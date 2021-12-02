Московскому Дому ветеранов войн и Вооруженных Сил в декабре исполняется 30 лет

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В столице живет более 32 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Многие из них не могут обслуживать себя самостоятельно или рассчитывать на помощь родственников. Но каждый из них получает поддержку города. Об одиноких и тяжелобольных ветеранах заботится Московский Дом ветеранов войн и Вооруженных Сил. В этом году организация празднует 30-летний юбилей. В преддверии даты мы поговорили с генерал-лейтенантом Виктором Степановым, председателем Совета Московского Дома ветеранов.

Поддержка в трудную минуту

— Московский Дом ветеранов войн был создан в непростые для страны 90-е годы. Расскажите, как это было?

— Действительно, страна на тот момент оказалась в непростой экономической и социальной ситуации. В тяжелом положении были и ветераны войны, тогда свои плоды давала антиармейская кампания. Назревала острая необходимость противостоять этому движению, поддержать ветеранов. 23 декабря 1991 года руководители ведущих ветеранских объединений Москвы и России подписали соглашение об учреждении Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил. Это положило начало большому пути нашей общественной организации…

— Как помогала организация тогда?

— Прежде всего решались вопросы первой необходимости: начала выдаваться гуманитарная помощь, была открыта парикмахерская, мастерские по ремонту обуви и техники. В круглосуточном режиме заработала общественная приемная, где принимали по 20–30 человек в день. Это позволило доводить до органов власти все волнующие вопросы и решать возникающие задачи оперативно.

Немаловажным направлением стала эмоциональная и психологическая поддержка ветеранов, чтобы они поняли, как нужны обществу, и чувствовали себя защищенными. Все больше проводилось общественно-политических мероприятий: встречи поколений с защитниками Отечества, встречи ветеранов в Большом театре. В 1995 году был открыт первый дневной пансионат при Доме ветеранов. При непосредственном участии Московского Дома ветеранов был создан социально-реабилитационный центр для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Дом добра и милосердия

— Что из себя представляет Дом ветеранов войн и Вооруженных Сил сейчас?

— Сегодня он работает как единый комплекс социально-медицинского, бытового и культурно-досугового обслуживания ветеранов. Дом имеет достаточно серьезную структуру: отдельная оздоровительная программа «Санаторий на дому», служба сиделок, служба «Тревожная кнопка», социальная служба на дому. Помимо этого, мы постоянно проводим общественно-массовые, культурно-досуговые и мемориально-патронатные мероприятия. Для ветеранов и их семей — это дом добра и милосердия.

— Расскажите подробнее об этих направлениях? Сколько ветеранов получают поддержку?

— В настоящий момент нашу поддержку на дому получают более 1500 ветеранов - все нуждающиеся ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., чьи родственники не могут или не хотят (что редко, но бывает), им помогать. Сотрудницы службы сиделок ежедневно ухаживают за одинокими фронтовиками, которые уже не могут сами себя обслуживать. Этой услугой пользуется более 850 человек. Многие знакомы со своими сиделками по 8 — 10 лет. Это большой, дружный и очень душевный коллектив. Сейчас у нас трудятся 1473 сиделки. Неоценима их поддержка в пандемию, многие из них в этих условиях проявили мужество и высочайшую самоотверженность, профессионализм.

Еще 650 человек пользуются услугами службы социальной помощи на дому. Для маломобильных ветеранов работает оздоровительная программа «Санаторий на дому».

— Как работает программа «Санаторий на дому»?

— Оздоровительная программа «Санаторий на дому» предназначена для тех, кто по состоянию здоровья не может выехать на санаторно-курортное лечение. Путевку на отдых в домашних условиях помогает оформить соцработник через Службу подбора ветеранов на медико-социальную реабилитацию, которая взаимодействует с ветеранскими организациями округов и районов.

В течение трех недель ветерана на дому посещают врач и медсестра. Проводится медицинский осмотр, берется кровь на сахар и измеряется артериальное давление. При необходимости врач назначает дыхательную и лечебную гимнастику, фитотерапию, физиопроцедуры, внутримышечные инъекции, дает рекомендации по лечению.

— Какими чертами должен обладать руководитель такого большого коллектива?

— Я согласен с мнением о том, что наилучший руководитель — тот, кто обладает достаточным чутьем, чтобы выбрать для нужной работы подходящих людей, и достаточной сдержанностью, чтобы не путаться у них под ногами, пока они её выполняют. Конечно, все зависит от людей, необходимо полное доверие и готовность каждого нести ответственность. На всех ключевых направлениях у нас трудятся сильные специалисты, профессионалы своего дела и что очень важно — неравнодушные люди.

В настоящее время это весьма актуально. Мы находимся на переломном этапе смены поколений ветеранов. К сожалению, неумолимы процессы заката жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Но сохраняется строй ветеранов — защитников нашего Отечества, требующих уже сегодня исключительного внимания со стороны государства. Мы знаем, что и дальше с поддержкой Мэра и Правительства Москвы Дом ветеранов сможет развивать имеющиеся направления в нашей работе и намечать новые задачи.

Москва делает все возможное, чтобы окружить ветеранов заботой и вниманием. Узнать больше об этом можно в тематическом лендинге.