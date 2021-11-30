Новый «Галамарт» открылся в Митине

Фото: Пресс-служба «Галамарт»

Несколько дней в новом магазине «Галамарт» на Пятницком шоссе будут действовать специальные цены на отдельные товары. Магазин привлекает внимание и тем, что его рекомендуют сами «Иванушки».

С 29 ноября по 14 декабря в магазине действуют специальные цены на различные группы товаров. Например, форма для запекания — 99 рублей, заварочный чайник — 89 рублей, радиоуправляемый вертолет — 499 рублей. И, конечно, товары для скорого Нового года: хлопушка или набор шаров — 49 рублей, электрогирлянда — 149 рублей. А еще:

• 7 декабря — сушилка для белья, 249 рублей;

• 8 декабря — электрический чайник, 199 рублей;

• 9 декабря — швабра, 99 рублей;

• 10 декабря — беспроводные наушники, 699 рублей.

Фото: Пресс-служба «Галамарт»

Кроме того, можно будет получить подарки от народного магазина: детский электромобиль, инструменты или набор посуды. Они достанутся нескольким счастливчикам, совершившим покупку от 700 рублей с 6 по 12 декабря.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов по всей стране. Здесь можно выбрать необходимые товары для дома и семьи, подарки близким и аксессуары к Новому году.

Адрес: г. Москва, ТЦ «Пятницкий», Пятницкое шоссе, 43, 2-й этаж.

Фото: Пресс-служба «Галамарт»

Часы работы: 10:00–22:00.

Подробности на www.galamart.ru

На правах рекламы