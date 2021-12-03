Столичный психолог развеял мифы о мужчинах

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Мужчины не плачут, они мастера на все руки, их призвание — быть лидерами. Утверждения, которые мы без сомнения принимаем за истину, считаем догмами, оттого следуем таким принципам без раздумий. Насколько удачна выбранная стратегия и о чем на самом деле говорят эти устойчивые выражения? Психолог Московской службы психологической помощи Владимир Пащенко назвал самые популярные мифы о мужчинах и рассказал, как они усложняют нам жизнь.

Смотрим шире

Что такое миф? В классическом определении — повествование, которое передает представления людей о мире и месте человека в нем. Также миф — это установка, предполагающая определенную эмоциональную реакцию человека, при этом истинное переживание будет неосознанно. Например, слыша фразу «Мужчины по своей природе — одиночки», автоматически человек может согласиться с этой мыслью (ведь так говорили еще деды и отцы), хотя в глубине души считает и чувствует иначе — ощущает потребность в общении и семье. О стереотипном поведении мы говорим при условии шаблонного понимания мифа. Для того чтобы работало глубинное послание высказывания, нужно отказаться от его поверхностного рассмотрения и прочтения. Хочется напомнить, что мифы формировались веками, прошли сквозь поколения, они делали жизнь людей проще, да и вообще, приносили много пользы.

Миф: «Мужчина всегда разбирается со своими проблемами сам»

Прикладная часть мифа обращает внимание на самостоятельность мужчины: в жизни нужно принимать множество решений, от которых в том числе будут зависеть близкие, жена, дети. Такой посыл высказывания способствует не только формированию самостоятельности, но и развитию лидерских качеств. В этом случае довольно дельное утверждение! Если же остановиться на поверхностном смысле высказывания, то увидим послание, в котором звучит призыв разбираться с трудностями в одиночку. Такая позиция приводит к тому, что мужчины считают поддержку зазорной, отказываются от нее, и при этом неважно, в каком виде она могла быть выражена.

Иными словами, миф будто звучит: «Полагайся только на себя и на свои силы». И в этой фразе — словно запрет на принятие помощи. Если мужчина следует такому пониманию изречения, он внутренне уверен: когда что-то не выходит, не получается, то идти за советом или помощью все равно нельзя — в противном случае ты ставишь свою мужественность под вопрос.

Миф: «Настоящий мужчина не плачет»

Плачущий мужчина, действительно, большая редкость. Такое поведение обычно воспринимается как проявление слабости. Хотя существуют, конечно, ситуации, когда допускается пустить скупую слезу. Например, когда режешь лук или проиграла любимая футбольная команда. В остальных случаях сантименты недопустимы. Если посмотреть с точки зрения физиологии, то плач — естественная реакция организма. Слезные железы есть у всех людей независимо от пола, прочищать естественной влагой глаза от засорения — это забота организма о себе. В психологическом смысле слезы также способны минимизировать дискомфорт: они снижают интенсивность переживания. Причем неважно, плачете вы от горя или радости — механизм переработки чувств один.

Если же ситуация особенная, трогает за душу и хочется буквально разрыдаться, возникает конфликт с идеей мифа «мужчина не плачет». В этом случае сразу вспоминается необходимость быть сильным, приходится искать другой способ справляться с эмоциями либо вовсе подавлять их проявление. Что получаем в итоге? Мужчина остается с невыраженными, непрожитыми переживаниями. По статистике, именно сильная половина человечества чаще всего подвержена риску сердечных заболеваний. Сдерживаясь в проявлении истинных внутренних процессов, человек проходит стрессовые ситуации с большими потерями — на удержание чувств он тратит очень много сил и энергии. По факту посыл этого мифа в том, что мужчине необходимо постараться справиться с трудностями, а если не получится, тогда и волю своим волнениям можно дать.

Миф: «Мужчина должен всегда платить за женщину»

Шаблонное понимание мифа приводит к тому, что в ситуациях, когда по тем или иным причинам у мужчины возникают трудности с финансами, он автоматически испытывает дискомфорт и неприятные чувства — ощущение, что теряет мужественность. Но такой ли на самом деле посыл высказывания? Если рассуждать о сути выражения, можно предположить, что оно транслирует призыв к саморазвитию, активному движению внутри своей жизни, выбору призвания, способного дать возможность зарабатывать деньги и стать финансовой опорой для избранницы.

Миф: «Мужчина — лидер во всем»

Фраза, которая заставляет мужчину бесконечно соперничать и соревноваться, только бы выглядеть в глазах окружающих победителем. На самом же деле глубинное значение мифа призвано формировать умение брать ответственность, быть готовым к переменам, быстро принимать решения. Не такие уж плохие качества для человека.

Миф: «Мужчина — мастер на все руки»

Традиционное понимание этого выражения ведет мужчину к конфликтам в паре, ведь если женщина что-то делает по дому за него (если он еще и не умеет этого делать), то череда скандалов обеспечена. На самом деле суть фразы — в призыве учиться разному, пробовать себя в различных областях, развиваться, не останавливаться на достигнутом. Мифы способны как помогать, так и вредить. Все зависит от того, насколько человек обдуманно использует их послания. Читайте между строк — так увидите суть и правильно используете мудрость поколений.

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