Туристические компании настроены оптимистично

Заместитель руководителя службы приема и размещения столичного отеля Алина Апанасенко работает, соблюдая меры безопасности. Чтобы не допустить распространения коронавируса и не заболеть самой, она встречает гостей в маске, соблюдает социальную дистанцию / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

14 декабря прошло заседание комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров. Эксперты отрасли обсудили итоги 2021 года и рассказали о новых трендах.

Закрытие границ между странами, введение множества ограничений из-за распространения коронавируса сильно ударили по туристическим компаниям и отелям в 2020 году. Но сейчас отрасль практически восстановилась.

Например, крупные отели Москвы смогли увеличить свою загрузку на 25 процентов по сравнению с прошлым годом, а их доходы от продажи каждого номера выросли в среднем почти на 1200 рублей. Большим спросом пользуются отели в исторической части города, такие как Marriott и Radisson.

— Гостиницы получают прибыль не только от туристов, но и от бизнеса. Компании проводят там мероприятия и отправляют своих сотрудников в командировки. С сентября 2021 года в Москву потянулся поток специалистов, хотя еще летом казалось, что большинство компаний изменят свои планы, — рассказала региональный директор по продажам Azimut Hotels Ирина Ривкина.

Она добавила, что в столичных отелях с начала 2021 года прошло свыше 1300 мероприятий. Их организовывали медицинские компании и общественные организации. Проведение масштабных конференций, симпозиумов и форумов помогло отельерам сохранить прибыль. Хотя пандемия отразилась и на поведении потенциальных клиентов.

— Главным последствием можно назвать уменьшение глубины бронирования. Это означает, что туристы заказывают номера буквально за день или два до заезда. Это связано с тем, что ситуация с распространением коронавируса постоянно меняется. Эта тенденция сохранится и в 2022 году, — пояснила специалист по бронированию дизайн-отеля StandArt Анна Харина.

Пережить тяжелые времена отельному бизнесу и туристическим компаниям помогли государственные меры поддержки.

— Россияне активно пользовались программой кешбэка в 2021 году. Это позволило сильно увеличить продажи путевок. Мы рады, что программа продолжит действовать и в 2022 году, особенно в межсезонье, когда спрос на туры традиционно низкий, — рассказал заместитель генерального директора туроператора «TUI Россия» Александр Сирченко.

В 2021 году в туристической отрасли появились и совершенно новые тренды. Например, широкое развитие получил промышленный туризм.

Москвичи могут посетить большие и высокотехнологичные объекты, чтобы узнать об особенностях добычи полезных ископаемых.

— Непростые времена сплотили представителей властей, туроператоров, отельеров. Они готовы работать сообща и реализовывать новые немыслимые ранее проекты. Сейчас в отрасли гостеприимства максимально много возможностей для нового бизнеса, — поделилась сопредседатель комиссии по гостиничному бизнесу и туризму Ассоциации менеджеров Инна Пехова.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Алексей Волков, президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства:

— Внутренний туризм развивается. Количество туристов в регионах превышает в три и даже в четыре раза показатели, которые были до пандемии. Большой вклад в это внес Ростуризм, запустив программу туристического кешбэка. Нигде в мире так не стимулировали спрос во время пандемии. Мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Георгий Мохов, руководитель комитета по правовым вопросам российского Союза туриндустрии:

— В отрасли грядут серьезные юридические изменения. Летом 2022 года вступит в силу закон о регулировании деятельности экскурсоводов, переводчиков, гидов и проводников.

Они должны будут получать разрешение на работу и проходить аттестацию. Еще будет запущен реестр турагентов. Идет большая законодательная работа.