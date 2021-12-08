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Константин Ивлев и Baba Yaga выбрали лучший оливье и селедку под шубой на всероссийском кулинарном конкурсе

Полина Французова

Общество
Константин Ивлев и Baba Yaga выбрали лучший оливье и селедку под шубой на всероссийском кулинарном конкурсе
Фото: Пресс-служба Галамарт

В Костроме прошел финал III Всероссийского конкурса на лучший рецепт оливье и селедки под шубой, стартовавшего в Москве. Все желающие смогли представить рецепты главных блюд праздничного стола на суд профессионального жюри. Судьями выступили знаменитый шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев, Снегурочка, Дед Мороз и главная сказочная бабушка — Baba Yaga.

Константин Ивлев и Baba Yaga выбрали лучший оливье и селедку под шубой на всероссийском кулинарном конкурсе Фото: Пресс-служба Галамарт

Кострома для подведения итогов выбрана неслучайно. Этот город считается родиной зимней красавицы Снегурочки.

Участники финала представили свои фирменные салаты на суд бескомпромиссного шефа Константина Ивлева и авторитетного жюри. Фантазия авторов не ограничивалась, а вот вес блюда должен был быть умеренным — до 400 г.

Самая опытная представительница жюри Baba Yaga учредила отдельную номинацию — «Самый волшебный салат». Также по доброй традиции Яга отвечала за веселое настроение: играла с детьми в догонялки, придумывала конкурсы и спела новогоднюю песенку вместе с малышами.

Константин Ивлев и Baba Yaga выбрали лучший оливье и селедку под шубой на всероссийском кулинарном конкурсе Фото: Пресс-служба Галамарт

Подарки для всех победителей приготовил генеральный партнер мероприятия — народный магазин «Галамарт»: новогодние наборы посуды для полной сервировки праздничного стола! Такую же посуду, к слову, увидят зрители в новогоднем фильме «Елки», который выходит в прокат 16 декабря. А приобрести ее можно в ближайшем магазине «Галамарт». Как отметил сам Ивлев, это не просто магазин, а целое сказочное путешествие: «Можно прийти сюда всей семьей — и скучно не будет никому!».

А гостей события ждала автограф-сессия от знаменитого шефа и наилучшие новогодние пожелания.

Константин Ивлев и Baba Yaga выбрали лучший оливье и селедку под шубой на всероссийском кулинарном конкурсе Фото: Пресс-служба Галамарт

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