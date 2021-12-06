Врач рассказала, как коронавирус влияет на зрение

Фото: Из личного архива Марины Александрийской

В воскресенье, 5 декабря, заведующая офтальмологическим отделением городской поликлиники № 45 Департамента здравоохранения столицы Марина Александрийская рассказала о влиянии коронавирусной инфекции на глаза.

Врач, работающая в красной зоне, отмечает, что глазные симптомы коронавирусной инфекции часто оценивают в последнюю очередь. По ее словам, воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит — может стать одним из признаков начинающейся инфекции. А иногда этот симптом оказывается единственным — об этом говорят и различные исследования.

— Конъюнктивит в большинстве случаев проявляется краснотой и отеком слизистой оболочки глаза, при этом может возникать до пневмонии или сопровождать ее, — отмечает Марина Александрийская.

Кроме того, в мировой практике зарегистрированы случаи, когда воспаление слизистой глаза стало развиваться спустя две недели после начала кашля.

— То есть конъюнктивит может появиться в течение всего периода болезни,— поясняет заведующая офтальмологическим отделением городской поликлиники.

В практике зафиксированы и более серьезные случаи. Так, у нескольких пациентов были обнаружены дистрофии на сетчатке с микрокровоизлияниями на глазном дне.

— А в другом исследовании было показано, что острый респираторный дистресс-синдром (тип дыхательной недостаточности. — «ВМ») как осложнение COVID-19 нарушает функцию глазной ткани у пациентов, — продолжает офтальмолог.

Она отмечает: к концу ноября этого года коронавирусной инфекцией в мире переболели более 260 миллионов человек, и процент офтальмологических осложнений при этом не мал.

Марина Александрийская призывает людей как можно скорее вакцинироваться. Ведь возможные побочные эффекты от прививки единичны, при этом люди получают достаточно надежную защиту от тяжелого течения заболевания.

Со своей стороны специалист отмечает, что в мировой практике фиксировались случаи потери зрения у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

— Говоря об осложнениях после перенесенной коронавирусной инфекции, ее лечения, я рекомендую всем плановый контроль у офтальмолога после выздоровления, — советует специалист. — После этого стоит проводить профилактический осмотр ежегодно.

Марина Александрийская обращает внимание пациентов: при ухудшении зрения или появлении дискомфорта в глазах необходима очная консультация офтальмолога в срочном порядке.