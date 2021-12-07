Кто оплатит долги Градского

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У певца и композитора Александра Градского, который умер на 73-м году жизни, нашли долги в размере почти 500 тысяч рублей. «Вечерка» разбиралась, кому теперь придется выплачивать эту сумму.

Как оказалось, при жизни артист не успел рассчитаться с налогами на имущество, оплатить которые нужно было до 1 декабря. В результате сумма долга составила 523 тысячи рублей. Большая часть — 363 тысячи, 67 тысяч, 21 тысяча и 2 тысячи рублей — приходится на московскую недвижимость.

Кроме того, у него остались неоплаченными земельный налог в размере 27 тысяч рублей и транспортный налог — 43 тысячи рублей.

Адвокат Сергей Радько рассказал «Вечерке», кому теперь придется выплачивать эти суммы:

— Все эти задолженности наследуются на общих основаниях. Правопреемники Александра Градского обя заны погасить финансовые обязательства. Долги будут разделены между наследниками пропорционально полученным долям имущества. Того, что получат наследники, с учетом состояния музыканта, хватит на погашение задолженности.

Налоговой службе надо будет собрать информацию о том, кто и что унаследовал. Не факт, что долги будут погашены сразу же. Наследство оформляют через полгода, затем возможны судебные баталии.

Кроме того, наследникам могут предъявить долги за жилищно-коммунальные услуги, по кредитам и алиментам. Нотариус может и не знать о задолженностях, они могут всплыть потом. Так как у нас нет единого реестра должников, то кредиторы сами заботятся о предъявлении претензий наследникам.