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Бритни, начинай сначала: американской поп-диве исполнилось 40 лет

Дарья Пиотровская

Общество
Бритни, начинай сначала: американской поп-диве исполнилось 40 лет
Фото: PA/ТАСС

2 декабря звезда поп-сцены начала 2000-х годов Бритни Спирс отмечает свое 40-летие. Этот год стал для поп-дивы насыщенным: она добилась прекращения опеки над ней со стороны отца, а еще собирается выйти замуж. «Вечерка» узнала, как может сложиться дальнейшая жизнь певицы.

В начале 2000-х не было никого популярнее, чем Бритни. Образ нежной блондинки копировали миллионы девочек-подростков по всему миру, а ее песни знали наизусть.

Но в 2005 году в жизни артистки началась темная полоса, поводом для которой послужил ее разрыв с певцом Джастином Тимберлейком. Спирс впала в депрессию, начала употребляла наркотики, носить откровенные наряды, регулярно попадала в ДТП, лечилась в реабилитационных центрах. И тогда ее взял под опеку отец Джеймс Спирс. В течение 13 лет он управлял личными, финансовыми и юридическими аспектами жизни певицы. Теперь же звезда счастлива, что это опекунство наконец прекратилось.

— Это прекрасное, милое, теплое, чертовски приятное чувство, когда вы терпеливо ждете 13 лет, чтобы иметь возможность прожить свою жизнь так, как вы выберете, и вот оно, наконец-то! — поделилась радостью с подписчиками Бритни накануне 40-летия.

Скоро певица станет женой 27-летнего актера и фитнес-тренера Сэма Асгари.

«Вечерка» узнала у клинического психолога Евгении Лютовой, готова ли поп-дива к дальнейшей свободной жизни.

— Справится ли Бритни Спирс с жизнью без контролирующего отца? Да. Хороша ли будет ее жизнь? Точно сказать нельзя: это обычно определяется тем, как устроен локус контроля человека. Это так называемая локализация волевого усилия, — комментирует «Вечерке» психолог. — Если у нее нет ожиданий от мира после затянувшегося опекунства, она готова взяться за свою жизнь и свои дела сама, ее локус контроля внутренний.

Если же она будет рассчитывать на обстоятельства и силы извне — менеджеров и других, это внешний локус контроля, и при этом прогнозы по ее адаптации ухудшаются. Если Бритни Спирс эмоционально устойчива и ведет работу над собой с психотерапевтом, у нее нормальный режим дня и условия для жизни, вероятность того, что она сможет адаптироваться к свободной жизни, велика.

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