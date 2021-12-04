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«Мечтала стать офицером»: певица Юлия Паршута — о детских хобби, конкуренции и зависти

Юлия Панова

Мария Маслова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Мечтала стать офицером»: певица Юлия Паршута — о детских хобби, конкуренции и зависти
Фото: Личный архив Юлии Паршуты

23 декабря состоится большой сольный концерт певицы Юлии Паршуты. Накануне «Вечерка» пообщалась с певицей о судьбе блондинок, женской солидарности и творческих взглядах.

— Юлия, приоткройте завесу тайны: что ждать поклонникам на вашем концерте?

— Мы находимся на финальном этапе, позади десятки часов репетиций, программа готова на 99 процентов. Много времени и сил вложили на подготовку костюмов, они будут потрясающие.

Я рассматриваю вариант исполнения песен из шоу «Маска», но пока не могу понять, насколько они гармоничны с моим сольным репертуаром. Но могу сказать точно, что несколько композиций вы услышите в дуэте с моим специальным гостем и хорошим другом Марком Тишманом.

— В «Шоумаскгоон» вы использовали в номерах формат виртуальной реальности (VR). Чего ждете от развития технологий в шоу-бизнесе?

— Мы стали одними из первых, кто использовал VR в шоу на телевидении. Но ничто не заменит эмоции, полученные от живого человека. Проживая этот миг один раз, понимаешь, что больше этого не повторится, все остальное — инструмент усиления эмоций, полученных за счет живого исполнения.

— У вас вышел клип на песню «Маски». У вас была своя визуализация или это идея режиссера?

— Я хорошо помню звонок режиссеру клипа Валентину Гросу — я стояла в продуктовом магазине перед витриной, а думала только о переполняющих меня идеях, и не было терпения даже дойти до дома, так хотелось все их обсудить — и я сразу позвонила. С самого начала я представляла себе аллегорическую историю «Дня и Ночи», борьбу антагонистов, сосуществование светлого и темного внутри человека. Что интересно, песня «Маски» была написана еще до шоу, когда никто не знал о моем участии. Такая случилась магия. После финала я решила провести параллель и перенести образ змеи в клип.

— Раньше вы пели в группе «Инь-Ян». Не страшно было выпускать что-то самостоятельно?

— Я стала писать песни еще в «Инь-Ян», и о них хорошо отзывался наш продюсер, поэтому насчет сольной карьеры я была относительно спокойна. Сложность была в другом. Выход из группы состоялся в непростой для меня период. Тогда у меня умерла бабушка, в душе царило беспокойство. Еще предстоял переезд в Америку. И я не могу сказать, что была в состоянии брать на себя ответственность за принятие каких-то серьезных решений. Грубо говоря — все навалилось. Поэтому нет, страха не было, было много беспокойства. Уже позже появились кураж и радость от того, что я наконец выпустила свои песни. Ведь я так долго к этому шла.

— Вы часто меняете образы. У вас есть потребность меняться?

— Самые кардинальные изменения были связаны со съемкой в сериале, мне полностью изменили образ — из пепельной блондинки в брюнетку. На данный момент к таким экспериментам я не готова. Что касается выбора образов, думаю, все же дает о себе знать художественное образование. Хотя я считаю, что еще не до конца определилась со своим стилем, несмотря на то что среди моих близких он стал абсолютно узнаваемым.

«Мечтала стать офицером»: певица Юлия Паршута — о детских хобби, конкуренции и зависти Фото: Личный архив Юлии Паршуты

— Правда ли, что блондинкам легче живется?

— К таким высказываниям отношусь исключительно как к шутке. Я уверена, что внешность — это не гарантия счастья. Уверенности — возможно, но не всегда. Мне комфортно, я давно светленькая и привыкла к себе такой.

— Кем вы хотели стать в детстве?

— Я хотела быть адвокатом и балериной, а самая первая моя детская мечта — быть офицером. Потом мне захотелось стать палеонтологом — звучало удивительно. Но загруженность у маленькой Юли была настолько большая: музыкальная и художественные школы, балет, тайский бокс, баскетбол и даже флористика, что до палеонтологии дело не дошло. Если бы не карьера артиста, возможно, нашла бы себя в науке.

— Не задумывались о серьезной карьере в кино?

— Задумывалась. Я окончила Школу драмы, и этот опыт помогает мне во многих сферах жизни. По судьбоносному стечению обстоятельств сразу после окончания школы я получила роль в полном метре «Четырех принцесс». Снималась с такими профессионалами, как Орбакайте, Гальцев, Стриженов и другие. К сожалению, невозможно объять необъятное и успеть везде, приходится выбирать.

— Как у вас складывается общение с другими актрисами и певицами?

— Я вижу огромную силу в женской солидарности и вдохновляюсь этой поддержкой даже со стороны. Тем более я совершенно не завистливый человек, и если и завидую, то по-доброму.

Это скорее можно назвать восхищением человеческим качествами — потому что он в чем-то добрее или внимательнее меня. Но я никогда не завидую успехам других, потому что понимаю, что за огромными достижениями могут стоять лишения или сложнейший выбор, да и который не всем по силам и здоровью. В общем, у всех свои задачи и свой темп — завидовать или конкурировать бессмысленно. Синергия и вдохновение — это как раз то, что надо.

— У вас очень хорошие отношения с родителями. В чем их секрет?

— Родительство — это сложная наука, и с каждым годом меня это все больше и больше восхищает. Мои родители — очень мудрые люди, дающие свободу выбора, что позволяет нам откровенно говорить на сложные темы, и я всегда чувствую их трепетное внимание. Наверное, доверие и какая-то свобода важны, как и умение разговаривать.

— Расскажите об истории создания трека «Летчица».

— Эта песня была написана моим папой Василием Константиновичем несколько лет назад, все это время она ждала своего звездного часа. Когда мне предложили выступить на концерте в метро, на «Маяковской», 9 Мая, я решила, что лучше композиции и придумать нельзя. Я специально кропотливо подготавливала ее для этого концерта и исполнила вместе с потрясающим камерным хором Владимира Юцкевича. Песня о большой любви во времена войны. Написана в честь летчицы Лидии Литвяк, которая в мае 1943 года потеряла мужа, а через три месяца погибла сама.

«Мечтала стать офицером»: певица Юлия Паршута — о детских хобби, конкуренции и зависти Фото: Личный архив Юлии Паршуты

ДОСЬЕ

Певица Юлия Паршута родилась 23 апреля 1988 года в Сочи. После школы поступила в сочинский филиал РУДН, где начала играть в КВН. В 2007 году попала на проект «Фабрика звезд — 7», где в составе группы «ИньЯн» заняла 3-е место. Снималась в «Даешь молодежь!», фильмах «Бармен», «Полцарства за любовь», шоу «Маска» и «Один в один!».

Сломала палец, но не волю

Во время шоу «Маска» Юля сломала палец на ноге, о чем рассказала в соцсетях. Жюри, которое догадывалось, что она может быть в костюме Змеи, начало пристальнее следить за ней. «Если бы я не разболтала об этом в соцсетях и никто бы не знал об этой подробности, можно было позволить себе прихрамывать или не так энергично двигаться. Но уж очень мне тогда хотелось поделиться наболевшим», — призналась «Вечерке» Паршута. Несмотря на боль, девушка ни разу не показала неудобство на сцене.

Будь в тонусе

Юлия признается, что не умеет отдыхать. Но, несмотря на это, она все равно умудряется находить силы при загруженном графике. В этом ей помогает режим. Паршута точно знает, когда ей нужно лечь спать, чтобы наутро не чувствовать себя разбитой. А еще в ее графике обязательно должны быть физические нагрузки. Двигаться вперед ей помогает вдохновение, которое она находит в людях, творчестве и благодарности всему

Чистота — залог уюта

Для девушки очень важны запахи — из всех органов чувств у нее сильнее всего развито обоняние. Со спокойствием и уютом у Юлии ассоциируются «мягкие и теплые» ароматы — запах горячей выпечки, соленая карамель, печеное яблоко. А еще запах «чистоты», или просто свежий воздух.

Возраст — просто цифры

В беседе с «МВ» Юлия призналась, что спокойно относится к цифрам в паспорте. Возраст ее не пугает. Она убеждена, что всему свое время. «Мое в любом случае будет моим», — отмечает Юлия.

Попадалась на списывании

В школе у будущей звезды почти не было возможностей списывать. Все шпаргалки быстро вычисляли преподаватели. Да и у Юлии не получалось где-то схитрить или подсмотреть нужную информацию в учебнике. Возможно, это и стало причиной того, что Паршута окончила школу с серебряной медалью. «Учебу я вспоминаю с очень добрыми чувствами, наверное, отчасти потому, что она давалась мне легко. И я была тем человеком, который дает списывать. Хотя я очень не любила это делать, мне было по душе объяснить что-то, чтобы человек сам понял, нежели дать списать», — сказала певица.

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