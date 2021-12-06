Студенты МАИ создали робота-доставщика, который умеет взбираться по лестницам

На фото: Студенты МАИ Федор Родин (слева) и Игорь Малышев создали робота-курьера, которому не страшны никакие препятствия. / Фото: Пресс-служба МАИ

Информация о том, что на улицах столицы тестируют роботов-курьеров сейчас появляется постоянно. Но основной недостаток этих аппаратов состоит в том, что ездить они могут только по дорогам. К примеру, спуск или подъемы по лестницам им практически недоступны. Студенты Московского авиационного института (МАИ) озаботились этой проблемой, и сконструировали модульный гусеничный робот, который легко справляется с бездорожьем и препятствиями. При этом, в отличие от аналогов, он проще в изготовлении и дешевле.

— Мы решили разработать робота-доставщика грузов, который способен преодолевать препятствия в виде порогов и лестниц. Он также может передвигаться по пересеченной местности, — рассказывает конструктор Федор Родин.

Само устройство-робот представляет собой гусеничную платформу, внутри которой встроен компьютер. Он взаимодействует с центральным сервером, так что роботом можно управлять дистанционно или заложив в него определенную программу-маршрут, согласно которой он будет выполнять задание автоматически.

— Оператор или система, планирующая работу робота, отправляет запрос на компьютер внутри робота с каким-либо действием. Например, съездить в точку А, взять предмет B, и привезти его в точку C. Сервис транслирует этот запрос на устройство, оно выполняет его и докладывает о результатах. Распознавание всех окружающих объектов достигается с помощью так называемой «сверхточной нейросети» (сеть, специализирующаяся на обработке данных — Ред.), которая сейчас широко применяется, – продолжает свой рассказ Федор Родин. — Оператор видит картинку с видеокамеры устройства, и может в любой момент вмешаться в работу.

Корпус робота сделан из алюминиевых профилей и листов жести, с каждой стороны на него установлены гусеницы. Конструкция, по словам разработчика, имеет высокую прочность, проходимость, а грузоподъемность устройства на данный момент — до 10 килограммов. Сейчас Федор Родин и его одногруппник Игорь Малышев разрабатывают специальный манипулятор, который будет установлен сверху на робота – чтобы он сам принимал грузы.

Изобретение студента уже по достоинству оценено экспертами. Опытный образец Федор представил на 17-й молодежной научно-технической конференции «Современные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций», которая проходила в ноябре в Севастополе, и вошел в тройку финалистов конкурса.

По словам Родина, работать над этим роботом он начал еще в школе, а затем, поступив в вуз продолжил его совершенствовать в студенческом конструкторском бюро.

— Здесь ко мне присоединился Игорь Малышев. Он занимается сборкой, тестированием, пишет код для сервера управления роботом. А я пишу программы для микроконтроллеров и параллельно делаю веб-интерфейс системы управления. А если приходится потрудиться над самим устройством вручную, то есть проще говоря, где-то гайки закрутить, то делаем это вместе, — говорит он.

Кроме этого, сейчас ребята активно занимаются разработкой новых конструкций и механики и сейчас тестируют созданную ими нейросеть распознавания объектов, что сделает их робота еще более совершенным.