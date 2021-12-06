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«Вечерняя Москва» отмечает свой 98-й день рождения

Вечерняя Москва

Общество
«Вечерняя Москва» отмечает свой 98-й день рождения
Свежий номер газеты «Вечерняя Москва», 1933 год / Российский Государственный Архив Кинофотодокументов

Газета «Вечерняя Москва» 6 декабря отмечает свой очередной день рождения — 98-й по счету. Коллектив нашего издания к этому дню получил немало теплых поздравлений от своих верных друзей-читателей и партнеров. Некоторые из них мы сегодня публикуем.

Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— «Вечерняя Москва» давно стала другом многих горожан. Ее читают и любят сотни тысяч человек, открывая печатные страницы в метро, дома, по дороге на работу. В газете освещаются самые разные темы: от масштабных событий в стране и столице до историй конкретных людей. Благодаря таким форматам «Вечерку» ценят — практически каждый день с ее страниц можно узнать много нового.

А для нас важно и то, что горожане узнают о важных проектах именно благодаря работе журналистов издания. Поздравляю коллектив «Вечерней Москвы» с 98-летием, желаю процветания и новых успехов!

Алексей Немерюк, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, руководитель департамента торговли и услуг:

— «Вечерняя Москва» — это настоящий исторический бренд столицы! С «Вечеркой» дружим давно: я помню, как ее читали в нашей семье, как ждали новый выпуск, изучали объявления и заметки об очередном дне в городе. Москва росла, менялись издания, но «Вечерка» по-прежнему любима многими. В 98-летие газеты желаю ее коллективу успехов, интересных материалов, новых идей, вдохновения и побед!

Александр Молотков, министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки:

— Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с днем рождения газеты «Вечерняя Москва»! За 98 лет она стала неотъемлемой частью истории столицы. И несмотря на такой, казалось бы, солидный возраст, «Вечерняя Москва» остается всегда молодой, идет в ногу со временем, сохраняя свой стиль. Особенно приятно, что команда газеты всегда профессионально и увлекательно пишет о столичных школах, колледжах и дворцах творчества, с которыми ее связывает многолетняя дружба. Успехов вам!

Владимир Жидкин, руководитель департамента развития новых территорий города Москвы:

— Сердечно поздравляю любимую газету с днем рождения! Так совпало — и это символично, — что «Вечерка» празднует выход своего первого номера со дня, когда мы отмечаем 80-летие контрнаступления Красной Армии под Москвой. А ведь «Вечерняя Москва» в годы Великой Отечественной войны из городских газет была единственной, которая выходила бесперебойно. Это надо всем знать и помнить! С праздником, друзья!

Климент Митрополит Калужский и Боровский, председатель издательского совета русской православной Церкви:

— Сердечно поздравляю руководство и сотрудников «Ве- черней Москвы» с 98-летием! Почти век продолжается путь издания, которое освещает крутые повороты исторического пути столицы. Сегодня, как и десятилетия назад, здесь работают настоящие профессионалы. Вы бережно храните и приумножаете лучшие традиции отечественной периодической печати. Желаю вам помощи Божией, а газете процветания и успехов в реализации новых творческих идей.

Юрий Поляков, писатель:

— Поздравляю любимую «Вечернюю Москву» с 98-летием. Желаю, чтобы она сохраняла положение лидера отечественной печати, открывала новые темы и проблемы. Для меня «Вечерка» — не просто газета, которую я читаю всю жизнь. В ней я полвека назад дебютировал как литератор.

Для меня важно, что «Вечерка» уделяет много внимания современному литературному процессу. Думаю, это не в последнюю очередь связано с тем, что Александр Куприянов, который ее возглавляет, — сам талантливый прозаик. Сегодня литературная журналистика в упадке, однако «Вечерка» восполняет этот недостаток в культурном пространстве.

Глеб Бугров, корреспондент газеты «Южные горизонты»:

— Школа-студия «Новый фейерверк» газеты «Вечерняя Москва», в которую я пришел пять лет назад студентом-первокурсником, дала понять: стать журналистом без практики невозможно. Я не ошибся дверью! Благодаря общению с настоящими профессионалами, возможности увидеть, что газета — дело живое, я приобрел опыт в профессии, утвердился в ее выборе и повзрослел. Здесь, как в армии: нужно быть готовым все делать быстро, точно и честно.

В этом году меня приняли в штат «Вечерки» корреспондентом. Счастлив и горд, что мой журналистский путь начинается именно так.

Семен Леонович, российский художник, ветеран Великой Отечественной войны:

— С «Вечеркой» связана вся моя жизнь. Я познакомился с ней в 12 лет, когда попал на страницы издания как ученик Дворца творчества детей и молодежи. В газете опубликовали фото, на котором запечатлено, как я лепил скульптуру. До сих пор помню тот день.

Потом читатели газеты узнали обо мне как о художнике и военном. Сейчас мне 99 лет, я почти ровесник газеты, поэтому иногда называю ее сестричкой. «Вечерку» с удовольствием читала вся моя семья. В ней всегда были интересные новости, интервью и необычные истории людей.

Илья Козлов, моряк-подводник:

— Как только появляется возможность, всегда покупаю ежедневный выпуск «Вечерней Москвы». Газета всегда выделялась оперативной и правдивой информацией.

Хочу поздравить издание с 98-летием, пожелать не бояться отстаивать правду во всех ее проявлениях и писать больше материалов с полезной информацией для ваших читателей.

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