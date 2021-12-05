Ничего не хочется: почему молодое поколение все чаще страдает от апатии

Работа Василия Костяницына «Паразиты и лодыри...», представленная на выставке «Политические плакаты первых лет Советской власти», которая прошла в Москве 15 октября 1987 года / Фото: public domain

Специалисты утверждают, что современная молодежь не хуже прежней, она просто «другая». В первую очередь — в смысле мотивации к различным свершениям. До 55 процентов студентов, например, честно отвечают, что им мешает в учебе неумение заставить себя учиться, 90 процентов говорят о том, что главное в жизни — «вписаться в рынок», а цель их учебы — не знания, а получение «корочек». Но главное, молодые признают — им ничего не хочется.

Ничего не хочется, ничего не можется, тоска. Увы, подобные размышления для нашей молодежи свойственны: на отсутствие воли жалуются более половины молодых людей. Почему это так и что можно с этим поделать — разбираемся с психологом Владимиром Ковалевым.

— Сплин, лень, периодически накатывающее нежелание что-то делать — это, в принципе, вариант нормы, — рассказывает психолог. — Мы все можем себе позволить полениться. А если нет — это другая крайность: трудоголизм и неумение расслабляться могут довести человека до исступления. Но это крайние точки эмоциональной экспоненты, по которой все мы «гуляем». Но если период безволия затянулся, это грозит многими бедами.

И вот какими, объясняет психолог. Во-первых, при отсутствии дела как такового начинается деградация — не умственная, а социальная. Человек, не занятый делами, становится обузой не только сам для себя, но и для окружающих. Если себя ничем не занять, неизменно начинается заполнение пустоты глупостями.

— Между прочим, уже доказано, что часть измен и то происходит не по воле чувств или необузданных страстей, а «от нечего делать», — объясняет Ковалев. — Причем в молодежной среде это тоже распространенное явление. Но гораздо страшнее, что ничегонеделание затягивает хуже омута, а вот выбраться из этого состояния уже представляется проблематичным.

Во-вторых, объясняет Владимир Ковалев, безделье разлагает морально и в других смыслах — человек начинает опускаться. Это не значит, что он перестает мыть голову и приводить себя в социально приемлемый для общества вид, но он перестает приобретать новые знания, а старые знания имеют тенденцию к устареванию, особенно в наш информационно насыщенный век.

— Наука каждый день делает шаги вперед, мир меняется, это нужно осмысливать, осознавать, корректировать свое местоположение в современной системе координат. Если человек понимает, что начинает отставать от времени и общества, он способен сделать рывок и наверстать упущенное, благо для этого сейчас море возможностей, — уверен психолог. — Новое хобби, курсы, лекции, выставки — все это доступно, даже ограничения, связанные с пандемией, не останавливают жизнь, хотя и тормозят ее. Но если на это «новое» у людей тоже системно нет воли, это тревожный знак.

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Стабильное, сформировавшееся безволие, на которое жалуются молодые люди, практически всегда, уверен Ковалев, связано с отсутствием четко сформулированной жизненной цели.

— Только что мир отметил юбилей Федора Михайловича Достоевского. Он был большой мастер точных афоризмов, не зря в его творчестве глубоко «копались» самые известные психологи, включая Зигмунда Фрейда, — объясняет Ковалев. — Достоевский был доктором мира, он не мог излечить его полностью — слишком много пациентов было вокруг. Но в его произведениях и заметках очень много того, что можно было бы назвать схемой лечения души. Например, он говорил, что «жизнь задыхается без цели». Отсутствие воли сродни этому задыханию. И тому, кто Достоевского читал вдумчиво, должно быть ясно, что в этой формуле и заключен тот самый бесплатный рецепт исцеления от классика, который мы подсознательно ищем. Нет цели — нет нормальной жизни. То есть если ваша жизнь вас не устраивает, если вы томитесь безволием — надо найти цель, ради которой стоит жить, это обеспечит мотивацию.

Но как же так, отчего ее нет? Чем не цель, например, получить высшее образование, профессию? Заработать денег, чтобы воплотить в реальность свою мечту? Такие мечты, объясняет психолог, у молодежи есть, но это именно мечты. Цель — это нечто вполне конкретное, фактически то, что можно увидеть, нарисовать.

— Сложность нашего времени в том, что оно не располагает к постановке целей в силу массы причин. Вот вы говорите — образование. Согласен, оно может быть целью: хочу стать врачом, ученым, открыть универсальное средство, которое победит рак, и так далее. Но сегодня дети выбирают жизненный путь лет в 15–16, а то и раньше, и зачастую их «нацеливают» на что-то конкретное родители. В присутствии детей ведутся разговоры о том, что обязательно нужно иметь «корочки», а чем заниматься потом — вообще не так важно. Такое «образование» целью быть не может. Но, допустим, молодой человек достиг цели — не своей, а родительской! — и поступил. Он учится, потому что выполняет волю — чужую, не свою. А в это время начинается запоздалое взросление, — печально констатирует Владимир Александрович. — И человек начинает впадать в прострацию: если это цель, и я на пути к ней, отчего я не счастлив так, как хотелось бы? Плюс ко всему — за спиной у него, как правило, висит «рюкзачок», набитый гиперопекой родителей. Они его поддерживали во всем, что нормально, но чрезмерно ограждали от промахов. И он начинает набивать свои шишки позже положенного срока. Результат гиперопеки — интроверт с рахитичной душой, избалованной и заленившейся. Он и не слишком виноват в этом, он продукт воспитания, но жизнь предъявляет счет ему, поскольку каждый проживает свою жизнь сам, за другого этого не сделать.

Почему так важна цель и каким образом она влияет на самоощущения человека?

— Если цели нет, бессмысленность существования будет угнетать, и это чувство будет только нарастать. К отрицательному следствию гиперопеки и ошибкам при формировании личности добавляется, увы, отсутствие системы надличностных ценностей в нынешнем нашем государстве, а они остро необходимы для формирования личности гармоничной, о чем не один раз говорил на страницах вашей газеты мой коллега, психолог Андрей Жиляев, — поясняет Владимир Ковалев. — Чтобы перекроить себя и выработать жизненные установки, что приведет и к появлению жизненных целей, нужно отнестись к себе объективно, что непросто...

Части людей самостоятельно справиться с этой задачей не удается, поясняет эксперт. Таким людям могут помочь работа с психологами, прохождение специальных курсов целеполагания. Но без самостоятельной работы над собой дело не обойдется. Ведь очень часто отсутствие воли подпирается страхом перед принятием решений и формулированием своей позиции по основным жизненным вопросам.

— Поясню на редком «обратном» примере. В семье моих знакомых подрастала дочь, чудесная девочка, одаренная и разносторонняя. Ей очень нравилось рисовать и заниматься дизайном вещей, в том числе и шитьем. Она блестяще сдала экзамены, и родители просто силком отправили ее заниматься правом в один из престижнейших университетов страны. Она поступила, но быстро поняла, что это направление — не ее. Ее ломали три курса, грозили снять с довольствия, но затем она очень четко сформулировала, чего хочет: заниматься текстилем и его росписью. У родителей чуть не случился инфаркт. Однако она ушла с факультета права и поступила в текстильный вуз, окончила его и сейчас совершенно счастлива, поскольку занимается любимым делом. Что было бы с ней и ее самоощущением, не победи она своей волей волю родителей — не знаю, к моменту ухода из нелюбимого вуза и по причине прессинга дома она была на грани серьезной депрессии, но, слава богу, нашла в себе силы преодолеть ситуацию.

Фото: Pixabay

Помочь разобраться в ситуации помогает так называемый «треугольник Карпмана». Он иллюстрирует распространенную модель кризисных отношений между родителями и детьми.

— Психоаналитик Стивен Карпман вывел это правило, основываясь на своих исследованиях и опыте коллег. Кратко суть в том, что люди играют определенные роли — Тирана, Спасателя и Жертвы. Это фантастическая психологическая ловушка, выбраться из которой крайне трудно. Жертва обычно привыкла страдать и этим привлекать к себе внимание, ища помощи Спасателя, Спасатель все делает ради Жертвы, но рад своей роли. Роль же Тирана понятна всем, думаю, без слов, и при этом все три единицы нуждаются друг в друге, что создает иллюзию нормы, а на деле превращает жизнь всех троих в лишенное целей существование.

Выход за пределы треугольника возможен в том случае, если три его «грани» изменят свои роли.

— Например, если родители понимают, что их ребенок (а сейчас детство у нас продлено чуть ли не до тридцати лет!) безволен, инертен и явно не движется вперед, надо позволять ему становиться более независимым, — объясняет Ковалев. — Надо хвалить его за попытки стать самостоятельным, принимать решения, не демонстрировать излишнюю обеспокоенность его делами, перестать его жестко критиковать. А вот интересоваться тем, как и чем он был занят, нужно. Особенно это важно для тех семей, где растут мальчики. Жизненные же советы люди, впавшие в зону безволия, будут воспринимать либо со стороны, либо если вы будете рассказывать о каких-то сходных историях, не морализаторствуя при этом. Атаки «в лоб» нужно исключить. И поймите, безволие подростка или молодого человека — это в 99 процентах случаев результат работы его окружения.

Ну а еще, добавляет Ковалев, на формирование цели влияет социум. Чем интереснее будут люди, которые окружают подростка или молодого человека, тем больше у него шансов выпасть из состояния безволия и апатии. И в силах взрослых помочь ему обрести этот социум — может быть, даже просто приглашая в гости интересных людей не из привычного «ближнего круга».

— Несколько лет назад ученые из НИУ ВШЭ опубликовали данные проведенного ими исследования, так вот, оказалось, что 48 процентов россиян живут повседневными заботами, не ставя перед собой целей и задач на перспективу. Между тем известно, что социальное благополучие государства напрямую зависит от того, какие цели перед собой ставят его граждане. По тому, какие цели ставят перед собой члены общества, можно судить и даже предопределить социальный вектор развития страны! То, что 52 процента с небольшим цели имеют — это прекрасно. Но для подавляющего большинства людей, входивших в упомянутые 48 процентов, само понимание жизненной цели было фактически синонимично воспроизводству сложившегося образа жизни, а иными словами — не предполагало развития, — разъясняет Владимир Ковалев. — А это не есть хорошо.

— Отсутствие цели можно наблюдать не только у инфантов. Этим «заболевают» хронически уставшие люди, и тогда им нужно просто передохнуть и восстановить силы для нового рывка. Этим страдают и те, кто излишне страшится неудач, для таких людей важны поддержка и мотивирующее поведение близких. Ну а еще есть, конечно, ленивцы. Но одной молодой даме, которая обратилась ко мне с просьбой помочь ей как-то расшевелить мужа-лентяя, я дал простой, но, оказалось, дельный совет. Неделю она сама обедала у родителей, а на вопрос мужа, где ужин, разводила руками: «Денег — нет». И тут произошло, как в байке о сохатом, которого голод вывел к людям: голод и понимание, что отступать некуда и колбаса в холодильнике сама не вырастет, выгнали лентяя на работу. И такая цель лучше, чем ее отсутствие.

РЕПЛИКА

Будущее важнее прошлого

Ольга Маховская, психолог:

— На безволие детей жалуются и взрослые. «Нам в их годы всего хотелось, взахлеб, а эти из дома не выходят, сидят за компьютером, чуть что, стонут: «Я устал!» Люди, выросшие в советское время, прошедшие опыт пионерской организации, не понимают тех, кто вырос в годы перестройки и позже. Очевидно, причины слабоволия социальные. Дело не только в том, что в пионерии умели возгонять оптимизм под бой барабанов, но и ориентировали на большое будущее — коммунизм, полет в космос, олимпийские достижения. Когда у человека будущее превалирует над прошлым, ветер дует в паруса будущего, корабль несется вперед, преодолевая шторма и штили. Если вы не обсуждаете с детьми планы, не мечтаете, не интересуетесь, как живут другие, чтобы поучиться, они скисают. Важным фактором энтузиазма молодых является и дефицит ресурсов.

Ошибка современного родителя — заваливать детские комнаты игрушками, приобретать гаджеты по первому требованию. Если ребенок ничего не ждет долго, не грезит, он не учится аккумулировать внутреннюю энергию, накапливать готовность к новой деятельности, которая может вызвать затруднения. Желание не столько учиться, сколько получать удовольствие от жизни сокращает перспективу, дети начинают жить одним днем, большие проекты их не очень интересуют.

Способность мечтать, планировать — не врожденная, а приобретенная. Навыки планирования, проектирования прививаются еще в дошкольном возрасте, когда вместе с малышом рисуют будущий дом, лепят новейшую модель машинки, шьют свадебное платье понарошку, рисуют карту будущего маршрута путешествия. Примерки образов будущего и радость, которая сопровождает фантазеров, это своего рода тренинг непроизвольного планирования. Целенаправленно волю тренируют в спорте. Тут она наиболее осязаема, поскольку тренировки сопровождаются болью, опасениями, усталостью. То, что достижение мечты потребует усилий и не всегда приносит удовольствие, — открытие, с которым лучше ребенку столкнуться раньше. Поход в школу, начало занятий — тот особый период, когда радость постижения нового начинает сопровождаться рутиной. И еще: чтобы мотивировать ребенка на прорыв, не забудьте рассказать ему свою историю достижения!

ЦИТАТА

Пэлем Грэнвил Вудхауз (1881-1975), английский писатель, драматург, комедиограф:

— Чем дольше я живу, тем яснее понимаю, что главное в жизни — это твердо знать, чего ты хочешь, и не позволять сбить себя с толку тем, кому кажется, будто они знают лучше.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ

Как обрести цель и интерес к жизни

— Станьте взрослее! Поймите, что жизнь у вас одна, другой не будет, и прожить ее надо ярко и интересно.

— Занимайтесь делами, даже если не хочется. Желательно — новыми. Может быть, ваш «интерес» где-то рядом, вы просто его не обнаружили вовремя.

— Старайтесь общаться с теми людьми, которые чем-то увлечены, горят работой, хобби и так далее. Не всегда, но часто чужой энтузиазм заразителен.

— Помогайте другим людям — просто, без цели. Может быть, вы поймете, что это и есть ваша цель.