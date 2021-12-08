Призвание — помогать фронтовикам: сотрудники Московского дома ветеранов рассказали о своей работе

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В этом году Московский дом ветеранов войн и Вооруженных сил отмечает 30-летний юбилей. Это крупнейшая общественная организация в столице, которая в ежедневном режиме заботится о ветеранах войны. Сотрудники дома, которые трудятся в социальной сфере уже много лет, рассказали, как они помогают фронтовикам.

«Их боль — это моя боль, их радость — это моя радость. Я их очень люблю»

Москвичка Мария Чернобровкина работает более пяти лет социальным работником на дому и специалистом по подбору ветеранов в социально-реабилитационном центре при Московском доме ветеранов. До этого около десяти лет женщина работала в одном из территориальных центров социального обслуживания. Мария не понаслышке знает, что такое проявлять участие к людям старшего поколения.

— Мне нравится работать с ветеранами войны и тружениками тыла. У таких людей есть чему поучиться, ведь они прошли непростой и интересный путь. Оказывать помощь таким людям — для меня большая честь. Как социальный работник, я занимаюсь уборкой жилья, готовлю обеды, при необходимости сопровождаю ветерана в медучреждение, занимаюсь оформлением инвалидности. Одного ветерана посещаю два раза в неделю по 4 часа.

Но бывают ситуации, когда одному ветерану нужно уделить целый день, например, если это госпитализация или плановое сопровождение. Тогда мой рабочий график корректируется. Другие ветераны с пониманием относятся к таким ситуациям, — рассказывает соцработник.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Мария любит общаться с ветеранами, слушать их истории. О каждом ветеране она может рассказывать часами.

— В социальной сфере я уже около 15 лет. Очень привыкла к работе с ветеранами. Их боль — это моя боль, их радость — это моя радость. Я их очень люблю. Некоторые мне говорят: они тяжелые и сложные. На это я всегда отвечаю: мои ветераны лучше всех, они умные и добрые. И это действительно так, — говорит она.

«Каждому человеку нужен индивидуальный подход»

60-летняя Кермена Алферова работает в Московском доме ветеранов старшей сиделкой, более шести лет женщина помогает ветеранам. До этого Кермена работала долгое время в кондитерской, но однажды решила полностью сменить род деятельности. Так она оказалась в социальной сфере.

— У меня 6 ветеранов-подопечных, в подчинении шесть сиделок. Ежедневно я навещаю своих ветеранов, подменяю основных сиделок в их выходной день. Общаюсь с ветеранами, спрашиваю, есть ли у них пожелания или замечания к работе сиделок. Если возникают какие-то вопросы, сразу связываюсь с руководством или помогаю решать бытовые проблемы: обращаюсь в социальные службы, в поликлинику. Также общаюсь с нашими сиделками, получаю от них обратную связь. Где-то что-то посоветую, как лучше сделать, выстроить общение с ветераном и так далее, — говорит Кермена.

Она уверена: любая сиделка должна обладать знаниями, как ухаживать за ветераном, а также уметь проявлять терпение, эмпатию и сочувствие.

— К каждому человеку нужен индивидуальный подход. Потому что все ветераны разные: со своим характером, особенностями здоровья, когнитивными изменениями — возраст берет свое. Сиделки это все должны понимать и знать, как реагировать, — поделилась сотрудница Московского дома ветеранов.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

«В ответ всегда слышим слова благодарности, это ободряет»

Москвичка Ирина Волкова работает в социальной сфере порядка 20 лет: прошла путь от социального работника до главного специалиста по социальной работе в Московском доме ветеранов.

— Я подбираю ветеранам сиделок, выезжаю к фронтовикам на дом и знакомлю их с нашими сотрудницами. Оговариваю всю должностную инструкцию сиделки. Также бываю в гостях у ветеранов, поздравляю их с праздниками, проверяю работу сиделок. Мне нравится, что мы несем добро через помощь. В ответ всегда слышим слова благодарности, это очень ободряет и дорогого стоит, — говорит Ирина.

Ирина рассказывает: чтобы работать с ветеранами, сотрудник должен обладать такими качествами, как доброта, терпение и любовь к старшему возрасту.

— Бывает такое, что у сиделок наступает профессиональное выгорание. У нас в команде есть психологи, которые могут поддержать сотрудников в такие моменты. Также такой сиделке стараемся по возможности дать отпуск, чтобы она могла отдохнуть и восстановиться, — говорит Ирина.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

«Работать нужно с душой, по-другому не получится»

67-летняя Зухра Камелетдинова — оператор неотложной службы «Тревожная кнопка». В социальной сфере работает уже более 10 лет.

— Когда мы приходим на смену, мы открываем данные за прошедшие сутки и смотрим, какие вопросы нужно проконтролировать. То есть сразу делаем обзвон тех ветеранов, которые уже обратились. Помимо того, связываемся с разными городскими службами — медучреждениями, МЧС, полицией — и контролируем, получил ли ветеран помощь. Берем обратную связь у самого подопечного. Ветеран может к нам обратиться абсолютно по любым вопросам, – рассказывает Зухра.

Из необычных ситуаций, которые случались с Зухрой на работе, — личные приглашения в гости от ветеранов. Фронтовики и труженики тыла приглашали москвичку на дни рождения, на 9 Мая, личные даты.

— Брала букетик цветов, десерт к чаю и просто отправлялась к ним в гости. Потому что очень часто слышу: «Зухра, приезжайте, вы нам помогли — хотим познакомиться». Это очень приятно слышать. Для одиноких ветеранов мы становимся членами семьи, они всегда на связи. Когда меня брали на работу, помню, мне дали должностную инструкцию, сколько можно разговаривать по времени с одним ветераном, но с ними это не работает. Иногда ветеранам важно услышать слова поддержки, почувствовать нашу вовлеченность в ситуацию, а потом уже чтобы мы по факту решили ту или иную проблему. Работать нужно с душой, по-другому не получится, — рассказывает Зухра.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

«Думала, что здесь поработаю 2-3 года и уйду. В итоге осталась на 25 лет»

Тамара Косова, начальник службы по подбору ветеранов для медико-социальной реабилитации, пришла работать в Московский дом ветеранов в 1996 году. И осталась на четверть века…

— Помню, мне было 36 лет, попала сюда совершенно случайно — знакомые пригласили поработать. Могу честно сказать: думала, что здесь поработаю 2-3 года и уйду. В итоге осталась на 25 лет. Когда я пришла, в Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и Вооруженных сил открылся пансионат дневного отделения для ветеранов. И мне предложили работу инструктором по культурно-массовой работе. То есть организовывать досуг для ветеранов – музыкальные концерты, экскурсии, тематические встречи и так далее, – рассказывает Тамара.

Тамара признается, что свою работу она любит прежде всего за людей, которым она помогает.

— С большой любовью отношусь к поколению моих родителей. И если я что-то могу для них сделать, это мне приносит огромное удовольствие. Папа у меня был фронтовик, получил пять ранений, контузию, на него даже похоронка приходила… Мамочка моя была тружеником тыла: молодой девчонкой работала в тылу, потом восстанавливала страну. Мне ветеранская тема очень близка, — говорит москвичка.