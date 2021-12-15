Мир под надежной охраной: Ремус Маркитан — участник борьбы за достижение СССР ядерного паритета с США

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

17 декабря очередная годовщина со дня создания самых грозных войск России — Ракетных войск стратегического назначения. Их ракетные комплексы и несущие на них боевое дежурство люди — уже более 60 лет главные гаранты сохранения независимости нашей страны и выживания нашего народа. «Вечерняя Москва» поздравляет ракетчиков-стратегов с Днем РВСН и рассказывает об одном из героев войск, главное предназначение которых — хранить мир.

Есть военные сражения, оказавшие кардинальное влияние на ход истории, и о них написано в учебниках. Есть герои, на пределе сил совершившие подвиги, и им поставлены памятники на главных площадях мировых столиц. А есть события и люди, о которых никто ничего не знает, кроме узкого круга посвященных. Генерал-лейтенант в отставке Ремус Маркитан — один из тех, кто внес значительный личный вклад в достижение ракетно-ядерного паритета между США и СССР, кто в середине 1970-х поставил в нем такую точку, которую, невзирая ни на какие изменения в политике, идеологии и экономике, до сих пор никто не решается превратить в многоточие грибов атомных взрывов.

Какие бы грозные заголовки ни тиражировались в западных СМИ, политики там четко осознают, что Ракетные войска стратегического назначения России не позволят развязать войну. Ответный удар по агрессору будет неминуем. Сегодня самое мощное оружие на Земле — российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с разделяющимися головными частями индивидуального наведения Р-36М2 «Воевода» (по классификации НАТО — SS-18 Satan). Как сообщалось в американской прессе, ракетный залп десяти «Воевод» за минуту уничтожит до 80 процентов промышленного потенциала и до 70 процентов населения США. У нас таких «Сатан» была не одна «чертова дюжина»…

— Главная задача наших Ракетных войск стратегического назначения — не победить в глобальной войне, а избежать глобальной войны, — говорит Ремус Васильевич Маркитан. — Задача выполняется: мы живем в мирной обстановке.

Полевая почта «Москва-400»

Похоронка на отца пришла в апреле 1945-го. Сержант Василий Павлович Маркитан погиб смертью храбрых в боях при освобождении Чехословакии. Восьмилетний Ремус сказал маме, что станет военным. После десятилетки уроженец маленького молдавского села поступил в Каспийское высшее военно-морское училище. По выпуску же оказалось, что военные моряки стране не нужны. Глава государства Никита Хрущев сократил Вооруженные силы СССР на два с лишним миллиона человек: тысячами увольнялись опытные офицеры, а молодые не могли найти место службы.

Однокашникам Маркитана был предложен единственный шанс: служба в развертываемых тогда ракетных войсках. Почти все выпускники артиллерийского факультета этой возможностью воспользовались. Отказали только не прошедшим строжайшую проверку компетентных органов: буквально «до седьмого колена» просеивались биографии тех, кому предстояло осваивать самое секретное оружие страны.

— Мы уже изучали ракеты, и наши, и американскую «Атлас», — вспоминает Ремус Васильевич. — Но в целом понятие о будущей службе было смутным. Больше конкретики появилось после обучения на полугодичных курсах в Ростове-на-Дону. Но когда приехал служить в Киров, то оказалось, что начинать надо с самого что ни на есть начала.

Ракетный полк тогда существовал только на бумаге. Полузаброшенный военный городок расформированной артиллерийской бригады, личного состава нет, вооружение еще не поступило… Когда стали прибывать солдаты, оператора ракетного расчета лейтенанта Маркитана поставили во главе взвода и направили на разведку, выбор и обустройство будущих позиций для ракетных комплексов.

Служба была без выходных. Лейтенанта отпустили из воинской части только однажды. Дали недельный отпуск по случаю рождения сына. С маленьким Жаном и женой Таисой Ремус провел пару дней: остальное «съела» дальняя дорога из Кирова в Баку и обратно. Семья приехала к нему через 9 месяцев, а лейтенанта перевели служить в ракетный полк в Юрье — подальше от Кирова, поближе к Воркуте. Пришлось ждать, когда жилые дома для семей комсостава возведут в новом гарнизоне.

Ремус Маркитан на встрече с участниками Великой Отечественной войны / Фото: Из личного архива Ремуса Маркитана

— Зато адрес у нас был замечательный — полевая почта «Москва-400», — улыбается Ремус Васильевич. — Кто-то, наверное, считал, что ракетчики-стратеги служат на паркете…

Причастность к большому делу

Маркитан был «дикорастущим» офицером. Все потому, что подразделения, которыми он командовал, становились передовыми. Пройдя все без исключения ступени служебной лестницы и окончив военную академию, в невысоком звании майора в 1969 году был назначен командиром ракетного полка в соединении, дислоцированном в Оренбургской области. Воинская часть только создавалась.

Строились ракетные шахты, прибывал личный состав. Работы у майора Маркитана было невпроворот. Но его полк четко по графику заступил на боевое дежурство, а вскоре стал отличным. В 1973 году грамотный и требовательный офицер стал заместителем командира дивизии, а в июле 1974-го подполковник Ремус Маркитан «взлетел» на генеральскую должность — назначен комдивом ракетной дивизии СССР, перевооружаемой на самое современное на тот момент ракетное оружие.

Неожиданно в начале октября в Оренбуржье прилетел главком Ракетных войск стратегического назначения генерал армии Толубко.

— Владимир Федорович объяснил задачу: новейший ракетный комплекс РС-20А надо поставить на вооружение не к марту 1975 года, как планировалось ранее, а к концу 1974-го, — вспоминает Ремус Васильевич. — «Изделие 15А14» — теперь не секрет, что так ракета комплекса значилась в технических документах, — предназначалось для прорыва любых систем противоракетной обороны (ПРО) и обеспечения гарантированного пуска и поражения цели даже при многократном ядерном воздействии противника по району расположения ракетных шахт.

Решение о переносе сроков было принято на самом высоком политическом и военном уровне. Советскому Союзу нужен был козырь для приближающихся переговоров с Америкой по ограничению стратегических наступательных вооружений.

Новые ракеты были способны нанести удар в любых условиях обстановки. Американцы не смогли бы перехватить их боевые блоки мегатонного класса.

Приказы в армии не обсуждаются. Беда была в том, что по срокам ввода новых вооружений уже на 1,5–2 месяца опаздывали. Вторую вводную подкинул главком: в работах не должны участвовать солдаты. Ракеты — сверхсекретные, а при увольнении срочников в запас весть о них может разлететься по всей стране, и неизвестно, где и как аукнется…

— 76 дней у нас было, чтобы поставить на боевое дежурство первый полк с ракетами 15А14, — говорит Ремус Маркитан. — Погода в оренбургских степях осенью и зимой хорошо описана Пушкиным в «Капитанской дочке».

После дождей — метели и бураны, жуть. Майоры и капитаны за «баранками» спецмашин по грунтовым дорогам везли стоящие миллионы советских рублей ракеты, оборудование и опасные компоненты ракетного топлива. Представляете, какая ответственность?!

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Не до ордена, была бы

Родина 25 декабря 1974 года, точно в назначенный командованием срок, первый ракетный полк с новыми ракетами встал на боевое дежурство.

Где-то в Европе на открытых или кулуарных переговорах с американцами был выложен на стол главный советский козырь. Явление «Сатаны» внесло кардинально значимый вклад в стратегическое сдерживание США. Новые МБР СССР с ядерными зарядами, мощность которых, по мнению западных аналитиков, равнялась мощности 1200 бомб, сброшенных на Хиросиму, не только обеспечили реальный ядерный паритет, но и в одночасье сделали нашу страну ведущей ядерной державой.

Успех дался ракетчикам тяжело. За два с половиной месяца была выполнена задача, на которую ушло бы полгода. Работали люди на пределе сил.

— После постановки на боевое дежурство первого ракетного полка его командир был вынужден уйти на должность с меньшим объемом служебных обязанностей — по болезни, по той же причине ушли на более спокойные должности и два моих заместителя, — говорит Ремус Васильевич. — А я был в норме. Спать только еще долго хотелось. До этого два с половиной месяца, возвращаясь под утро с объезда объектов в штаб, валился на пару часов на солдатскую койку, а к подъему уже был на ногах.

Наградили ракетчиков за ударный ратный труд щедро. Ордена (в том числе два ордена Ленина!), звания получили более 150 человек. Полковнику Маркитану вручили… радиоприемник.

— У меня была хорошая служба, и наград много за другие дела получил, и продвигали меня по службе, — улыбается ветеран. — Не ради отличий ведь служим.

Любимая ракета генерала

У Маркитана блестящая военная карьера. После командования самой мощной в РВСН СССР ракетной дивизией он служил в должностях замкомандующего ракетной армией и первого заместителя начальника Боевой подготовки РВСН. Долгие годы жизни военачальника отданы Военной академии РВСН имени Петра Великого. Генерал-лейтенант Ремус Маркитан был начальником командного факультета, у него учились все сегодняшние командармы и сам командующий российскими Ракетными войсками стратегического назначения.

После увольнения из Вооруженных сил по возрасту генерал и по сей день продолжает работу в Военной академии РВСН. Доктор военных наук, профессор, лауреат Премии президента РФ в области образования, член двух диссертационных советов, автор и соавтор нескольких учебников в эти дни заканчивает очередную монографию.

— Как с вами, таким неуемным и вечно занятым, жена живет? — спрашиваю.

— Хорошо живет, раз столько лет меня терпит, — отвечает генерал.

Ремус Васильевич и Таиса Васильевна вместе 63-й год. Вырастили сына Жана, который тоже отслужил офицером-ракетчиком. Вместе, поддержав друг друга, пережили трагедию. На Оренбуржье похоронена их дочь. В больнице глухого района новорожденная девочка заразилась. Стафилококк, ребенок не прожил и двух месяцев…

— В Москву я был переведен после службы в «медвежьих углах», — говорит Ремус Васильевич. — Ракетчики-стратеги не избалованы жизнью в курортных условиях.

Где-то в дальних гарнизонах РВСН и сегодня на страже мира продолжает службу «любимая» ракета заслуженного генерала. «Воевода» до сих пор самая мощная боевая ракета на Земле. Она не раз проходила модернизацию, и, по сути, в подземные шахты устанавливались уже совершенно другие «изделия». Но в НАТО их всех по-прежнему называют Satan. Боятся «Сатаны» наши «вероятные партнеры», и правильно делают…

Скоро на смену российскому ракетному комплексу четвертого поколения «Воевода» придет комплекс пятого поколения «Сармат». Но до тех пор, пока он не поступит в ракетные полки, на боевом дежурстве начеку стоит по-прежнему грозная ракета, которая позволила нам добиться ядерного паритета с Америкой и не позволяет его нарушить до сих пор.

— РВСН — один из главных компонентов сил ядерного сдерживания и гарант защиты национальных интересов страны. Профессиональное мастерство воинов-ракетчиков и надежность современного вооружения позволяют качественно выполнять поставленные перед войсками задачи, — говорит министр обороны России Сергей Шойгу.

ИСТОРИЯ

Бытует такая версия того, как случилось переименование «Воеводы» в «Сатану». Ракета комплекса «Воевода» предназначена в том числе для нанесения ответного удара по агрессору. Чтобы после выхода из пусковой установки она смогла пройти сквозь образуемое после ядерного взрыва горящее пылевое облако, на нее наносили теплозащитное покрытие черного цвета. Возможно, увидев полученный с разведспутника снимок летящей после учебного пуска на фоне голубого неба черной ракеты, американские военные сравнили ее с безжалостным демоном ада. Впрочем, наверное, на название больше повлияла сокрушительная мощность ядерного боезаряда этой ракеты.