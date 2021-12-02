Снег не страшен нам: как в столице справляются с погодными «качелями» и обильными снегопадами

Фото: Вечерняя Москва

Снегопады в столице продолжатся до самого конца этой недели, сообщают синоптики. «Вечерка» узнала, как коммунальные службы города справляются с капризами погоды.

— В настоящее время проводятся регламентные работы по уборке городских территорий. Всего задействовано 10 тысяч единиц специализированной снегоуборочной техники и 55 тысяч специалистов, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Подготовку к зимнему сезону городские службы начинают еще с весны. В общей сложности зимой будет задействовано более 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники. Это и распределители реагентов, и непосредственно снегоуборочные машины, и шнекороторные очистители, и многие другие виды спецтехники, применяемые в зависимости от места уборки и погодных условий.

При уборке снега особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК, социальным объектам. Весь собранный в городе снег в обязательном порядке вывозят на снегосплавные пункты. Все они уже работают. Их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубических метров снега в сутки.

После снегопада: дороги по очереди

После снегопада уборка снега производится по строгому регламенту — сначала специальные машины с щетками подметают все улицы, затем проезжую часть очищают от снежных накатов и наледи. Обработка реагентами позволяет ускорить процесс уборки.

Дворы

Снег во дворах убирают вручную или с помощью компактных спецсредств. Проезды обрабатывают комбинированными противогололедными материалами, в состав которых входит мраморная крошка.

С синоптиками на связи

Информацию о приближении снегопадов коммунальщики получают от синоптиков, а также от собственных метеостанций — только на МКАД действует семь таких станций.

До снегопада: тоннели, спуски

Перед выпадением снега дороги обрабатывают противогололедными материалами, чтобы не образовывалась наледь. В первую очередь внимание уделяют крутым спускам, мостам, эстакадам.

Весь снег плавят

Собранный снег утилизируют на снегосплавных пунктах — стационарных и мобильных. Привезенный снег грузовики сбрасывают в специальные резервуары, где его топят теплой водой. Один снегоплавильный пункт способен принять до 400 самосвалов снега в день.

Во время снегопада: улицы

Коммунальная техника прометает улицы. На помощь ей, вооружившись лопатами, выходят дворники. Приводится в полную готовность снегоуборочная техника.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Очистка крыш

После сильного снегопада или при оттепели зоны под крышами огораживают, карнизы очищают от сосулек. Снег с крыш сбрасывают на тротуары, затем вывозят.

Снег вывозят

Снегоуборочная техника отодвигает снег к обочинам. После этого коммунальщики формируют снежные валы шириной не более полутора метров. И снег на самосвалах вывозят на плавильные пункты.

Пешеходные зоны

Сразу же после окончания снегопада коммунальные службы начинают убирать пешеходные зоны. На тротуарах снег чистят компактные снегоуборочные машины, а также вручную. В парках применяют механизированные средства — роторные снегоочистители. Если покрытие плиточное, то применяется только ручная уборка. После уборки на тротуарах может остаться снежный накат, который должен быть обработан реагентами.

РЕАГЕНТЫ БЕЗОПАСНЫ

В Москве применяются три вида противогололедных материалов, называемых в народе реагентами. Жидкие применяются при переходе температуры через ноль и до минус 10 градусов. Они предотвращают образование гололедицы.

При более низких температурах используются твердые материалы. Комбинированные, половина состава которых составляет мраморная крошка, применяют на тротуарах и во дворах. Вопреки расхожему мнению, реагенты не представляют опасности для людей и животных, а объемы их применения в Москве ниже, чем в других мегаполисах мира.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

КУДА ЗВОНИТЬ

Самый быстрый и простой способ подать жалобу на неубранный снег — написать на портал «Наш город». Если снег лежит во дворе или на крыше, нужно обращаться в управляющую компанию или в Мосжилинспекцию (контакты окружных отделений — на официальном сайте ведомства). Уборку бульваров, скверов, тротуаров контролирует Объединение административно-технических инспекций: 8 (499) 264-96-81.

По поводу неубранных остановок транспорта, переходов или территорий возле метро можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт»: 8 (495) 539-54-54. По всем вышеперечисленным случаям можно обращаться в префектуру или управу, а также в департамент ЖКХ Москвы по телефону 8 (495) 620-27-60.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Соколов, заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги»:

— Запас противогололедных материалов сосредоточен на 35 городских базах, а также на базах в каждой префектуре. Здесь хранятся твердые, жидкие и комбинированные противогололедные материалы, которые мы традиционно запасаем на весь год. Все базы заполнены на сто процентов. От использования песка Москва уже давно отказалась, поскольку он забивает ливневые канализации и создает грязь весной.