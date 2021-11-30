Где в Москве удобно и бесплатно составить туристический маршрут

Фото: Вечерняя Москва

Для комфортных путешествий по Москве для гостей и жителей столицы были открыты туристско-информационные центры (ТИЦ). Флагманский — в парке «Зарядье», также в аэропорту Домодедово, а осенью 2021 года еще и на Белорусском вокзале. В чем особенность ТИЦ, почему с их помощью путешествовать удобнее и сколько россиян уже опробовали новые возможности — в материале «Вечерней Москвы».

«Центры помощи» для туристов

В каждом из трех туристско-информационных центров находятся стойки с печатной продукцией — это различные путеводители по Москве. Также для удобства путешественников размещены сенсорные панели. В системе можно быстро узнать расписание интересующих площадок, почитать описание, посмотреть карту с авторскими маршрутами и многое другое.

Помимо этого, туристам и самим жителям столицы, желающим поближе узнать город, смогут помочь с маршрутом специалисты туристско-информационных центров. Они готовы проконсультировать всех желающих, причем на нескольких языках (очень важно для иностранных гостей столицы). Опытные гиды и индивидуальный маршрут составят, и помогут купить билеты на интересующие культурные площадки, и даже дадут карту с собой. Все эти услуги бесплатны! Кстати, специалисты готовы помочь даже с самыми необычными просьбами. Например, где найти свою вторую половинку в столице или в какую деревню можно отправиться иностранцу, чтобы пообщаться с русскими.

Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

Кроме ТИЦ по всей Москве установлено несколько инфопоинтов (информационных стендов с картами и другой полезной информацией — прим. «ВМ»). Их можно найти в Музее Москвы, Государственном историческом музее, Музее Отечественной войны 1812 года, на ВДНХ (флагманский ТИЦ в «Зарядье»), в павильоне «Космос», Центральном детском мире, Panorama 360, на Московской канатной дороге, в Музее-заповеднике «Царицыно» и Парке Горького.

Экскурсия в два клика

Для жителей России и иностранных гостей также было разработано приложение RUSSPASS (этот же сервис работает в сенсорных панелях в ТИЦ — прим. «ВМ»). Его запустили 20 июля 2020 года. За это время сервисом воспользовалось более одного миллиона трехсот тысяч человек. Свыше 90 процентов этих пользователей — россияне, около половины — москвичи. Также сервисом активно интересовались жители Подмосковья, Краснодарского края и Татарстана. Как пояснил «ВМ» директор по развитию туристического сервиса RUSSPASS Сергей Зимин, в первую очередь приложение помогает всем желающим поближе узнать Москву.

— Сервис позволяет спланировать свой маршрут по столице либо воспользоваться уже готовым, внеся в него изменения, или собрать свой маршрут. По ходу него можно сразу купить билеты в какие-то локации, забронировать столик в ресторане. Если нужно путешествовать на общественном транспорте, тут же можно пополнить карту «Тройка». Все удобные сервисы собраны в одном месте. Если человек едет куда-то дальше в регион, он также может воспользоваться сервисом. Там есть разные предложения от всех регионов РФ, — сказал эксперт.

Фото: Юлия Евграфова / Вечерняя Москва

По словам Зимина, собирая маршрут, в приложении можно также выбрать темп своего путешествия. С учетом пожеланий программа выстроит для пользователя максимально удобный путь. Есть также варианты для отдыха с детьми и для москвичей, которые хотят узнать что-то новое о родном городе. К некоторым локациям подключен аудиогид, также возможно заказать профессионального экскурсовода. Всех специалистов тщательно проверяют, поэтому путешественникам не стоит беспокоиться. Подобные предложения могут стать особенно актуальными для россиян в предновогодний период и на праздничных каникулах.