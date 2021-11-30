Большие перемены: о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в декабре

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По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться разным знакам зодиака в декабре.

Фон месяца: ретролюбовь! Друзья, готовимся к фееричным любовным приключениям на работе или с начальниками. Бывшие тоже будут возвращаться, но нужно ли это вам? Период с 1 по 4 декабря — последние денечки коридора затмений. Это время принудительной чистки и избавления от всего «лишнего». То, что будет отваливаться, — должно отвалиться. 4 декабря — солнечное затмение. Коридор затмений закрывает свои двери, и мы входим в новую реальность на ближайшие 6 месяцев.

С 3 по 10 — особенно опасное время, когда можно попасть в лапы мошенников. Будьте бдительны! Ретролюбовь — весь декабрь Венера тормозит, а с 19 декабря 2021-го по 29 января 2022-го уходит в ретродвижение. Это период, когда надо держать чувства под контролем. Неблагоприятный период для свадеб, серьезных косметических процедур и начала романтических отношений. Мужчины будут влюбляться в добропорядочных женщин, стремящихся к лучшей версии себя. В работе — завышенные ожидания и хаотичные поступки с 6 по 15 декабря. Аккуратнее!

19 декабря встречаем полнолуние. Идеальный день, чтобы запускать желания и проводить ритуалы. Новый год! День зимнего солнцестояния — 21 декабря. Архиважный период, который закладывает события нашей жизни на ближайший год.

24 декабря — третий за год квадрат Сатурна с Ураном. Прежде всего это перемены, которые идут от государства. На фоне коронавируса, конечно, это кардинальные меры по борьбе с пандемией и соответствующие меры в отношении населения. Введение новых законов.

Овен

Период с 1 по 7 декабря для многих Овнов будет успешным и продуктивным. Это прекрасное время для работы, решения организационных вопросов и переговоров. С 10 по 21 декабря Овны почувствуют напряжение в отношениях с коллегами и близкими. Чтобы избежать конфликтов, стоит внимательно относиться к просьбам других людей.

Поспешные выводы и излишняя эмоциональность приведут к потере репутации. Период с 22 по 31 декабря, скорее всего, пройдет относительно спокойно. Отдых и участие в семейных мероприятиях принесут Овнам удовольствие и подарят много положительных эмоций.

Телец

Декабрь для большинства Тельцов обещает быть напряженным. Период с 19 по 31-е число — крайне неблагоприятное время для больших трат и любых денежных операций. В принятии решений Тельцам стоит опираться на свой опыт и знания, а не на мнение даже самых компетентных специалистов.

Заключение договоров и сделок также должно проходить без лишней торопливости. Такой подход поможет Тельцам избежать ошибок и покажет руководству их профессионализм и основательность. Внимание, такая ситуация надолго. Если планируете крупные покупки, то лучше совершить их до 19 декабря.

Близнецы

В декабре многие Близнецы почувствуют себя как на американских горках. Последний месяц года начнется вполне позитивно. Вероятнее всего, Близнецы будут полны энергии и с энтузиазмом возьмутся за сложные дела. Но после 7-го числа их настрой может поменяться.

Близнецы предпочтут отдохнуть или заняться творчеством, но профессиональная деятельность и дедлайн вряд ли позволят им расслабиться. На работе представителям этого знака лучше будет удаваться планирование и разработка идей, чем текущие задачи и начало новых проектов. К концу месяца Близнецы с удовольствием переключатся на празднование Нового года и проведут последние дни месяца в кругу близких людей.

Рак

В декабре большинству представителей знака придется разбираться с текущими проблемами и много общаться. Первую неделю декабря Раки проведут в обычном ритме, но с 7 по 20-е число их ждет довольно напряженный период. Раки активно займутся работой, решением своих проблем и проблем близких людей. Рядом с Раками могут появиться люди, которые попробуют их обмануть. После 21-го числа давление на Раков снизится, и они будут в полную силу противостоять проблемам. К концу месяца Раки справятся со своими главными задачами и Новый год встретят с уверенностью в завтрашнем дне.

Лев

Для Львов месяц начнется хорошо и спокойно. Во вторую неделю декабря и до 21-го числа могут активироваться враги и завистники. Но недругам придется нелегко: Львы готовы к любым поворотам, так что обмануть их или поставить в неловкое положение не получится. С финансами в декабре стоит быть внимательнее, и крупные траты отложить на январь. В любви феерии чувств ждать не стоит — все стабильно. К концу месяца жизнь Львов заиграет новыми красками, и они войдут в новый год в отличном настроении.

Дева

С 1 по 5 декабря для Дев — благоприятный период для воплощения идей в реальность, Девы представят свои проекты общественности и найдут новых поклонников своего таланта. Но вторая неделя месяца для Дев окажется тревожной. Придется заняться решением проблем семьи и обустройством дома. Неожиданные траты и постоянная занятость могут испортить им настроение. С 7-го по 21-е число Девам стоит воздержаться от ссор и стараться идти на компромисс. К двадцатыми числам декабря они справятся со всеми задачами и займутся планированием на новый год.

Весы

Декабрь для Весов начнется позитивно. Решение сложных вопросов и деловые встречи пройдут успешно и принесут новых перспективных партнеров. Но в период с 7-го по 21-е число ситуация изменится. Весы могут стать участниками сомнительных переговоров.

Нужно проверять информацию и не доверять людям, которых они плохо знают. В середине месяца Весам предстоит много общаться. Это не всегда будет приносить желаемый результат. В третьей декаде декабря Весы разберутся в своих приоритетах, привлекут к своим проектам надежных спонсоров и займутся приготовлениями к встрече Нового года.

Скорпион

С 1 по 21 декабря многие Скорпионы будут чувствовать себя разбитыми и усталыми. Это может привести к обострению хронических болезней и апатии. Поэтому не стоит откладывать обследования и поход к врачу. Плохое настроение скажется на делах Скорпионов.

Раздражительность и нетерпимость к чужому мнению наверняка станут причиной конфликтов. Середина месяца — неблагоприятный период для путешествий, поездок, больших трат. Конец месяца обещает быть более удачным. У Скорпионов появится возможность заняться творчеством и продумать планы на предстоящий год.

Стрелец

Первая и вторая декады декабря для Стрельцов станут важным периодом для развития их проектов. В период с 1 по 21 декабря представители этого знака почувствуют прилив энергии и готовность к переменам. Если Стрельцы подойдут к делу основательно, то их ждет успех в любых начинаниях. Но риск и неосмотрительность приведут к ошибкам, из-за которых в будущем возникнет немало проблем.

К концу декабря Стрельцы завершат все свои самые важные дела, чтобы спокойно встретить наступающий год. Последние числа отлично подходят для планирования и встречи с самыми близкими людьми.

Козерог

Декабрь для Козерогов — благоприятный период для восстановления сил и укрепления здоровья. Неважное самочувствие и неуверенность в себе не позволят продуктивно работать, выполнять привычные обязанности. Лучше посвятить декабрь отдыху и побыть наедине с собой. При общении с близкими стоит быть более сдержанными и терпеливыми, иначе есть вероятность серьезно поссориться и даже навсегда разорвать отношения. Конец месяца, с 21 по 31 декабря, Козероги, возможно, будут смотреть на мир более позитивно и займутся делами, которые не отнимают много сил и времени.

Водолей

Декабрь для Водолеев будет нестабильным и эмоциональным. В первую и вторую декады месяца серьезные перемены и интересные предложения могут полностью изменить их жизнь. Водолеям придется анализировать большой объем информации, чтобы сделать подходящий для себя выбор и воспользоваться шансом заметно увеличить свои доходы. Если Водолеи не будут держать эмоции под контролем, то рассорятся с самыми близкими людьми. К последним числам месяца ситуация стабилизируется, но по возможности стоит потратить это время на отдых и встречи с друзьями.

Рыбы

Последний месяц года для Рыб пройдет неспокойно. Придется много работать и при этом четко следовать правилам, установленным руководством. Любые отступления могут перерасти в серьезные ошибки. К середине декабря Рыбы почувствуют сильную усталость, но вряд ли смогут перевести дух. В этот период важно сдерживать свои эмоции и не срываться на близких. К тому же конкуренты и завистники, вероятно, попытаются добавить Рыбам проблем и будут вставлять палки в колеса. И только в период с 21 по 31 декабря Рыбам удастся разобраться с большей частью дел и восстановить силы.

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