В Москве открылся международный форум «Мы вместе»

Доброволец Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Алена Кабанова на стенде своей волонтерской организации, который представлен на форуме гражданского участия «Мы вместе» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

2 декабря в Москве открылся международный форум гражданского участия «Мы вместе», который приурочен ко Дню добровольца в России 5 декабря.

Тысячи неравнодушных граждан со всей России и других стран мира собрались в центральном выставочном зале «Манеж». Площадка рядом с Красной площадью была выбрана неслучайно, ведь форум «Мы вместе» — центральное событие всего добровольческого движения.

Особое место на форуме, безусловно, занимает Москва. По словам столичного председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой, сегодня в добровольческую деятельность в городе так или иначе вовлечены более 650 тысяч москвичей.

— С начала года число неравнодушных помощников увеличилось более чем на 100 тысяч, — подчеркнула она.

Правительство Москвы делает многое для развития этого доброго направления. Так, власти стремятся сделать городскую среду более комфортной для включения в добровольческое сообщество.

— Также стараемся предусмотреть для волонтеров различные бонусы, — рассказала Екатерина Драгунова. — Например, билеты на каток, на какие-то культурные события, на спортивные объекты, а еще есть красивый и яркий мерч, который удобно носить и в повседневной жизни.

Поддерживают волонтерское сообщество в этом партнеры. Например, за более чем семь лет работы ресурсного центра «Мосволонтер» его партнерами стали более 1,6 тысячи организаций.

— А еще «Мосволонтер» проводит марафоны благодарности, где самые активные волонтеры получают награды в виде приятных бонусов. Но отмечу, что главным стимулом для волонтеров является их искреннее желание помогать другим людям. Они не ждут каких-то подарков, и тем приятнее для нас их делать, — отметила она.

На форуме стенд «Мосволонтера» — один из самых ярких. Он расположен у главной сцены. Волонтерам предлагают посмотреть на работу колцентра акции взаимопомощи, поучаствовать в мастер-классах, сделать фото. Еще можно отправить добрую открытку.

Полезную программу представил и Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС).

— У нас обычные люди могут попробовать себя в качестве спасателей, например, проводится мастер-класс по вязанию узлов и альпинистской подготовке, по оказанию первой помощи, можно познакомиться с инструментами, которые используются при аварийно-спасательных работах, — рассказала доброволец московского городского отделения ВСКС Алена Кабанова. Девушка четвертый год состоит в организации. Стала добровольцем, потому что всегда хотела помогать людям. Кстати, Алена участвовала в ликвидации последствий двух наводнений, за что награждена медалью от МЧС.

Сам форум завершится в воскресенье.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам:

— Несмотря на то что проходит пандемия, образуются все новые и новые волны, мы решили встретиться все-таки офлайн, собраться в «Манеже». За четыре дня через эту площадку пройдут несколько тысяч волонтеров, представителей бизнеса, а также разных общественных организаций. У нас здесь будут гости из 40 стран мира, что, конечно, делает Москву столицей добровольческого движения на дни проведения форума.