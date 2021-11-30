В День домашних животных в Комитете ветеринарии рассказали об интересных случаях из практики ветеринаров

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

30 ноября отмечается Международный день домашних животных. Здоровье питомцев — это большая ответственность как владельцев, так и ветеринарных специалистов. Каждый день на прием в государственные клиники Москвы попадает порядка тысячи домашних животных. С начала года столичные ветеринары провели около 350 тысяч приемов. Как лечат и спасают четвероногих пациентов, рассказали в Комитете ветеринарии.

Помогут даже, если крупно «влип»

Как известно, кошки весьма подвижные и любопытные животные. На прием на Станцию по борьбе с болезнями животных СЗАО принесли котенка Моню, который испачкался в клею. Ветеринар Ирина Анухина поняла, что маленького четвероного пациента надо незамедлительно спасать.

Врач долго отмывала животное, используя теплое растительное масло. При этом она старалась действовать аккуратно, чтобы лишний раз на травмировать кожу и шерсть. Некоторые участки пришлось немного постричь, но это вынужденная мера, тем более что шерсть быстро отрастет. После процедуры котенок чистый и счастливый отправился домой.

— Максимально ограничивайте доступ питомцев к предметам и веществам, угрожающим их здоровью. Клей на теле животного приносит не только дискомфорт и боль, но может вызвать интоксикацию организма, поэтому такие истории не всегда заканчиваются благоприятно, как в этом случае, — рассказала Анухина.

Спасли после небольшого «преступления»

На Станцию по борьбе с болезнями животными ТиНАО обратилась владелица йоркширского терьера по кличке Бася. Собаку тошнило, она судорожно вытягивала шею и явно испытывала трудности при глотании. При сборе анамнеза стало понятно, что причина — куриная кость, которая застряла в пищеводе животного.

Врачу Евгению Агапову удалось извлечь косточку нехирургическим путем с помощью эзофагоскопии. То есть, питомцу не пришлось делать разрез, что помогло собаке легче пережить произошедшее и вернуться к обычной жизни сразу после выхода из наркоза.

— Противопоказано давать питомцу куриные, кроличьи и рыбьи кости. Во-первых, в них нет пищевой ценности, во-вторых, при разгрызании они образуют мелкие и острые кусочки, которые могут застрять в ротовой полости или кишечнике животного, — сказал Агапов.

Без самодеятельности: приём у специалиста всегда лучше

К сожалению, иногда владельцы думают, что обращаться в ветеринарную клинику по мелочам — это лишняя трата времени и денег, но нельзя забывать, что речь идет о здоровье домашних животных.

В Советскую ветеринарную лечебницу привезли кошку Ники, которая нуждалась в срочной операции. До этого она проходила курс лечения в другой клинике, и у нее в лапке был вставлен внутривенный катетер. Самой иглы в катетере уже не было, поэтому хозяйка решила, что справиться с его извлечением самостоятельно. Однако владелица кошки не знала, как правильно это сделать, и просто отрезала катетер у основания, оставив другую его часть в вене.

Ветеринарный врач Татьяна Полунина незамедлительно провела хирургическое вмешательство и спасла хвостатого, сохранив сосуд.

— Действовать надо было быстро, поскольку кончик катетера мог по венам дойти до сердца и привести к непоправимым последствиям. Иногда владельцы совершают такие ошибки, поскольку не осознают последствия. Именно поэтому на приемах я стараюсь как можно больше проконсультировать и объяснить, что лучше обращаться к специалистам, — отметила врач.

Напоминаем, что в Москве работают 26 государственных ветеринарных ветклиник. Записаться на прием к ветеринару можно онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону: +7(495)612-04-25.

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