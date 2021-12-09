«Крокус Сити Океанариум» празднует пятилетие

Фото: АО КРОКУС

10 декабря «Крокус Сити Океанариум» отметит свой первый юбилей — уже пять лет он погружает посетителей в увлекательное кругосветное путешествие по флоре и фауне со всех уголков мира.

В океанариуме живет более 3000 обитателей и 100 видов тропических растений. На территории 10 000 кв. метров расположены три экспозиции: «Моря и Океаны», «Реки и Озера», «Джунгли», которые создают единую экосистему. Оригинальный дизайн переносит посетителей в таинственный мир затонувших городов, с наскальными окаменелостями, подземными пещерами и затонувшими кораблями. Также в океанариуме кроме экскурсионных программ проходят мастер-классы, викторины, квесты, игры, познавательные и практические занятия, прямые эфиры.

В честь своего пятилетия океанариум совместно с мобильным художественным театром представит семейный аудиоспектакль «Тайна Наутилуса». Это путешествие в загадочный подводный мир вместе с героями культового произведения Жюля Верна, где зрители станут участниками приключений на борту подводного судна «Наутилус» под командованием легендарного Капитана Немо. Вместе с профессором Пьером Аронаксом (его роль сыграл Тимур Родригез) зрители отправятся в путешествие по водным просторам вокруг света.

В аудиоспектакле-путешествии по океанариуму каждый познакомится с обитателями морей и океанов, удивительной фауной островов и ледников Южного полюса. Осьминоги, скаты, акулы, множество других глубоководных жителей, а также лемуры, пингвины и нерпы — полноценные герои аудиоспектакля, они будут сопровождать гостей на протяжении всего маршрута, раскрывая им тайны своего мира. Благодаря технологии дополненной реальности (AR) участники мобильного спектакля познакомятся даже с теми представителями морского мира, которые жили миллионы лет назад.

В ролях: Пьер Аронакс — Тимур Родригез, Консель — Сергей Волков, Капитан Немо — Рустам Ахмадеев, Нед Ленд — Артем Штепура, Шепот ребенка — Владимир Челышев, жена рыбака — Дарина Пономарева.

Как и для всех аудиоспектаклей мобильного театра, зрителям понадобятся наушники и мобильное приложение МХТ.

Аудиоспектакль будет доступен бесплатно для посетителей океанариума с 10 декабря при покупке входного билета.

Подробности на сайте: crocus-oceanarium.ru