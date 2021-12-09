Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Армен Попов: Премия «Крылья аиста» формирует позитивное общественное мнение о семейном устройстве детей-сирот

Марьяна Шевцова

Общество
Армен Попов: Премия «Крылья аиста» формирует позитивное общественное мнение о семейном устройстве детей-сирот
Фото: Youtube / Борис Жодзишский

Восемь лет назад в столице впервые была вручена премия «Крылья аиста». Она была учреждена Правительством Москвы в 2014 году, три года назад вошла в число наград и почетных званий столицы. Премию присуждают за вклад в семейное устройство детей, оставшихся без родительской заботы. Лауреатами становятся приемные семьи, а также организации для детей-сирот, школы приемных родителей, органы опеки, представители СМИ и деятели культуры.

За это время лауреатами стали 18 семей, 18 общественных и культурных деятелей, 32 организации. На вопросы о том, как премия была учреждена и развивалась, ответил один из идеологов ее создания — директор Центра развития социальных проектов Армен Попов.

— Армен Гагикович, как пришла идея вручения премии «Крылья аиста»?

— В 2014 году в стране и в городе только начиналась комплексная работа по устройству детей-сирот в семьи. Было очевидно, что необходимо поощрять и отмечать тех, кто этим занимается и достигает немалых успехов. Работа в деле семейного устройства во всем мире считается очень почетной, заслуживающей всяческого одобрения и поощрения. Во многих странах есть подобные премии. Мы также предложили вручать такую премию и в Москве. Аист — это международный символ того, кто приносит ребенка и счастье в дом.

Для нас было важно, чтобы премия была не локальной и узкопрофессиональной, а стала публичной. Хотели, чтобы ее вручал лично Мэр в Кремле, тем самым подчеркивая высокий статус как самой премии, так и тех, кого мы награждаем.

Были разработаны номинации. Мы чествовали приемные семьи, органы опеки, центры для детей-сирот, некоммерческие организации. Считаю очень важным отмечать СМИ и деятелей культуры, потому что они — лидеры общественного мнения, к ним прислушиваются.

А одна из наших главных задач — формирование позитивного общественного мнения о семейном устройстве. То есть важно показать всем, что приемные родители — это обычные люди, москвичи, которые решились и взяли детей на воспитание. Статуэтку аиста, несущего ребенка, которую получают лауреаты премии, разработал известный скульптор, народный художник России Александр Рукавшников.

— Как изменилась премия за эти годы?

— Сначала лауреаты получали только статуэтку. Но Мэр Москвы, всегда присутствующий на вручении премии, через несколько лет предложил, чтобы лауреаты, кроме статуэтки и общественного признания, получали еще и финансовое поощрение. Теперь лауреатам премии в номинации «Приемная семья» вручается еще и по одному миллиону рублей.

В первые годы вручения премии мы испытывали определенные сложности: было трудно выбрать какую-то одну приемную семью года. Поэтому позже пришли к тому, что стали награждать по три семьи.

— Какой год вручения премии больше всего вам запомнился?

— Конечно, самый первый. До нас никто такого не делал. Мероприятие в Кремле — это было волнительно и запомнилось на всю жизнь. Ну и, конечно, 2017 год, когда Мэр выступил с инициативой присвоить премии статус общегородской. Для нас это была очень большая честь.

— Каким вы видите дальнейшее развитие премии?

— Думаю, могут появиться новые номинации. Сейчас все большее значение приобретает работа служб сопровождения замещающих семей. Мы уже можем обобщать опыт их работы, отмечать и их заслуги.

Но мне бы хотелось сохранить уже сложившиеся традиции. При этом премия должна идти в ногу с развитием самого семейного устройства. За эти годы число детей в Региональном банке данных существенно сократилось. В основном приемных родителей ждут мальчики и девочки, имеющие тяжелые проблемы со здоровьем, братья и сестры, подростки – то есть те, кого сложно устроить в семью.

Раньше для нас было важно, чтобы приемная семья, номинированная на премию, была многодетной. Сейчас важно отмечать семьи, которые воспитывают пусть и немного детей, но обладают мощным родительским ресурсом. И тех, кто может помогать не только детям, но и другим приемным родителям.

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию Департамента труда и социальной защиты населения можно на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

Читайте также:
Премии сирота Семья
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте