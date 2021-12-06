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«Вечерняя Москва» отметила 98-й день рождения

Вечерняя Москва

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«Вечерке» – 100 лет
Общество
«Вечерняя Москва» отметила 98-й день рождения
Фото: Игорь Ивандиков, Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней Москвы». Сегодня точку в номере ставят знаменитые музыканты Александр Скляр и Константин Тарасов (в центре слева направо) и коллектив газеты.

Они собрались около большого планерочного стола в центре редакции, чтобы отметить важный праздник — день рождения любимой газеты. Вчера ей исполнилось 98 лет. В честь такого события коллектив «Вечерки» поздравили многие давние друзья издания. Кто-то прислал телеграммы, а Александр Скляр и Константин Тарасов пришли в этот день лично.

И не с пустыми руками! Они взяли в руки гитары, и по редакции полились звуки знакомых каждому с детства песен.

Кроме того, с напутственными словами к журналистам обратились главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов и генеральный директор редакции Георгий Рудницкий. Они поздравили коллег с праздником.

— Казалось, будто только вчера мы широко отмечали 95-летие газеты. А нам уже стукнуло 98 лет, — сказал Георгий Михайлович. — Не успеешь оглянуться, как будем праздновать юбилей. Желаю всем успехов! «Вечерняя Москва» действительно имеет много давних друзей и богатую историю. Первый ее выпуск был напечатан 6 декабря 1923 года. Тогда издание по формату больше походило на информационный листок. Там были опубликованы короткие заметки о значимых событиях в столице.

С развитием газеты в нее пришли громкие имена.

На страницах «Вечерки» публиковали отрывки «Тихого Дона» Михаила Шолохова, «Жизни Клима Самгина» Максима Горького. В газете работали Евгений Габрилович, Илья Ильф, Евгений Петров, Михаил Зощенко и Владимир Маяковский. Удостоверение последнего до сих пор хранится в музее редакции.

Газета за 98 лет ни разу не приостанавливала печать.

Даже в годы Великой Отечественной войны москвичи узнавали со страниц «Вечерки» о подвигах в тылу и успехах на фронте. Однажды снаряд попал в здание, где располагалась редакция «ВМ». Но, к счастью, бомба не взорвалась и никто не пострадал.

Газета продолжала развиваться, появлялись новые приложения, первые журналы. Сейчас «Вечерка» занимает лидирующую позицию среди московского газетного рынка по охвату аудитории. И газета продолжает развиваться, чтобы наши читатели могли узнавать о самых важных и интересных событиях Москвы из первых рук.

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