В День Конституции московские специалисты по охране труда разъяснили значение основных прав работника

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12 декабря в России отмечается День Конституции. В этот день специалисты «Московского городского центра условий и охраны труда» еще раз напомнили жителям столицы об основных правах работника на безопасные условия труда.

Российская Конституция сегодня — это преамбула, два раздела, девять глав, 137 статей и девять параграфов. За 97 лет в стране поменялось пять конституций. Та, по которой мы сегодня живем, принята в декабре 1993 года. Вопросам охраны труда в ней отводится несколько статей. Специалисты «Московского городского центра условий и охраны труда» рассказали, какие статьи Конституции посвящены трудовым правам.

Сохранить жизнь и здоровье работника — базовая ценность

В 7-й статье дается основная установка на охрану труда и здоровья. Также в ней рассказывается о поддержке со стороны государства семьи, материнства, отцовства и детства, людей с инвалидностью и людей старшего поколения. На практике эта статья подкрепляется нормами Трудового кодекса РФ.

— В Трудовом кодексе РФ поясняется, что охрана труда — это система сохранения жизни и здоровья работников во время трудового процесса. Например, каждый работодатель должен вкладывать на улучшение условий труда не менее 0,2 процента от всей суммы затрат компании. Что конкретно необходимо улучшить, определяется спецификой работ. Если они связаны, например, с высотой, то требуется уделять особое внимание защитным ограждениям, подъемникам. А тем, кто трудится на открытом воздухе в холодное время года, работодатель обязан предоставить теплую одежду и организовать перерывы на обогрев. В его же обязанность входит подготовка правил по охране труда и обязательный инструктаж работников, — комментирует директор «Московского городского центра условий и охраны труда» Юрий Овчинников.

Безопасные условия работы, право на отдых и зарплату

Любой работник имеет право на справедливые и благоприятные условия труда — это закреплено в статье 37. Сюда входит право на труд в безопасных условиях, отвечающих требованиям гигиены, право на отдых, зарплату и так далее.

— В Трудовом кодексе можно прочитать, что именно понимается под безопасными условиями. Например, работник может отказаться от выполнения работ в случаях, если это напрямую угрожает его жизни и здоровью или это тяжелые работы и труд во вредных и опасных условиях труда (и все эти случаи не прописаны в трудовом контракте). Обеспечивать безопасный труд — задача работодателя. Ее выполнение контролируют органы исполнительной власти, — поясняет Юрий Овчинников.

Право на отдых дает важнейшую гарантию — установление максимальной продолжительности рабочего времени. В норме она не может превышать 40 часов в неделю. Для несовершеннолетних, людей с инвалидностью, работников с вредными условиями труда и матерей с детьми до 3 лет предусмотрена сокращенная рабочая неделя. Кроме того, все мы имеем право на обеденный перерыв, выходные и праздничные дни.

— Наша страна первая в мире законодательно установила 8-часовой рабочий день. Действующая Конституция закрепляет еще больше прав: ежегодный основной отпуск (28 календарных дней) с сохранением среднего заработка и дополнительные отпуска для работающих в районах Крайнего Севера или вредных условиях, — говорит Юрий Овчинников.

Напоминаем: «Московский городской центр условий и охраны труда» проводит регулярное обучение руководителей организаций и специалистов по охране труда.

НА ЗАМЕТКУ

«Московский городской центр условий и охраны труда» — единственное учреждение в структуре исполнительной власти, предоставляющее профессиональные услуги по охране труда для государственных и коммерческих организаций столицы. В их числе — обучение и проверка знаний по охране труда, проведение специальной оценки условий труда и т. п.

С момента создания в 1997 году на базе центра обучено около 7 тысяч специалистов, реализовано около 200 проектов городского уровня и проведено 7,8 тысячи бесплатных семинаров.

По всем вопросам, связанным с оценкой условий труда и обучением на базе ГБУ «Московский городской центр условий и охраны труда», можно обращаться по телефону +7 (499) 237‑02‑19 или на адрес электронной почты: mcot@social.mos.ru.