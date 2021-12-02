Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Снег не страшен нам: как в столице справляются с погодными «качелями» и обильными снегопадами

Алексей Хорошилов

Общество
Снег не страшен нам: как в столице справляются с погодными «качелями» и обильными снегопадами
Фото: Вечерняя Москва

Снегопады в столице продолжатся до самого конца этой недели, сообщают синоптики. «Вечерка» узнала, как коммунальные службы города справляются с капризами погоды.

— В настоящее время проводятся регламентные работы по уборке городских территорий. Всего задействовано 10 тысяч единиц специализированной снегоуборочной техники и 55 тысяч специалистов, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Подготовку к зимнему сезону городские службы начинают еще с весны. В общей сложности зимой будет задействовано более 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники. Это и распределители реагентов, и непосредственно снегоуборочные машины, и шнекороторные очистители, и многие другие виды спецтехники, применяемые в зависимости от места уборки и погодных условий.

При уборке снега особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК, социальным объектам. Весь собранный в городе снег в обязательном порядке вывозят на снегосплавные пункты. Все они уже работают. Их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубических метров снега в сутки.

После снегопада: дороги по очереди

После снегопада уборка снега производится по строгому регламенту — сначала специальные машины с щетками подметают все улицы, затем проезжую часть очищают от снежных накатов и наледи. Обработка реагентами позволяет ускорить процесс уборки.

Дворы

Снег во дворах убирают вручную или с помощью компактных спецсредств. Проезды обрабатывают комбинированными противогололедными материалами, в состав которых входит мраморная крошка.

С синоптиками на связи

Информацию о приближении снегопадов коммунальщики получают от синоптиков, а также от собственных метеостанций — только на МКАД действует семь таких станций.

До снегопада: тоннели, спуски

Перед выпадением снега дороги обрабатывают противогололедными материалами, чтобы не образовывалась наледь. В первую очередь внимание уделяют крутым спускам, мостам, эстакадам.

Весь снег плавят

Собранный снег утилизируют на снегосплавных пунктах — стационарных и мобильных. Привезенный снег грузовики сбрасывают в специальные резервуары, где его топят теплой водой. Один снегоплавильный пункт способен принять до 400 самосвалов снега в день.

Во время снегопада: улицы

Коммунальная техника прометает улицы. На помощь ей, вооружившись лопатами, выходят дворники. Приводится в полную готовность снегоуборочная техника.

Снег не страшен нам: как в столице справляются с погодными «качелями» и обильными снегопадами Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Очистка крыш

После сильного снегопада или при оттепели зоны под крышами огораживают, карнизы очищают от сосулек. Снег с крыш сбрасывают на тротуары, затем вывозят.

Снег вывозят

Снегоуборочная техника отодвигает снег к обочинам. После этого коммунальщики формируют снежные валы шириной не более полутора метров. И снег на самосвалах вывозят на плавильные пункты.

Пешеходные зоны

Сразу же после окончания снегопада коммунальные службы начинают убирать пешеходные зоны. На тротуарах снег чистят компактные снегоуборочные машины, а также вручную. В парках применяют механизированные средства — роторные снегоочистители. Если покрытие плиточное, то применяется только ручная уборка. После уборки на тротуарах может остаться снежный накат, который должен быть обработан реагентами.

РЕАГЕНТЫ БЕЗОПАСНЫ

В Москве применяются три вида противогололедных материалов, называемых в народе реагентами. Жидкие применяются при переходе температуры через ноль и до минус 10 градусов. Они предотвращают образование гололедицы.

При более низких температурах используются твердые материалы. Комбинированные, половина состава которых составляет мраморная крошка, применяют на тротуарах и во дворах. Вопреки расхожему мнению, реагенты не представляют опасности для людей и животных, а объемы их применения в Москве ниже, чем в других мегаполисах мира.

Снег не страшен нам: как в столице справляются с погодными «качелями» и обильными снегопадами Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

КУДА ЗВОНИТЬ

Самый быстрый и простой способ подать жалобу на неубранный снег — написать на портал «Наш город». Если снег лежит во дворе или на крыше, нужно обращаться в управляющую компанию или в Мосжилинспекцию (контакты окружных отделений — на официальном сайте ведомства). Уборку бульваров, скверов, тротуаров контролирует Объединение административно-технических инспекций: 8 (499) 264-96-81.

По поводу неубранных остановок транспорта, переходов или территорий возле метро можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт»: 8 (495) 539-54-54. По всем вышеперечисленным случаям можно обращаться в префектуру или управу, а также в департамент ЖКХ Москвы по телефону 8 (495) 620-27-60.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Соколов, заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги»:

— Запас противогололедных материалов сосредоточен на 35 городских базах, а также на базах в каждой префектуре. Здесь хранятся твердые, жидкие и комбинированные противогололедные материалы, которые мы традиционно запасаем на весь год. Все базы заполнены на сто процентов. От использования песка Москва уже давно отказалась, поскольку он забивает ливневые канализации и создает грязь весной.

Читайте также:
очистка зима Петр Бирюков
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Олег Павлов
Олег Павлов

Что чаще станем покупать онлайн

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте