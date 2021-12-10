Все больше москвичей пользуются новыми станциями Большой кольцевой линии столичного метро
Открытие одновременно 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро стало для москвичей большим событием. Многие из них сразу воспользовались новыми маршрутами — удобными и более короткими.
По данным МТС, уже в первые дни работы БКЛ число пассажиров в центре снизилось, перераспределившись на новую линию.
Оператор проводил исследование на основе обезличенных данных абонентов с 7 по 9 декабря в часы наибольшей загруженности метрополитена: утром с 8:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 19:00. В эти дни количество абонентов МТС на новой линии ежедневно увеличивалось на 20 процентов.
Изменение пассажиропотока в силу того, что многие пассажиры ищут новые оптимальные маршруты передвижения, особенно заметно на станциях, расположенных в отдалении от Садового кольца и имеющих переходы на другие радиальные линии, МЦК или МЦД. Количество пассажиров, двигающихся в центр Москвы, на этих станциях снизилось.
В поездах от станции метро «Проспект Вернадского» до «Парка культуры» кольцевой линии абонентов компании стало меньше на 14 процентов. На самом загруженном ранее участке метро от станции «Ленинский проспект» до «Октябрьской» — на 10 процентов. Число пассажиров, направлявшихся в центр от станций «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий, сократилось на 7 и 5 процентов соответственно.
На станциях Калужско-Рижской линии, которая на юге соединяется с еще двумя радиальными ветками метро, трафик тоже перераспределился. Пассажиров в центр стало меньше, а в область — больше. При этом общее число пассажиров на южном участке этой ветки выросло на 4 процента за счет тех, кто пересел с наземного транспорта на метро или приехал с соседних красной и серой веток через БКЛ.
Пока абоненты МТС могут пользоваться мобильной связью на станциях западного участка БКЛ, максимальная скорость интернета на станциях достигает 400 Мбит/с. К концу этого года пассажиры смогут пользоваться мобильной связью и в большей части тоннелей БКЛ.