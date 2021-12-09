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Место встречи моржей: любители зимнего плавания открыли новый сезон

Юлия Кочкина

Общество
Место встречи моржей: любители зимнего плавания открыли новый сезон
Участница клуба моржей Татьяна Авдеева открыла сезон зимнего плавания на Бездонном озере / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Столичные моржи открыли 62-й сезон зимнего плавания. Корреспондент «Вечерки» отправилась на озеро Бездонное в Серебряном Бору и узнала секреты их морозоустойчивости.

Серебряный Бор — традиционное место встречи московских моржей. На дощатой площадке у озера собралась разношерстная толпа: одни в купальниках и плавках, другие — в пуховиках и шапках. Во льду озера — 25-метровая полынья в форме узкой дорожки.

Моржи по очереди спускаются по лестнице вниз, к воде. Кто-то двигается осторожно, боясь поскользнуться, а кто-то выполняет при этом акробатические трюки. 70-летний активист Центра зимнего плавания стадиона «Наука» Николай Пантюхин уже искупался и занимается легкой зарядкой на берегу. Вдруг пожилой мужчина, к удивлению окружающих, садится на шпагат.

— Уже 25 лет плаваю в холодной воде, — с улыбкой говорит Николай Пантюхин. — Занимаюсь спортом и танцами.

Радостные улыбки, румянец, хорошее настроение здесь у всех купальщиков. Видно, что для многих открытие сезона — еще и повод встретить старых знакомых, поговорить, обняться.

Зарядом бодрости делятся с окружающими любители зимнего плавания Руслан и Елена Гончаренко. Супруги уверяют, что с тех пор, как увлеклись моржеванием, простуда обходит их стороной.

— Впервые я искупался в холодной воде зимой четыре года назад, на Азовском море, — говорит «Вечерке» Руслан Гончаренко. — С тех пор моржую постоянно. Кстати, коронавирусом переболел в очень легкой форме, всего три дня — думаю, закалка помогла.

На берегу купальщиков ждут самовар с горячим чаем и, конечно, душевные разговоры с единомышленниками.

Заместитель председателя Клуба любителей бега и моржевания Косино Елена Луничкина считает: чтобы привыкнуть к холодной воде, нужно чаще практиковаться.

— Чем чаще вы будете купаться, тем лучше. Если вам кажется, что нужно сделать перерыв, например из-за болезни, надо все равно взять себя в руки и продолжать — тренировать терпение и выносливость, — делится советами Елена Павловна.

Председатель Федерации закаливания и зимнего плавания города Москвы Андрей Замыслов рассказал «Вечерке» о планах создать карту, где будут отмечены места купания моржей.

— В настоящий момент в состав нашей федерации входит 30 клубов московского региона, и ее развитие продолжается, — отмечает Андрей Замыслов.

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