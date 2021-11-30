Запись к ветеринару и поиск питомца: как сервисы на mos.ru помогают заботиться о домашних животных

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

30 ноября во всем мире отмечается День домашних животных. Заботиться о своих питомцах москвичам помогают онлайн-сервисы на портале mos.ru. С их помощью можно записать животное на консультацию к ветеринару, прививку, лабораторные и диагностические исследования, груминг или чипирование в государственную клинику, вызвать врача на дом, получить уведомление о плановой вакцинации, а также разместить объявление, если животное потерялось.

— Владельцы домашних животных активно пользуются возможностями сервиса записи к ветеринару на портале mos.ru. Если в прошлом году жители записали питомцев к ветеринарам через сервис более 60 тысяч раз, то в этом году онлайн-записью в городские ветеринарные клиники воспользовались уже свыше 95 тысяч раз. Электронная запись позволяет попасть на прием к специалисту или вызвать его на дом в любое удобное время, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

В столице работает 26 государственных клиник. Записать питомцев в любую из них можно как в сервисе на mos.ru, так и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

Чаще всего в 2021 году москвичи обращались к специалистам по вопросам вакцинации животных, лечебных манипуляций, диагностических процедур и чипирования. Всего с начала года в сервисе на mos.ru и мобильном приложении «Госуслуги Москвы» было создано около 152 тысяч записей. Для записи к ветеринару на mos.ru в разделе «Услуги» необходимо выбрать подраздел «Животные и окружающий мир», затем открыть сервис «Запись к ветеринарному врачу» и нажать на кнопку «Получить услугу». Далее понадобится заполнить электронную форму заявления. Доступные для записи учреждения появятся на интерактивной карте.

В прошлом году заработал функционал информирования о плановой вакцинации животного. Напоминание приходит на электронную почту, в личный кабинет на mos.ru или в виде push-уведомлений в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» за 30 дней до даты плановой прививки. Это позволяет заранее спланировать визит к ветеринару и не пропустить важную процедуру. С момента запуска сервиса в ноябре 2020 года жителям поступило уже свыше 53 тысяч таких уведомлений.

— Вакцинировать домашних животных нужно ежегодно. Для собак и кошек обязательна прививка против бешенства. Помимо этого, собак необходимо вакцинировать против лептоспироза. При этом ветеринары рекомендуют ставить вакцину до окончания действия предыдущей, чтобы своевременно поддержать иммунитет питомца. В Москве вакцинация домашних животных от бешенства проводится бесплатно. Привить питомца можно как в любой в государственной ветклинике, так и во временных прививочных пунктах, где работают ветеринарные специалисты. Также можно вызвать ветеринара на дом, — рассказали в пресс-службе Комитета ветеринарии.

Чтобы оформить подписку на уведомления о плановой вакцинации, пользователям mos.ru необходимо перейти в личный кабинет, добавить сведения о животном в разделе «Мой питомец» и в подразделе «Управление подписками» поставить галочку напротив строки «Вакцинация и услуги ветеринарии». В приложении «Госуслуги Москвы» подписка оформляется на странице «Профиль» в разделе «Питомцы».

А чтобы жители могли быстрее найти своих потерявшихся питомцев, в декабре 2020 года на портале mos.ru был запущен сервис по поиску пропавших животных. Это совместный проект Департамента информационных технологий и Комитета ветеринарии Москвы при участии Комитета государственных услуг. Сервис работает по принципу электронной доски объявлений: в нем можно размещать информацию как о пропавших, так и о найденных питомцах, просматривать опубликованные сообщения. Таким образом, горожане могут помочь друг другу в поисках любимцев.

В объявлениях можно детально описать животное, указать дату и время пропажи или обнаружения, отметить на интерактивной карте место, где его видели в последний раз, прикрепить фотографии — это поможет ускорить поиск и повысит шансы домашних животных и их хозяев найти друг друга. А если объявление о пропавшем питомце совпадет с сообщением о найденном, сервис сообщит об этом пользователям.

На текущий момент жители опубликовали в сервисе 1386 объявлений, из них 912 – о пропаже животных и 456 – о находке. Вернулись к хозяевам или нашли новый дом за это время 158 животных (85 кошек и 73 собаки).

Чтобы просматривать каталог объявлений учетная запись на mos.ru не нужна, но она понадобится для их размещения и просмотра контактов авторов, а также подписки на обновления сервиса.

Также на mos.ru горожане могут пожертвовать средства бездомным животным. Перечислить адресный взнос на портале можно 9 фондам, оказывающим помощь бездомным кошкам и собакам, а также диким животным — достаточно выбрать организацию и указать сумму пожертвования. С момента запуска проекта в октябре 2020 года в поддержку бездомных животных москвичи направили более 8,8 тысячи пожертвований на общую сумму свыше 2,3 миллиона рублей.

В октябре жители получили возможность переводить пожертвования без авторизации на mos.ru, также появилась опция подключения автоплатежей. После оформления первого взноса система предложит настроить интервал регулярных автоплатежей. Пользователь может отметить день недели или месяца и обозначить сумму, которая будет списываться на определенную благотворительную программу.