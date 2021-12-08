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На Конгрессе молодых ученых в Сочи пройдет ежегодная научно-образовательная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2021»

Полина Французова

Общество
На Конгрессе молодых ученых в Сочи пройдет ежегодная научно-образовательная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2021»
Фото: Пресс-служба

Национальная научно-образовательная выставка состоится 8–10 декабря в Парке науки и искусств «Сириус» в Сочи. В этот раз мероприятие пройдет в рамках Конгресса молодых ученых.

В экспозицию предстоящего мероприятия войдут более 350 научно-технологических разработок, представленных ведущими российскими университетами и крупнейшими отечественными промышленными компаниями. В экспозиционной и деловой программе примут участие научные центры мирового уровня, центры компетенций НТИ, инжиниринговые центры, созданные на базе российских образовательных и научных организаций.

В этот раз деловая программа мероприятия сфокусирована на обсуждении исполнения в 2021 году национального проекта «Наука и университеты» и на реализации программы «Приоритет-2030». Развитие инновационного потенциала университетов, технологического предпринимательства в вузах, создание для студентов и аспирантов условий для учебы и исследовательской деятельности, соответствующих самым высоким мировым стандартам, — эти и другие вопросы будут обсуждаться с руководителями вузов, научных организаций, экспертным сообществом.

Выставка проводится Министерством науки и высшего образования Российской Федерации с 2013 года. На «ВУЗПРОМЭКСПО» демонстрируются самые последние и прорывные достижения российской науки, принимаются стратегические решения по развитию отечественной высшей школы, определяются направления и конкретные шаги с точки зрения трансфера высоких технологий в промышленное производство.

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