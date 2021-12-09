Сергей Собянин: Специалисты и волонтеры готовили выставку несколько месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и ветеран Великой Отечественной войны, участник Битвы за Москву Василий Коровкин открыли экспозицию в Центральном музее Победы / Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

9 декабря мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Музее Победы новую постоянную экспозицию, посвященную Битве за Москву.

Экспозиция посвящена 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой. На церемонии открытия также присутствовали ветеран войны, участник обороны Москвы Василий Коровкин и учащиеся кадетских классов столичных школ. Выставку готовили несколько месяцев.

Творческий коллектив — а это более 700 человек: специалисты Музея Победы, Государственного музея обороны Москвы, военные историки, архитекторы, дизайнеры, декораторы, реквизиторы — снимали на киностудии «Военфильм» четыре фильма-реконструкции. В кадрах — свыше 500 человек, в том числе десять каскадеров и 169 реконструкторов.

— Мы привлекли большое количество специалистов, волонтеров и собрали уникальную выставку, — подчеркнул в ходе открытия экспозиции Сергей Собянин. — Не все, наверное, до сих пор понимают значение этой битвы, называют ее локальной историей. Но даже цифры впечатляют: 75 процентов всех танков, половина всей авиации была здесь. Это было масштабное сражение, одно из ключевых событий в истории войны и всего человечества.

В свою очередь ветеран войны Василий Коровкин поблагодарил за организацию экспозиции.

— Такого сражения за всю историю не было. Достаточно сказать, что 3,5 миллиона человек участвовало в этой битве, она длилась семь месяцев, — отметил фронтовик. — Участвовало 22 тысячи орудий, 3,5 тысячи танков. Ни одно сражение не привлекало столько техники и людей.

Василий Коровкин обратился к мэру, отметив, что очень важно в нынешнее время уделять как можно больше внимания сохранению исторической памяти.

Новая экспозиция занимает площадь более 1200 квадратных метров в выставочной галерее главного здания Музея Победы и состоит из девяти тематических разделов. В пространствах декораций, созданных с удивительной исторической достоверностью, с помощью современных технологий рассказывается о жизни предвоенной Москвы и героической обороне города, о подвиге защитников столицы.

Среди материалов — воспоминания участников битвы, подлинные фотографии и электронные образцы документов, статистические сведения о жизни города в первые месяцы войны, ходе боев, оборонительной и наступательной частях важнейшего сражения.

Уникальные архивные документы представляют Москву как центр организации сопротивления агрессору, рассказывают о самоотверженном труде москвичей. В считаные дни жизнь города была переведена на военные рельсы.

Тысячи москвичей ушли на фронт, были сформированы дивизии народного ополчения, построены оборонительные сооружения, развернута противовоздушная оборона, выполнена маскировка важных городских объектов, проведена эвакуация мирного населения и организаций. Но при этом продолжали работать городские службы, библиотеки, театры, музеи.

Кроме того, в мультимедийных витринах демонстрируются личные вещи советских полководцев — участников обороны столицы. Это, например, шинель генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова, командовавшего войсками 33-й армии, освободившего Наро-Фоминск, Боровск, Верею, а также письмо, которое написала на фронт своему отцу — командиру 32-й стрелковой дивизии Виктору Ивановичу Полосухину — его дочь Аврора. Дивизия Полосухина стояла насмерть недалеко от Бородинского поля. Письмо пробито пулей, которой полковник был убит 18 февраля 1942 года в боях под Можайском.

Также 9 декабря мэр подписал распоряжение о выплате материальной помощи семьям погибших и пострадавших в перестрелке в центре госуслуг «Мои документы» в Рязанском районе. Согласно распоряжению семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей за каждого утраченного родственника. Лицам, которые пострадали от противоправных действий, будет выплачено по 500 тысяч рублей.