«Сложнее всего быть свободной»: актриса Эмилия Спивак — о трудностях,востребованности и конкуренции

Фото: Пресс-служба канала ТВЦ

4 декабря на экраны вышел сериал «Доктор Иванов», одну из главных ролей в котором играет Эмилия Спивак. Актриса рассказала «Вечерке» о волнении, сомнениях и столичном темпе жизни.

— Эмилия, героиня сериала «Доктор Иванов», бывшая любовь главного героя, похожа на вас?

— Совсем не похожа, но она мне нравится тем, что она сложная, очень современная, столичный житель, успешный доктор. Но чувство вины за ошибку, которую она совершила, не дает ей жить спокойно.

— Вам пришлось совмещать участие в сериале «Тайны следствия» с учебой в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Но студентов неохотно отпускают на съемки?

— Я училась на втором курсе. Нас сразу предупредили, что сниматься нельзя. На пробы я пошла просто ради интереса. А когда меня утвердили, я ужасно испугалась. Пошла к мастеру Владиславу Пази и покаялась: простите меня, не отпускайте, конечно, я никуда не пойду.

Но кастинг в этот проект проводила очень известная директор Инна Лазаревна Шлионская, и когда я ей сказала, что сниматься не могу, она пошла к Владиславу Борисовичу. И он меня отпустил! Огромное ему спасибо за это. Он отступил от формальных правил, проявил понимание. Ведь в актерской профессии очень важно использовать шанс, второго может и не быть.

— И после «Тайн следствия» вы проснулись популярной?

— Я так не могу сказать. С этого началась моя работа и мой путь в кино. Я была начинающей актрисой, потихоньку начали приглашать. Но чтобы «проснулась знаменитой» в один день и меня стали рвать на части — такого, конечно, не было.

— В театре вы «папина дочка». Имя отца Семена Яковлевича (Семен Спивак, худрук Молодежного театра на Фонтанке. — «МВ») помогает продвигаться в профессии?

— К кино папа отношения не имеет, он только театральный режиссер. Поэтому тут я совсем не «дочка». А в театре его знают, и я осознанно выбрала Театр на Фонтанке, хотя знала, что под его руководством работать непросто. Он предъявляет очень высокие требования.

— Вы играли со звездами первой величины: Машков, Михалков, Табаков, Меньшиков. Смотришь на них снизу вверх, а по роли вы на равных?

— Смотреть на кого-то снизу вверх — крайне непродуктивно. И в жизни, и в творчестве. Работалось мне с ними замечательно. Чем больше артист, тем больше личность, тем больше он уважает других людей. Они на всю жизнь мне подали пример благородства, душевной широты, мастерства. Именно люди, которых вы перечислили, никогда не давали почувствовать мне, вчерашней студентке, что они тут главные.

Фото: Пресс-служба канала ТВЦ

— Что самое трудное для вас сейчас в профессии? Периоды простоя?

— Для артиста самое трудное — ждать. Переживать периоды, когда тебе кажется, что про тебя все забыли. А что касается именно работы, то самое сложное — быть свободным. И не перепутать это с наглостью, нахрапистостью, бойкостью.

Наглость не имеет отношения к свободе. Свобода — это способность выражать себя и рассказывать историю, увлекая других, но не выпячивая себя и не подавляя партнера. Это очень тонкий момент.

— У вас бывали профессиональные кризисы? Вы сомневались в своем выборе?

— Конечно, сомневалась. Особенно вначале, когда в театре у меня была всего одна работа и я только раз в месяц имела возможность выйти на сцену. Но уйти из профессии не хотела никогда. Когда совсем бывало тягостно, я находила какое-то хобби, увлечение. Я люблю живопись — разбираюсь в ней не на уровне эксперта, просто искусство — это то, что меня очень вдохновляет и поддерживает.

— Ваш отец говорил, что у вас нутро трагического клоуна. Однокурсники говорят о вас как о человеке ранимом. Но актерская профессия жесткая. Приходится постоянно конкурировать.

— Стараюсь не вступать в конкуренцию. У меня нет и не было никогда «клыков», чтобы вырыв ать что-то у кого-то. Это совсем не моя история. Мне кажется, с творчеством конкуренция несовместима. Можно либо состязаться, либо создавать что-то. Не представляю, чтобы Моцарт или Ван Гог с кем-то конкурировали.

— Ван Гог как раз конкурировал... Тем не менее он не стремился написать, как Гоген, кому-то подражать. И сейчас последнее, что нам придет в голову, рассматривая картины Ван Гога, — это мысль о том, что у него были соперники. Конечно, актерская профессия сложная.

Нас много, и становится все больше с каждым годом. Появилось множество курсов, которые обещают людям за три месяца сделать из них артистов. Мне важно всегда оставаться собой, и если что-то кому-то доказывать, то только своей работой.

— Кого интереснее играть — злодеек или хороших девушек?

— Стопроцентных отрицательных и положительных героев не бывает. Театр и кино тем и интересны, что мы избавляемся от клише. Другое дело, что в современных сценариях мы часто видим добрых героинь и их антагонисток, стервозных барышень. Но правило Станиславского должно работать всегда: играя злого, ищи, где он добрый, играя доброго, ищи, где он злой. Но если говорить совсем прямо, классических «вредителей» играть интереснее.

— Вы не столичный житель? Так в Москву и не переехали из Питера.

— Для меня московский темп жизни слишком быстрый. Не очень мне подходит. Мы, петербуржцы, любим подумать, помечтать, пораскачиваться. А в Москве люди заняты делом. Меньше рефлексируют.

Фото: Пресс-служба канала ТВЦ

ДОСЬЕ

Эмилия Спивак родилась 18 ноября 1981 года в Ленинграде в семье театрального режиссера Семена Спивака. Ее мать Наталья всю себя посвятила семье и воспитанию дочери. В 2003 году Эмилия окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (курс Владислава Пази). С 2004 года служит в Санкт-Петербургском государственном молодежном театре на Фонтанке.

Ослепительно рыжая шевелюра

Эмилии Спивак — результат работы мастера-колориста. От природы актриса — пепельно-русая.

Непоседа

Актриса рассказала, что в детстве сменила множество увлечений — фигурное катание, рисование, хореография, уроки игры на гитаре. Но ни к чему душа не лежала. И только актерское искусство увлекло Эмилию глубоко, по-настоящему.

Личная жизнь под секретом

Близкие отношения Эмилия обсуждать не любит, поэтому о ее личной жизни известно немного. Первым мужем актрисы стал ее однокурсник Эрнест Тимерханов, с которым она рассталась в 2014 году. Потом были романтические чувства с коллегой Даниилом Спиваковским, который даже сделал ей предложение. Однако свадьба не состоялась: Эмилия была не готова переехать в Москву, где жил ее избранник. Сейчас у нее есть близкий человек, но подробностей она не раскрывает.

«Статский советник»

Роль в картине, украсившей творческую биографию Спивак, должна была играть Оксана Акиньшина. Эмилия кастинг не прошла. Однако Акиньшина в первый же день «прогуляла» съемки, и создатели фильма позвонили Эмилии.

Заменила Анну Ковальчук

В конце 1990-х в детективном сериале «Тайны следствия» Эмилия заменила ушедшую в декрет Анну Ковальчук. Вместо ее Марии Швецовой в сериале появилась практиканткаследовательница Женя.

Сорокалетний юбилей

Эмилия отметила недавно. В связи с пандемией отпраздновали торжество скромно. «Мы стараемся сохранять осторожность, бережемся. Я пригласила двух близких друзей, посидели маленькой тесной компанией. Съели вкусный ужин, немножко прогулялись».

Несмотря на преданность родному Питеру

Эмилия любит бывать в Москве. Ее любимые места в столице — район метро «Третьяковская» и Чистые пруды. «Люблю в Москве все, что не индустриальное, все не широкомасштабное», — признается актриса.