварталов? Как их грамотно сочетать с окружающей застройкой?

— Сам проект реновации — беспрецедентный, и, конечно, разница «до/после» колоссальная. Если углубиться в историю, то основная серия домов, которые попали в программу реновации, строилась в качестве «временного» жилья, при проектировании которого не учитывались ни особенности будущих районов, ни архитектурные решения. Недавно завершился международный архитектурный конкурс «Облик реновации», который как раз и был направлен на создание привлекательных кварталов по реновации и формирование качественной городской среды. Перед участниками конкурса стояла нетривиальная задача — разработать индивидуальные концепции домов и создать уникальный и оригинальный облик кварталов по реновации в каждом районе столицы, который будет гармонично сочетаться с существующей застройкой. Именно благодаря разным решениям и оригинальному дизайну каждый район обретет свою индивидуальность, и мы отойдем от однотипных кварталов.

Сегодня мы совершенно по новому проектируем территории. Программа реновации начинается с того, что мы должны спланировать будущую территорию и учесть потребности и желания горожан. Сегодня мы учитываем интересы как жителей, так и работающих в этом районе. Сразу определяем, где будут детские сады, школы, поликлиники, культурные центры, гаражи для хранения машин, а также как жители будут добираться до транспорта. Команда разработчиков и проектировщиков учитывает многие нюансы, в том числе историю и облик каждого района.

— Какие знаковые проекты ожидают Москву в ближайшие 5 лет? И каким проектами вы гордитесь?

— Я горжусь всеми проектами, которые реализовала Москомархитектура. Это и проекты реорганизации бывших промзон: «Большой Сити», «Серп и Молот», «ЗИЛ», «Мневники», — и стадион «Спартак», и 89 проектов планировки территории по реновации, и транспортная инфраструктура города. Кроме того, большое внимание в последние годы уделяется развитию набережных Москвы-реки. Сегодня на прибрежных территориях создаются новые места притяжения горожан — набережные становятся новыми местами досуга и отдыха, здесь москвичи занимаются спортом, встречаются с друзьями, гуляют с детьми. И в течение ближайших лет мы планируем полностью завершить комплексную программу по их благоустройству.

Также в совсем скоро завершится реализация самого масштабного проекта метростроения — Большой кольцевой линии метро, которая пересечет все радиальные линии, будут полностью готовы диаметры МЦД-3 и МЦД-4, а строительство всех 5 железнодорожных линий планируется завершить уже в 2025 году.

С точностью могу сказать, что впереди нас ждет много работы и что у нашего города огромный потенциал для создания новых шедевров!