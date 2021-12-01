Пишу хиты на коленке: молодые артисты выпускают треки каждую неделю

Сергей Шнуров по старинке пишет песни в студии / Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Ежедневно в редакции «Вечерки» поднимаются острые темы. Тележурналисты обсуждают с экспертами явления, тренды, проблемы и радости большого города. Мы будем делиться с читателями самыми интересными мнениями, высказанными в студии «Вечерки-ТВ». Время больших хитов, которые остаются популярными на годы, прошло. Об этом на днях заявил композитор Игорь Крутой на пресс-конференции, посвященной российской национальной премии «Виктория»-2021. Поддержали композитора и другие представители музыкальной индустрии.

По мнению Игоря Крутого, сейчас пришло время быстро вспыхивающих и так же быстро гаснущих звезд и хитов. Причем и у нас, и на Западе. Согласен с этим и генеральный директор Газпром-медиа радио Юрий Костин. Он добавил, что на сегодняшний день песни быстро приедаются, живут от месяца до полугода. А через год люди уже и не помнят об их существовании.

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что во многом на ситуацию влияет развитие стриминговых платформ интернета — тех, где музыканты самостоятельно публикуют свои песни. Как отметил Бабичев, стриминги стали особенно популярны с началом пандемии, когда отменились крупные концерты и единственной площадкой для выступления оказался интернет.

— Сейчас стриминги правят всем. И чтобы заработать там, нужно выпускать музыку часто. Раньше у музыканта чаще всего выходил один альбом в год, в нем было один-два хита. А дальше артист год-два работал над следующим, — отмечает Бабичев. — Сейчас мы видим, что молодые артисты песни выпускают каждую неделю, а альбомы — дважды в год с большим количеством треков. Это говорит о высокой конкуренции. Если ты как музыкант не будешь о себе напоминать, о тебе забудут — прожуют и выплюнут.

Музыкальный продюсер Игорь Сандлер говорит, что причина появления хитов-однодневок — быстрый темп современной жизни. Раньше все было спокойнее и размереннее, вот и долгая работа над музыкальным альбомом была для исполнителей нормой. Отметил продюсер и разницу восприятия у поколений.

— Нам запоминаются песни, пока мы молоды. Потом наши кумиры растут с нами. Песни тех героев, с которыми рос я, уже стали классикой. Мне не верится, что творчество современных исполнителей когда-нибудь тоже ею станет, — сетует Сандлер.

Певец Виктор Салтыков верит: не все так плохо, и среди молодых артистов могут открыться таланты, которые останутся известными: — Хорошее и так останется, не потеряется в этой мусорной музыкальной корзине. И новые талантливые исполнители пробьются.

Певец также замечает, что сейчас технологии позволяют записывать музыку дома, раньше же нужно было обращаться в студии звукозаписи. Конечно, это влияет на музыкальный рынок и негативно — появляется много непрофессиональных исполнителей.

Фото: Вечерняя Москва

КСТАТИ

Журнал Billboard объявил свой топ лучших песен всех времен и народов. На первом месте оказался хит Blinding Lights. Его исполняет певец Эйбел Тесфайе (The Weeknd). Сингл выпущен в 2019 году.

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