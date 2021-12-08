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Менять мобильного оператора теперь можно дистанционно

Никита Миронов

Общество
Менять мобильного оператора теперь можно дистанционно
Фото: pixabay.com

Дистанционные услуги все активнее входят в жизнь москвичей. Оператор мобильной связи Tele2 предложил клиентам переходить в свою сеть с сохранением номера (MNP) дистанционно. Карту оператора доставят домой, а документы можно подписать удаленно с помощью приложения «Госключ».

Клиентам не нужно идти в салон связи, чтобы оформить переход в сеть по процедуре MNP. Для переноса номера потребуется карта с саморегистрацией: ее можно купить с доставкой на сайте или в приложении оператора, на крупнейших маркетплейсах или в сетях крупных ретейлеров. Заявление на перенос номера и договор с новым оператором подписываются с помощью приложения «Госключ». Оно работает на базе передовых технологий, обеспечивающих защиту информации, поэтому возможность регистрации другим лицом полностью исключается.

Для активации карты клиенту нужно иметь подтвержденную запись на портале «Госуслуги» и приложение «Госключ». Оно осуществляет переход на портал «Госуслуги», после чего данные клиента автоматически подгружаются из ЕСИА в приложение. «Госключ» воспроизводит случайные числа и на основе криптографической защиты создает уникальный сертификат усиленной неквалифицированной подписи (УНЭП). Его нужно сгенерировать всего один раз — после этого подписывать документы можно нажатием одной кнопки.

Перенос номера по MNP следует начать в приложении оператора. После сканирования штрихкода на упаковке сим-карты пользователь может выбрать в пункте меню переход со своим номером. Затем потребуется ввести номер телефона и желаемую дату переноса. После выбора даты клиент получит на подписание договор и заявление на MNP в приложении «Госключ».

Клиент бесшовно переходит в приложение «Госключ», где видит уведомление «Поступили документы». Как обладатель сгенерированной УНЭП абонент подписывает оба документа нажатием на кнопку приложения «Госключ». Договор в электронном виде отправляется абоненту на почту, сим-карта активируется.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2, рассказывает:

— Услуга MNP дает клиенту свободу выбора и возможность подключения к оптимальному для него оператору. Статистика базы данных перенесенных номеров доказывает, что этот сервис по-настоящему востребован абонентами. Мы предлагаем клиентам подключиться к нашей сети без посещения салона: договор и заявление на перенос можно подписать в онлайн-формате.

Подключение с помощью «Госключа» удобно, безопасно и быстро для абонентов. Единожды получив электронную подпись, клиент получит возможность использовать ее в будущем для других целей — подписания трудовых договоров, договоров купли-продажи и аренды.

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