Полководец, ставший символом победы

Маршал Георгий Жуков накануне последних сражений Великой Отечественной войны / Фото: Петр Бернштейн / РИА Новости

1 декабря исполняется 125 лет со дня рождения полководца маршала Георгия Жукова, который сыграл одну из ключевых ролей в Победе в Великой Отечественной войне.

Имя маршала Жукова давно вошло в пантеон народных героев и стоит в нем рядом с Александром Невским, Суворовым, Кутузовым. Это произошло не по указке, но по чьему-то начальственному повелению. Народ сам выбирает себе героев.

Крестьянин по происхождению, занимавшийся в юности скорняжным ремеслом, Георгий Жуков, как и многие его сверстники, оказался на фронтах Первой мировой войны, что круто изменило его жизнь. Оказалось, что настоящее его призвание — это не тихая стезя мастера или приказчика в меховом магазине, а путь полководца, ведущего свои армии к победе в самой тяжелой войне из тех, что когда-либо переживало человечество.

В отличие от многих героев революционных войн в России, которые из поручиков становились сразу командующими армий, Георгий Жуков не перескочил ни одной ступени своей долгой карьерной лестницы. Командир эскадрона, командир полка, затем дивизии, корпуса, он честно тянул солдатскую лямку. Не один раз отправлялся на учебу, проходил курсы усовершенствования. Вместе с ним так же постепенно, шаг за шагом, поднимались и другие будущие полководцы. Так, еще в начале карьеры Жуков служил в кавалерийской дивизии, которой командовал Константин Рокоссовский, тоже будущий маршал. Судьба потом не раз сведет двух выдающихся военачальников. Жуков будет принимать Парад Победы на Красной площади, командовать которым будет Рокоссовский.

Во время Великой Отечественной войны Георгий Жуков действовал на самых ответственных направлениях. Именно он пообещал Сталину, что Москва не будет сдана врагу, и обещание сдержал. Самые выдающиеся победы Красной армии — Сталинград, Курск, взятие Берлина, были связаны с именем маршала Жукова.

Многие вспоминали, что у полководца был непростой характер, но ведь и ответственность на нем лежала огромная.

В перестроечные годы на Георгия Константиновича было вылито немало грязи. Начался период ложного раскаяния и многие авторы полагали непременным для себя «лягнуть» маршала, создать вокруг него ряд мифов. Среди самых распространенных о том, что воевать Жуков умел только числом и гонял солдат в атаку без артподготовки и по минным полям.

— Жуков, безусловно, был одним из самых талантливых полководцев XX века. Он лучше многих коллег умел «фехтовать» армиями и фронтами. Если мы обратимся к документам, то увидим, что войска под командованием Жукова как раз несли меньшие потери, — рассказал военный историк Алексей Исаев.

Сегодня имя маршала Жукова по-настоящему священно для миллионов людей, чьи предки вместе воевали и добились победы.

ДОСЬЕ

Георгий Жуков стал четырежды Героем Советского Союза и целых шесть раз был награжден Орденом Ленина — высшими государственными наградами в СССР. Кроме советских наград, были у него и ордена иностранных государств. Маршал Жуков стал единственным советским полководцем — почетным Рыцарем Большого креста Ордена Бани Британской империи.