Играть «в танки» стало еще интереснее

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У любителей компьютерных игр появилась возможность получить больше ярких эмоций. Оператор мобильной связи Tele2 и компания — разработчик и издатель компьютерных игр Wargaming улучшили опцию в одном из тарифов: теперь поклонникам World of Tanks доступны три премиум-танка. При этом стоимость тарифа не меняется.

Пользователи тарифа получили еще больше возможностей для побед в играх «с танчиками» — им стали доступны два дополнительных премиум-танка, уровень и состав которых будут регулярно обновляться. Новые танки доступны в активном аккаунте автоматически.

Тарифный план, который часто используют любители игр, создан в «Ростелекоме», а благодаря синергии стал доступен абонентам мобильного оператора. Тариф разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: бесконечный премиум-аккаунт, уникальную боевую технику, безлимитный доступ к трансляциям на популярных онлайн-платформах, объемный пакет мобильных услуг. Дополнительные опции делают игру комфортнее: можно заработать больше внутриигровой валюты, потребуется меньше времени на «прокачку» экипажа и другие задачи. Пользователям тарифа регулярно предлагается участие в специальных кампаниях и игровых событиях.

Помимо этого, клиенты получают дополнительные гигабайты интернет-трафика, безлимитные звонки на номера оператора и несколько сотен минут для общения с клиентами других операторов России. Тариф включает безлимитный доступ к контенту YouTube, Twitch и мессенджеру для игроков Discord.

В ноябре 2021 года зрителям видеосервиса Wink стал доступен документальный фильм Андрея Лошака «Мир танков и людей». В нем показан феномен и новая реальность, которые возникли с появлением игры «в танки». В основе фильма — уникальные истории, которые возникли в виртуальном пространстве игры, но получили продолжение в реальном мире.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, рассуждает:

— World of Tanks — больше чем популярная компьютерная игра. Это огромное сообщество людей во всем мире, которых объединяют философия и ценности. Мы поддерживаем стиль жизни своих клиентов и подготовили новые интересные опции — с ними поклонники «танков» добьются еще больше достижений и побед в любимой игре».

Алексей Олехнович, глава направления телеком-проектов издательского подразделения Wargaming:

— Мы хотим, чтобы поклонники игры «в танки» получали от нее максимум удовольствия. С постоянным премиум-аккаунтом и тремя премиум-танками они могут забыть про все трудности и просто наслаждаться игрой.