Магазины пиротехники проходят строгий контроль

Инспектор МЧС Северного округа Илья Базюк проверяет товар в магазине пиротехники. Пояснения по продукции дает продавец Светлана Высокая / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

15 декабря сотрудники МЧС Северного округа начали предновогодние проверки магазинов, торгующих пиротехникой. В рейд с пожарными вышел корреспондент «Вечерней Москвы».

До главного праздника больше двух недель, но спасатели уже наготове, ведь горожане начали скупать петарды и салюты.

— Многие решили загодя запастись пиротехникой для встречи Нового года, чтобы не суетиться в очередях перед самым праздником, — рассказывает инспектор 2-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Северному округу столичного МЧС лейтенант внутренней службы Илья Базюк. — Все товары этой категории потенциально опасны, они требуют правильного хранения и использования. Если не соблюдать регламенты, жди беды.

Сегодня наша цель — специализированный магазин на Ленинградском шоссе. Пока идем, лейтенант Базюк объясняет критерии безопасности: в торговых залах не должно быть скопления пиротехники, в витринах допускается не более одного экземпляра каждого вида. Храниться товар должен на металлических стеллажах.

Заходим в магазин, лейтенант представляется по форме и просит документы у продавца Светланы Высокой. Та протягивает инспектору пухлую папку с сертификатами, лицензиями и прочей необходимой документацией. Илья Базюк изучает бумаги и не находит нарушений. Первый этап проверки пройден, теперь на очереди торговые залы.

— Мы за всем внимательно следим, — уверяет Светлана Высокая, сопровождая инспектора. — Пиротехника у нас выставлена в отдельном помещении.

Проходим к витринам, лейтенант изучает их содержимое. Одинаковых товаров нет — в этом пункте можно смело ставить галочку. Теперь нужно изучить каждую коробку.

— Нужно понять, есть ли повреждения, — поясняет Илья Базюк, внимательно осматривая коробки со всех сторон. — Пиротехника должна храниться в герметичной упаковке. Если целостность нарушена, товар продавать нельзя. Пару лет назад нам попадался такой брак, но сейчас в магазине очень внимательно относятся к товару.

Проверяя целостность коробок, инспектор обращает внимание на сроки изготовления и годности. Они должны быть на каждой коробке. И если с герметичностью все в порядке, то даты указаны не везде — одна упаковка не проходит отбор. Эту коробку придется снять с реализации.

— Отсутствие информации о сроках годности — это серьезное нарушение, продажа просроченного товара запрещена, — констатирует Базюк.

Напоследок он вручает продавцу памятку о пожарной безопасности, чтобы напутствия и правила не выветрились из головы Светланы до следующей проверки.

ВАЖНО

Пиротехнические изделия обязаны иметь сертификат или декларацию соответствия. Срок действия этих документов составляет три года.

На упаковке изделия должны быть описаны класс опасности, наименование изделия, правила использования, предупреждение об опасности, наименование и адрес изготовителя. Вся информация предоставляется на русском языке.