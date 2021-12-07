Общественники тщательно проверили новостройку

Замгендиректора Фонда реновации Лариса Федосеева и Валерий Теличенко, председатель Общественного штаба по реновации, обсуждают дом на Смольной улице / Фото: Общественный штаб по реновации

Члены Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации осмотрели готовящуюся к заселению новостройку. Замечаний и недочетов проверяющие не выявили.

Новый дом, построенный по программе реновации на Смольной улице в Головинском районе, — это один из немногих случаев, когда у членов Общественного штаба при осмотре не возникло совершенно никаких замечаний, хотя они и пытались найти недочеты. Председатель штаба Валерий Теличенко подчеркнул, что еще в начале нулевых этот дом считался бы бизнес-классом, а сегодня — это жилье для простых горожан.

— Дом хорошо вписан в окружающую среду, квартиры имеют очень достойный внешний вид, есть подземный паркинг, два лифта — грузовой и пассажирский, — сказал Валерий Теличенко.

В новом доме 165 квартир, средняя площадь «однушки» — 43,3 «квадрата», двухкомнатной квартиры — 55,3 квадратных метра, «трешки» — 74,3 квадратных метра, в подземном паркинге 57 машино-мест.

— Применены новые технологии, например у жителей есть возможность автоматического снятия показаний приборов учета, — добавил Теличенко.

Первые этажи дома нежилые, на достаточно обширной придомовой территории выполнено благоустройство, установлены детские и спортивные площадки. Расселяемые дома, жители которых переедут в новостройку, находятся в том же квартале.

Всего в САО уже ввели в эксплуатацию 23 дома.

В Общественном штабе по реновации напомнили, что по всем вопросам, связанным с программой, москвичи могут обращаться по телефону (495) 548-20-80 или на электронную почту: renovation@ shtab.opmoscow.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы:

— Всего в САО с начала реализации программы уже введено 23 объекта , в том числе 10 жилых домов в этом году. В проектировании и строительстве находится 41 жилой дом.