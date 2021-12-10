Вызываем всех волшебников и волшебниц

Фото: Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

В этом году исполнилось 20 лет со дня выхода первого фильма о волшебнике со шрамом на лбу — «Гарри Поттер и философский камень». В честь юбилея киностудия Warner Bros. сняла специальный фильм (путешествие по вселенной Гарри Поттера), который онлайн-платформы покажут 1 января 2022 года. Юбилей поттерианы, на которой растет уже второе поколение «маглов», отмечают во всем мире. Так, в Центральном детском магазине на Лубянке 14 декабря открывается Harry Potter pop-up shop — поп-ап-магазин, посвященный франшизе «Гарри Поттер».

Фанатам будет где разгуляться! Это первый тематический лицензионный поп-ап-магазин в России и Восточной Европе, где вселенная Гарри Поттера представлена в таком масштабе и разнообразии: одежда, игрушки, сувениры, сладости, записные книжки от Lego, Spin Master, Mattel, Funko, Hatber и «Эксмо». Каждый поклонник поттерианы сможет найти что-нибудь магическое для своей коллекции.

Гости смогут выбрать свою волшебную палочку The Noble Collection, примерить мантию волшебника от Rubie's или шарф одного из факультетов Хогвартса от бренда «Индивид», попробовать шоколадную лягушку Jelly Belly и, конечно, сфотографироваться с тележкой на платформе 9¾.

К слову, о фотографиях. В поп-ап-магазине созданы специальные фотозоны в стиле магического мира Гарри Поттера. В каждой из них можно сделать волшебные кадры и снять видео для соцсетей.

По словам Александра Копанева, генерального директора ЦДМ на Лубянке, магазин привык удивлять москвичей уникальными товарами и развлечениями. В советское время сюда приезжали за необычными игрушками, которых не было больше нигде в Союзе, а сейчас — еще и за новыми впечатлениями.

— Главный детский магазин страны на Лубянке был и остается центром притяжения уникальных торговых и развлекательных форматов, которые открываются в России впервые, — заявил он. — Любители и фанаты произведений о Гарри Поттере, одной из самых популярных книг во всем мире, смогут погрузиться в настоящий мир магии и волшебства.

Найти Harry Potter pop-up shop можно на балконе второго этажа магазина, напротив легендарных механических часов.

КСТАТИ

С самого начала пандемии в ЦДМ на Лубянке усилены меры санитарной безопасности, регулярно проводятся дезинфекция поверхностей и очистка систем кондиционирования и вентиляции. На входе посетителям бесплатно выдаются медицинские маски.