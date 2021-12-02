Чудесный тропический лес

Директор Главного ботанического сада имени Цицина Владимир Упелниек в одном из залов Старой Фондовой оранжереи, где представлены растения тропиков и субтропиков / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва не может похвастаться теплым климатом, однако в городе есть удивительные места, где и суровой зимой растут тропические растения. Одна из старейших оранжерей находится в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук. В ее залах собраны уникальные представители флоры, которые встречаются в самых разных уголках Земли.

Теплицы Старой Фондовой оранжереи Ботанического сада вместе с главным административным корпусом построили в 1953 году. С тех пор коллекция уникальных тропических растений выросла и сегодня насчитывает около 7 тысяч таксонов — видов, подвидов, вариаций, форм и сортов. Но, чтобы они могли и дальше радовать посетителей, в Оранжерее нужно провести капитальный ремонт. Часть помещений, в частности, главный корпус, который признан аварийным, придется временно закрыть.

— Сам ремонт, думаю, займет около трех лет, — сказал директор Главного ботанического сада имени Цицина Владимир Упелниек. — Но — хорошая новость для наших посетителей — экспозиционная часть, где представлены растения Старого и Нового Света, продолжит работать. Единственное, поскольку главный вход будет закрыт, необходимо оборудовать дополнительный, который был спроектирован, но до сих пор не использовался. И пока мы это не сделаем, экспозиция тоже будет закрыта, начиная с 13 декабря.

В этой части оранжереи запланирован косметический ремонт. Здесь приведут в порядок стены, систему водоснабжения и отопления. Кроме того, директор надеется, что после ремонта залы Оранжереи будут работать по принципу «умных» теплиц, автоматически регулируя температуру и влажность воздуха. Сейчас все это делается по старинке, вручную: если нужно сделать потеплее, в котельной сильнее нагревают воду, поступающую в трубы отопительной системы.

— Конечно, любой ремонт сопряжен с разными сложностями, но для меня — это радостное событие, — признался Упелниек. — Это будущее нашей тропической оранжереи. Мы продлим жизнь этому зданию, этой экспозиции еще как минимум на 50-60 лет.

Экспозиционные залы, по его словам, будут закрыты, всего несколько месяцев. Поэтому уже после Нового года посетители смогут полюбоваться цветущими орхидеями. К слову, в фондах Оранжереи есть сорта, которые вывели сотрудники Ботанического сада. Один из них представил в этом году министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Желто-оранжевый «Марта Семпер», название которого с латинского переводится как «март навсегда», стал подарком всем женщинам к 8 Марта.

За орхидеями расцветут белые, серебристые, малиновые, розовые, сиреневые азалии. Это одно из самых ярких событий в Саду, где собраны богатейшие коллекции растений, в том числе из рода рододендрон, к которому и относятся азалии. Среди них есть образцы, привезенные в середине XX века в Москву из Германии и других европейских стран.

— Есть мнение, что основу нашей коллекции составляют растения, которые в конце 1940-х годов чуть ли не отняли у германской стороны, — говорит Владимир Упелниек. — Однако это не так. Все растения приобретены за гульдены, марки и в обмен на советскую солярку. У нас до сих пор хранятся некоторые чеки.

Еще одна легенда гласит, что древнейшие орхидные растения, которые содержатся в фондах Оранжереи, когда-то принадлежали государственному и военному деятелю Третьего рейха Герману Герингу. Но директор Главного ботанического сада ни подтверждать, ни опровергать ее не стал.

— Достоверных данных, что это именно его коллекция, нет, но такой миф существует, и он по-своему интересен, — считает Упелниек. — Может, и не стоит его развенчивать? У Сада должны быть свои легенды.

А теперь хотите верьте, хотите — нет, на территории Ботанического сада есть участок, где растут елки, прилетевшие из космоса.

— Дело было в 1970-х годах, когда советские космонавты вместе с американскими коллегами, отправились на орбиту по совместной программе «Союз» — «Аполлон», — раскрыл некоторые карты Владимир Упелниек. — В рамках одного из научных экспериментов они взяли с собой семена хвойных растений. И вот американцы, вернувшись на Землю, передали в наш Сад летавшие с ними семена елей.

Сейчас это уже огромные деревья, которые растут на открытой территории Ботанического сада. Но и в Оранжерее есть удивительные хвойные растения. Например, гостья из Африки — пушистая сосна канарская.

— Вот только канареек у нас рядом с этой сосной нет, — в голосе Упелниека прозвучали нотки легкой грусти. — С содержанием птиц есть определенные проблемы, но, возможно, мы что-то придумаем. Ведь, согласитесь, живое пение птиц украсит оранжерею.

Также, по его мнению, музыкальное оформление экспозиции можно доверить лягушкам и сверчкам. Но пока это все на уровне мечты. Хотя в Ботаническом саду они нередко сбываются.

— Когда я был мальчишкой, из всех необычных деревьев мне очень хотелось увидеть баобаб, — поделился личным опытом Владимир Упелниек. — И впервые я его увидел именно здесь, когда пришел в эту самую Оранжерею с родителями.