Пишу хиты на коленке: молодые артисты выпускают треки каждую неделю
Ежедневно в редакции «Вечерки» поднимаются острые темы. Тележурналисты обсуждают с экспертами явления, тренды, проблемы и радости большого города. Мы будем делиться с читателями самыми интересными мнениями, высказанными в студии «Вечерки-ТВ». Время больших хитов, которые остаются популярными на годы, прошло. Об этом на днях заявил композитор Игорь Крутой на пресс-конференции, посвященной российской национальной премии «Виктория»-2021. Поддержали композитора и другие представители музыкальной индустрии.
По мнению Игоря Крутого, сейчас пришло время быстро вспыхивающих и так же быстро гаснущих звезд и хитов. Причем и у нас, и на Западе. Согласен с этим и генеральный директор Газпром-медиа радио Юрий Костин. Он добавил, что на сегодняшний день песни быстро приедаются, живут от месяца до полугода. А через год люди уже и не помнят об их существовании.
Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что во многом на ситуацию влияет развитие стриминговых платформ интернета — тех, где музыканты самостоятельно публикуют свои песни. Как отметил Бабичев, стриминги стали особенно популярны с началом пандемии, когда отменились крупные концерты и единственной площадкой для выступления оказался интернет.
— Сейчас стриминги правят всем. И чтобы заработать там, нужно выпускать музыку часто. Раньше у музыканта чаще всего выходил один альбом в год, в нем было один-два хита. А дальше артист год-два работал над следующим, — отмечает Бабичев. — Сейчас мы видим, что молодые артисты песни выпускают каждую неделю, а альбомы — дважды в год с большим количеством треков. Это говорит о высокой конкуренции. Если ты как музыкант не будешь о себе напоминать, о тебе забудут — прожуют и выплюнут.
Музыкальный продюсер Игорь Сандлер говорит, что причина появления хитов-однодневок — быстрый темп современной жизни. Раньше все было спокойнее и размереннее, вот и долгая работа над музыкальным альбомом была для исполнителей нормой. Отметил продюсер и разницу восприятия у поколений.
— Нам запоминаются песни, пока мы молоды. Потом наши кумиры растут с нами. Песни тех героев, с которыми рос я, уже стали классикой. Мне не верится, что творчество современных исполнителей когда-нибудь тоже ею станет, — сетует Сандлер.
Певец Виктор Салтыков верит: не все так плохо, и среди молодых артистов могут открыться таланты, которые останутся известными: — Хорошее и так останется, не потеряется в этой мусорной музыкальной корзине. И новые талантливые исполнители пробьются.
Певец также замечает, что сейчас технологии позволяют записывать музыку дома, раньше же нужно было обращаться в студии звукозаписи. Конечно, это влияет на музыкальный рынок и негативно — появляется много непрофессиональных исполнителей.
КСТАТИ
Журнал Billboard объявил свой топ лучших песен всех времен и народов. На первом месте оказался хит Blinding Lights. Его исполняет певец Эйбел Тесфайе (The Weeknd). Сингл выпущен в 2019 году.
Любимые песни на все времена
- «Нежность» (в исполнении Майи Кристалинской, 1965);
- «Королева красоты» (в исполнении Муслима Магомаева, на фото, 1965);
- «Позвони мне, позвони» (в исполнении Жанны Рождественской, 1981);
- «Кто тебе сказал?» (в исполнении Нины Бродской, 1979);
- «Добрые приметы» (в исполнении ВИА «Самоцветы», 1973)
- «Есть только миг» (в исполнении Олега Анофриева, 1974);
- «Ты мне не снишься» (в исполнении ВИА «Синяя птица», 1976)
- «Плот» (Юрий Лоза, 1982)
- «Как молоды мы были» (пел Александр Градский, 1975)
- «Люди встречаются» (в исполнении ВИА «Веселые ребята», 1972)