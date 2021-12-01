Как молодой маме совмещать любимую работу и хлопоты о семье

Фото: Из личного архива Екатерины Мельниковой

Удаленная работа по несколько часов в день — отличное решение для молодой мамы. Онлайн-курсы в учебном центре «Профессионал» помогли москвичке Екатерине Мельниковой сменить сферу деятельности и найти работу без привязки к офису.

Екатерине 32 года. Она на собственном опыте уверена, что женщина в декрете может успешно работать и зарабатывать. Имея экономическое образование, до декрета она более семи лет работала финансистом в крупной вендинговой компании. Несмотря на любовь к цифрам, девушке всегда хотелось попробовать себя в творческой профессии.

После рождения двоих детей Екатерина узнала о возможности бесплатной профессиональной переподготовки для женщин в декрете и мам дошкольников. Молодая мама решила, что это отличный шанс освоить новую сферу деятельности для дополнительного заработка. Тогда она обратилась в центр занятости населения.

Карьерный консультант предложил пройти дистанционные курсы в учебном центре «Профессионал». Екатерина искала возможность работать удаленно и при этом реализовать свой творческий потенциал, поэтому выбрала направление SMM. Молодая мама давно увлекалась фотографией и видеомонтажом. Она решила, что обучение пригодится для развития собственного блога и дальнейшей работы в сфере интернет-маркетинга.

— Я получила все необходимые знания и навыки для работы в SMM. Программа обучения составлена очень удобно: когда я не успевала на вебинары днем из-за прогулки или режима сна детей, я смотрела занятия вечером в записи. Мы по-прежнему на связи с преподавателем и одногруппниками, делимся полезными материалами и успехами по реализации проектов, — поделилась Екатерина.

Молодая мама активно участвует в различных проектах. Сейчас она работает над созданием интернет-магазина в социальной сети ВКонтакте. Проектная занятость позволяет ей самостоятельно регулировать график и работать удаленно из любой точки страны. Новую работу Екатерина успешно совмещает с заботой о детях и даже успевает развивать личный блог.

— Теперь я могу работать по два-четыре часа в день в зависимости от объема проекта. Старшая дочь в это время в садике, а малыш спит. Мне приятно отвлекаться от бытовых дел на новую работу. К тому же это приносит мне доход и не мешает процессу воспитания детей, — с радостью рассказывает молодая мама.

ПОМОЩЬ РЯДОМ

Если вы хотите попасть на курсы в центр «Профессионал», необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно.

Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены малоимущих семей с детьми.