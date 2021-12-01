И на Марсе будут яблони цвести: дома для будущих колонистов будут строить из грибов

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В четверг, 2 декабря, исполнится ровно 50 лет с того дня, когда впервые спускаемый аппарат смог совершить мягкую посадку на поверхность Марса. Он входил в программу станции «Марс-3». О том, зачем нужно изучать Красную планету, «Вечерке» рассказал заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Мы сейчас стоим на пороге ответа на очень важный вопрос, который уже давно волнует всех ученых мира и не только — есть ли жизнь на Марсе? Конечно, речь идет не о разумных организмах. А о том, сохранились ли на этой планете следы жизни хотя бы даже в самых простейших ее формах. Сейчас на Марсе работает специальный планетоход, который соберет образцы грунта на дне вероятно древнего озера и закапсулирует их. А они будут доставлены на Землю, где ученые проведут их детальное изучение. Почему это так важно? Такие исследования помогут нам узнать, как появляется жизнь на таких планетах, как Марс и Земля.

И мы приблизимся к пониманию собственного происхождения. Мы должны понимать, каким образом четыре миллиарда лет тому назад на Земле возникли те примитивные живые организмы, из которых образовалась вся биосфера нашей планеты. Мне кажется, без этого знания мы не сможем до конца понимать, как будут развиваться человечество и вся биосфера.

Однако ни программу по полету на Марс, ни какое-либо дальнейшее покорение человеком других небесных тел невозможно представить без исследований Луны. В огромном космическом «океане» Луна — ближайший «остров», на который человек может полететь.

Автострадой до планет

Ученые выяснили в 2020 году, что в Солнечной системе имеются самые настоящие скоростные «автострады», представляющие собой извилистые тоннели и каналы вокруг планет. По ним кометы, а также астероиды могут перемещаться по Галактике с очень большой скоростью. Например, от Юпитера до Нептуна небесное тело может долететь меньше чем за 10 лет, хотя без подобных супермагистралей это заняло бы больше 100 тысяч лет.

На практике открытие ученых означает, что, спроектировав космические корабли с учетом скоростных каналов, можно сэкономить на ракетном топливе. А значит, у человека получится путешествовать не только на ближайшие к Земле планеты, но и в отдаленные уголки Солнечной системы.

Кто живет на Венере?

В 2020 году научную общественность всколыхнуло заявление британских ученых. Они уверяли, что смогли обнаружить в атмосфере Венеры молекулы фосфина — бесцветного ядовитого газа. Это вещество может указывать на наличие там живых микроорганизмов, поскольку другие источники фосфина науке неизвестны. В 2021 году открытие опровергли ученые Вашингтонского университета. Они считают, что британские коллеги спутали фосфин с диоксидом серы, который никак не связан с живыми организмами. На чьей стороне правда, покажут дальнейшие исследования.

Горизонт событий

Самое громкое научное событие в космической отрасли случилось в 2019 году. Международный проект Event Horizon Telescope 10 апреля представил первый снимок горизонта событий черной дыры (горизонтом событий называют границу черной дыры. — «МВ»). Человечество смогло собрать достаточно данных, чтобы не только получить физико-математическую модель столь грандиозного объекта, но и измерить его размер, массу и влияние на внешнее пространство.

Гравитационные поля черных дыр настолько сильны, что всасывают внутрь все, что находится рядом, будь то излучение или вещество. Черные дыры меняют геометрию пространства и времени. Они невидимы, так как не пропускают свет.

Робот-космонавт

Весной 2021 года в ЦНИИмаш и Ракетно-космической корпорации «Энергия» начались разработки первого российского человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос. Проект «Теледроид» позволит создать машину, которая внешне будет напоминать торс человека без ног. Он будет копировать движения рук оператора, в роли которого смогут выступать как космонавты на МКС, так и специалисты Центра управления полетами. Кроме того, типовые несложные операции робот будет способен выполнять самостоятельно. Его окончательный облик утвердят в 2022–2023 годах. А отправить его в космос планируют уже в 2024 году.

Запустили вертолет

Сейчас на Марсе работает не только планетоход Perseverance. На своем корпусе он доставил на Красную планету беспилотный вертолет Ingenuity. Он весит всего 1,8 килограмма, а его высота — 490 миллиметров. Аппарат отправлен на Марс с целью доказать возможность полета в атмосфере планеты. Он оснащен двумя камерами и уже прислал первые снимки на Землю. Сейчас его используют для изучения возможности улучшать навигации планетоходов.

Грибной дом

Когда речь идет об освоении Марса, всегда встает вопрос об инфраструктуре. Как построить здания? Везти стройматериалы с собой? В NASA разрабатывают проект по выращиванию помещений с помощью грибов. Чтобы поселенцы смогли создать среду обитания из мицелия, который является вегетативным телом грибов. После того как люди высадятся на Марсе, они смогут вырастить полезные предметы и сооружения этим методом.

Фото: Pixabay

Планеты кружатся

В 2021 году ученые обнаружили следы существования планеты, которая вращается сразу вокруг трех звезд. Речь идет о системе GW Orionis, расположенной примерно в 1300 световых годах от Земли. Две молодые по меркам космоса звезды, входящие в ее состав, вращаются друг вокруг друга, а третья — вокруг них. Их окружают широкие кольца пыли и газа, в которых могут зарождаться планеты. Само небесное тело астрономы еще не обнаружили. Открытие может не просто подтвердить существующую теорию образования планет, но и показать, что формирование планет происходит гораздо активнее, чем ученые думали ранее.

Раскрыли загадку частиц

Не одно десятилетие ученые всего мира ломали голову над тем, откуда берутся нейтрино сверхвысоких энергий. Нейтрино — это очень легкие нейтральные частицы, которые образуются во многих процессах, от термоядерных реакций в недрах звезд до распада радиоактивных элементов. Они настолько легкие, что, как пел Владимир Высоцкий в «Марше физиков», их «не поймаешь за бороду и не посадишь в пробирку». Космос полон ими.

При этом происхождение так называемых нейтрино сверхвысоких энергий долгое время оставалось загадкой. Ученые из Физического института имени Лебедева и Московского физико-технического института смогли ответить на этот вопрос в 2020 году. Два года наблюдений ушло у них на то, чтобы определить: эти частицы рождаются в окрестностях сверхмассивных черных дыр.

Дышим пылью

Одна из основных проблем освоения космоса — нехватка кислорода в атмосферах других небесных тел. Решение, кажется, нашли в лаборатории Европейского центра космических исследований и технологий в Нидерландах. Там создали установку, которая позволит производить кислород из лунной пыли. Реголит (поверхностный слой сыпучего лунного грунта. — «МВ») разлагается на металл и кислород. Установка пока находится на стадии разработки, но ученые уверены в этом методе.

Подзарядись

Над проблемой источников энергии в космосе активно трудятся ученые NASA. Очевидным кажется, что солнечные лучи — лучший выход. Однако это не так. Даже на Луне ночь длится 14 земных дней. В таких условиях солнечные батареи теряют свою актуальность. Поэтому полным ходом идут разработки безопасного мобильного ядерного реактора. Прототип уже был представлен в 2018 году. Он способен выдавать 10 КВт электроэнергии постоянно в течение 10 лет.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ

Советский «Луноход-1» был первым в мире планетоходом. Аппарат весил 756 килограммов. Он мог передвигаться только назад и вперед со скоростью 0,8 или 2 километра в час. Длина с полностью открытой солнечной батареей — 4,42 метра, ширина в верхней части — 2,15 метра, ширина по колесам — 1,60 метра, высота — 1,92 метра. «Луноход-1» имел восемь колес. Оборудование было доставлено на Луну 17 ноября 1970 года.

Последний успешный сеанс связи с аппаратом состоялся 14 сентября 1971 года. За 11 «лунных дней» — это 10 с половиной месяцев работы — он преодолел 10 540 метров, передал на Землю более 20 000 изображений и провел множество исследований.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Субботин, президент ассоциации «Протоистория»:

— Развитие нашей космической отрасли скоро должно привести к контакту с другими разумными цивилизациями. В их существовании уже не приходится сомневаться. Недавно в США были рассекречены архивы спецслужб из-за истечения срока давности. Там ясно сказано, что частные подрядчики изучали некие «метаматериалы». Уверенно можно сказать, что они были фрагментами упавших на нашу планету НЛО.