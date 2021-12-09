Армен Попов: Премия «Крылья аиста» формирует позитивное общественное мнение о семейном устройстве детей-сирот

Фото: Youtube / Борис Жодзишский

Восемь лет назад в столице впервые была вручена премия «Крылья аиста». Она была учреждена Правительством Москвы в 2014 году, три года назад вошла в число наград и почетных званий столицы. Премию присуждают за вклад в семейное устройство детей, оставшихся без родительской заботы. Лауреатами становятся приемные семьи, а также организации для детей-сирот, школы приемных родителей, органы опеки, представители СМИ и деятели культуры.

За это время лауреатами стали 18 семей, 18 общественных и культурных деятелей, 32 организации. На вопросы о том, как премия была учреждена и развивалась, ответил один из идеологов ее создания — директор Центра развития социальных проектов Армен Попов.

— Армен Гагикович, как пришла идея вручения премии «Крылья аиста»?

— В 2014 году в стране и в городе только начиналась комплексная работа по устройству детей-сирот в семьи. Было очевидно, что необходимо поощрять и отмечать тех, кто этим занимается и достигает немалых успехов. Работа в деле семейного устройства во всем мире считается очень почетной, заслуживающей всяческого одобрения и поощрения. Во многих странах есть подобные премии. Мы также предложили вручать такую премию и в Москве. Аист — это международный символ того, кто приносит ребенка и счастье в дом.

Для нас было важно, чтобы премия была не локальной и узкопрофессиональной, а стала публичной. Хотели, чтобы ее вручал лично Мэр в Кремле, тем самым подчеркивая высокий статус как самой премии, так и тех, кого мы награждаем.

Были разработаны номинации. Мы чествовали приемные семьи, органы опеки, центры для детей-сирот, некоммерческие организации. Считаю очень важным отмечать СМИ и деятелей культуры, потому что они — лидеры общественного мнения, к ним прислушиваются.

А одна из наших главных задач — формирование позитивного общественного мнения о семейном устройстве. То есть важно показать всем, что приемные родители — это обычные люди, москвичи, которые решились и взяли детей на воспитание. Статуэтку аиста, несущего ребенка, которую получают лауреаты премии, разработал известный скульптор, народный художник России Александр Рукавшников.

— Как изменилась премия за эти годы?

— Сначала лауреаты получали только статуэтку. Но Мэр Москвы, всегда присутствующий на вручении премии, через несколько лет предложил, чтобы лауреаты, кроме статуэтки и общественного признания, получали еще и финансовое поощрение. Теперь лауреатам премии в номинации «Приемная семья» вручается еще и по одному миллиону рублей.

В первые годы вручения премии мы испытывали определенные сложности: было трудно выбрать какую-то одну приемную семью года. Поэтому позже пришли к тому, что стали награждать по три семьи.

— Какой год вручения премии больше всего вам запомнился?

— Конечно, самый первый. До нас никто такого не делал. Мероприятие в Кремле — это было волнительно и запомнилось на всю жизнь. Ну и, конечно, 2017 год, когда Мэр выступил с инициативой присвоить премии статус общегородской. Для нас это была очень большая честь.

— Каким вы видите дальнейшее развитие премии?

— Думаю, могут появиться новые номинации. Сейчас все большее значение приобретает работа служб сопровождения замещающих семей. Мы уже можем обобщать опыт их работы, отмечать и их заслуги.

Но мне бы хотелось сохранить уже сложившиеся традиции. При этом премия должна идти в ногу с развитием самого семейного устройства. За эти годы число детей в Региональном банке данных существенно сократилось. В основном приемных родителей ждут мальчики и девочки, имеющие тяжелые проблемы со здоровьем, братья и сестры, подростки – то есть те, кого сложно устроить в семью.

Раньше для нас было важно, чтобы приемная семья, номинированная на премию, была многодетной. Сейчас важно отмечать семьи, которые воспитывают пусть и немного детей, но обладают мощным родительским ресурсом. И тех, кто может помогать не только детям, но и другим приемным родителям.

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию Департамента труда и социальной защиты населения можно на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.