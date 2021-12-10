Все больше москвичей пользуются новыми станциями Большой кольцевой линии столичного метро

Фото: Наталья Нечаева / Вечерняя Москва

Открытие одновременно 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро стало для москвичей большим событием. Многие из них сразу воспользовались новыми маршрутами — удобными и более короткими.

По данным МТС, уже в первые дни работы БКЛ число пассажиров в центре снизилось, перераспределившись на новую линию.

Оператор проводил исследование на основе обезличенных данных абонентов с 7 по 9 декабря в часы наибольшей загруженности метрополитена: утром с 8:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 19:00. В эти дни количество абонентов МТС на новой линии ежедневно увеличивалось на 20 процентов.

Изменение пассажиропотока в силу того, что многие пассажиры ищут новые оптимальные маршруты передвижения, особенно заметно на станциях, расположенных в отдалении от Садового кольца и имеющих переходы на другие радиальные линии, МЦК или МЦД. Количество пассажиров, двигающихся в центр Москвы, на этих станциях снизилось.

В поездах от станции метро «Проспект Вернадского» до «Парка культуры» кольцевой линии абонентов компании стало меньше на 14 процентов. На самом загруженном ранее участке метро от станции «Ленинский проспект» до «Октябрьской» — на 10 процентов. Число пассажиров, направлявшихся в центр от станций «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий, сократилось на 7 и 5 процентов соответственно.

На станциях Калужско-Рижской линии, которая на юге соединяется с еще двумя радиальными ветками метро, трафик тоже перераспределился. Пассажиров в центр стало меньше, а в область — больше. При этом общее число пассажиров на южном участке этой ветки выросло на 4 процента за счет тех, кто пересел с наземного транспорта на метро или приехал с соседних красной и серой веток через БКЛ.

Пока абоненты МТС могут пользоваться мобильной связью на станциях западного участка БКЛ, максимальная скорость интернета на станциях достигает 400 Мбит/с. К концу этого года пассажиры смогут пользоваться мобильной связью и в большей части тоннелей БКЛ.