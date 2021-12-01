Пес с нами: как можно благоустроить площадки для питомцев

Путешествовать можно не только по земле, но и по воздуху / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Братья меньшие оказывают нам так много поистине бесценных услуг, что ученые предлагают непременно учитывать их интересы при градостроительстве и планировании городских пространств.

Это предложение прозвучало недавно из уст сотрудников РУДН, которые провели опрос московских кошко— и собаковладельцев. Несмотря на явные огрехи методы (опрос проводился в соцсетях, и в выборку попали преимущественно москвичи 20–40 лет), кое-какой портрет зверодержателей получить удалось. Как оказалось, 47,6% респондентов владеют кошкой, 24,0% — собакой, а 28,4% имеют дома и тех, и других. Среди одиноких большинство (66,7%) выбирают кошек, 53,1% семей держат собак.

Исключительно ради охраны, охоты и ловли мышей заводили себе питомца лишь 6,4; 0,3 и 1,3 процента людей соответственно. Остальные же руководствовались менее материальными вещами — радостью от общения, пользой для здоровья, ощущением уюта и чувства дома, ответственностью (или желанием привить ее своим детям). Ну а 7,2% обладателей кошек и 7,6% — собак — назвали главным мотивом в приобретении питомца эстетическое удовольствие.

Но за удовольствие, как известно, надо платить. Содержание одного животного московской семье обходится примерно в 519–816 долларов (39 231 — 61 681 рубль) в год. В целом же по городу счастье общения с питомцами исследователи оценили в 1,44 миллиарда долларов, то есть в 0,56% валового регионального продукта Москвы.

И тут мы подходим к главной идее, ради которой, собственно, и затевалось исследование. По статистике, больше половины россиян являются владельцами домашних животных. Только московские семьи, по разным оценкам, «одомашнили» от 1 до 4 миллиона собак (кошек, соответственно, еще больше). Вся эта орда четвероногих ежедневно общается с своей людской семьей, осуществляя, выражаясь бюрократическим языком, «деятельность, способствующую здоровью, восстановлению сил или получению удовольствия посредством пассивного или наблюдательного взаимодействия». И, кстати, довольно успешно.

Наукой доказано, что собаки увеличивают продолжительность жизни, снижают риск смерти от инфаркта или инсульта на 24 процента. Мурчание кошки ускоряет сращивание переломов, заживление ран, помогает при остеоартрите и стимулирует выработку серотонина, который участвует в регулировании социального поведения, пищеварения, сна, памяти и сексуальной функции. Даже простой визуальный контакт с питомцем повышает уровень окситоцина, ответственного за чувства привязанности, эмпатии и доверия, а также благотворно действует на людей с аутизмом, фобиями и депрессиями.

Жизнь с животными обогащает нашу микробиоту полезными бактериями, регулирует ее в случае стрессов и помогает выработке иммунитета… Ну и так далее. Экономистам еще только предстоит оценить весь этот целебный эффект и перевести его в денежный эквивалент, но и так понятно, что речь идет о миллионах с большими нулями. Добавьте к этому миллиардные обороты зооиндустрии, платящей налоги в городскую казну, рабочие места, помогающие выжить массе народа (одних только зоомагазинов в столице около 4000) — и польза, которую несут городу и его обитателям невинные пушистики, превращается в очень и очень весомую. И город по идее должен их как-то за это благодарить.

Фото: АГН Москва

Последнее время во всем мире стали активно оценивать пользу, которую приносит человеку природа.

Все, что мы получаем от нее хорошего (свежий воздух, положительные эмоции, оздоровление организма, разгрузку городской медицины и т. д.), расценивают как экосистемные услуги и переводят в деньги. Сделано это было в том числе для облегчения жизни бюрократов. Вот стоит, например, чиновник перед дилеммой: либо воткнуть на улице очередной ТЦ, либо разбить там парк со всякой экологичной зеленухой. Если вычислить экономическую пользу от обоих, парк запросто может побороть ТЦ.

Тем не менее во всем мире домашние животные до сих пор все еще не попали в Международную классификацию экосистемных услуг. Тогда как всякие овцы-коровы-куры уже давно там. Собственно, исправить этот позорный косяк и призывают авторы исследования.

— Я их полностью поддерживаю, потому что как только тема домашних животных появляется в любом официальном документе, то есть попадает в чиновничий лексикон, разговаривать с этими людьми становится много проще, — считает Артем Гебелев, урбанист и основатель проекта Urban Pet. — Я не ожидаю никаких системных изменений от одного этого решения, но начало переменам это может положить точно.

А перемены, по мнению большинства зоовладельцев, нужны, и срочные. С 2017 года в Москве стараются обустраивать места для выгула собак при реконструкции парков и скверов. Несколько площадок появилось неподалеку от станций метро и МЦК... Но в этом деле важно не только число, но и содержание.

— Москва, безусловно, потихоньку идет к тому, чтобы стать pet-friendly-городом (городом, дружелюбным по отношению к домашним животным. — «ВМ»), — говорит Артем. — Но пока она, увы, далека от идеала. Идеал же подразумевает достаточное количество инфраструктуры для выгула, дрессировки, игр и социализации.

У нас, к сожалению, крайне мало мест, где можно просто комфортно отпустить пса с поводка, чтобы он поиграл с другими собаками, позанимался с хозяином, обучился новым трюкам. Да, у нас есть стандартные загончики, называемые собачьими площадками, но их 700 штук на весь город. А по-настоящему больших, игровых и комфортных — единицы.

По словам урбаниста, идеальная площадка для их выгула выглядит так:

— Обязательно много зеленого пространства — травки, газонов, другой, в том числе и полезной для собак, растительности. Обязательно разный рельеф, игровое оборудование, навесы от солнца и дождя, освещение, мостики, урны. В идеале — аппараты с пакетами для фекалий. В ЕС еще добавляют сенсорные сады (участки, выложенные разными материалами: натуральным деревом, камнем, песком и т. д.). Отдельная история, которой тоже в РФ пока нет, — так называемые догпарки, куда приходят всей семьей (включая собаку) на весь день. Там есть не только большое игровое и дрессировочное пространство для собак, но и бары, магазины, кафе, тренажерные залы, аттракционы для людей… На Западе это очень популярно.

А еще собачники очень быстро начинают друг с другом дружить, превращая площадку в этакий центр социальной жизни. И это, уверен Гебелев, надо поощрять:

— Чтобы Москва стала petfriendlyгородом, нужно уделять больше внимания воспитанию и обучению собак. И площадки для их выгула могли бы стать местом, где происходят встречи с ветеринарами, зоопсихологами, занятия с кинологом и т. д.

Все больше москвичей относятся к питомцам как к членам семьи, ходят с ними в кафе, на переговоры, берут их в офисы (pet-friendly-офис — движение, которое набирает обороты по всему миру). И чем более открыты будут этому московские сервисы, тем лучше.

Если верить сервису dog-friendly-map, сейчас в столичном регионе можно прийти со своим питомцем почти в 1,4 тысячи мест. Среди них 734 кафе и бара, более 100 салонов красоты, 15 фотостудий, 14 фитнес-центров, 10 коворкингов, а также 8 музеев. Причем ежедневно список прирастает примерно пятью новыми точками. Разумеется, при полном согласии других сторон, уточняет наш эксперт:

Среди прочих на открытии памятника бездомным животным в парке «Музеон» были волонтер Елизавета Степанова (первая слева) с псом Борзиком и актер Леонид Ярмольник / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

— Я очень не хочу, чтобы владельцы собак выглядели этакими разъяренными фанатиками: требуем, чтобы собака могла какать в каждом магазине! Мы в свое время брали глубинные интервью у владельцев собак и обнаружили, что большинство из них ужасно тревожится, не доставляет ли их питомец кому-то не удобства. И абсолютно точно готовы покинуть заведение, если кому-то от этого некомфортно.

Кирилл Горячев, вице-президент Московского общества защиты животных, выступил за свободу передвижений: — У нас есть две категории людей, которые воспринимаются чуть ли не преступниками, как только вышли из подъезда. Это авто— и зоовладельцы, которым вечно никуда нельзя. Почему-то с грязным велосипедом или лыжными палками в общественном транспорте ездить можно, да еще и бесплатно, а с животными — целая проб лема.

К слову, логика тут действительно хромает. Например, в электричках за провоз животного нужно оплатить отдельный билет. Хоть с догом ты едешь, хоть с пекинесом в дамской сумочке. То же относится и к кошкам, которых вне переносок сейчас вообще никто не перевозит (считай, та же сумка, только на коленях). У агрегаторов такси вообще все заморочено. Утром провоз животного, скажем, плюс 170 рублей к ценнику, вечером — 300.

Из Москвы в область — одна цена, из области в Москву в то же самое время — раза в три дороже. Где логика? Особенно если учесть, что интеллект собак и кошек ученые приравнивают к интеллекту 2–5-летнего ребенка, а такие дети у нас ездят без билета.

— Стричь деньги с владельцев животных просто за то, что они вынуждены с ними куда-то ехать, не очень красиво, — соглашается Артем. — Наши чиновники должны наконец понять, что современные люди хотят передвигаться по городу с питомцами, это их законное право, и для этого важно создать условия. В конце концов, в Москве примерно 4–5 миллионов кошек, 2 миллиона собак, столько же детей, миллион спортсменов, при этом для людей делается многое, а для животных — кот наплакал.

— Многие чиновники считают зоовладельцев заведомо в чем-то виноватыми, — соглашается с ним Горячев. — Ну вот появилась у человека непонятная причуда, завел себе зверушку. А за придурь надо расплачиваться. Такое отношение создает отрицательный образ зоовладельца в обществе. И происходит противопоставление. Конечно, какие-то подвижки происходят. Но, к сожалению, ситуация еще не переломлена окончательно. Взять те же парковые таблички «Выгул собак запрещен». Кто их вешает, почему, на каких основаниях? Загадка. Конечно, во всех сферах жизни есть хамы. И если один хам лезет с огромной собакой на детскую площадку, а другой не утруждает себя убрать за псом, с такими надо бороться. Но у нас почему-то из-за меньшинства «нахлобучивают» большинство. Просто по привычке к запретительному принципу.

— Пора уже начинать к собакам и кошкам относиться как к существам, которые живут с нами бок о бок и делают нас счастливее, — подхватывает Гебелев. — Меня до сих пор коробит, когда вижу рекламу собачьих гамаков, где пес изгадил и перепортил салон машины.

А ведь это могла быть история про вещь, делающую дорогу с питомцем комфортной и уютной. Такие вещи всегда остаются на подкорке, и очень важно, что мы на нее записываем.

ИСТОКИ

Впервые идея привести питомца в офис пришла главе Международной организации Pet Sitters International в 1999 году. 300 компаний в Америке поддержали эту инициативу. К 2006 году в офисах «работало» уже около 52 тысяч собак и кошек. Сейчас таких компаний около 20%. Среди них, например, такие гиганты, как Google и Amazon.

КСТАТИ

В Москве появился первый питьевой фонтанчик для собак. Его соорудили в Центре дизайна Artplay в ходе конкурса дизайн-концепции pet-friendly-инфраструктуры. По понятным причинам полноценно он заработает только весной. На территории креативного кластера столицы также разместили три дог-станции с биоразлагаемыми пакетами.