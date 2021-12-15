Редкие ящерицы будут жить

Москвичка Ирина Краузе держит на руках своего реснитчатого бананоеда / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москвичка Ирина Краузе держит в квартире полсотни бананоедов. Это маленькие ящерки-гекконы. Корреспондент «Вечерняя Москва» выяснила, насколько сложно разводить рептилий дома и зачем это нужно.

Маленькая желто-коричневая ящерица сидит на коряге в небольшом террариуме. На голове и на спинке у животного есть небольшие наросты, похожие на реснички. Ящерка неподвижна. Кажется, она наблюдает за происходящим в комнате.

— Это реснитчатый бананоед. Имени я ему пока не дала, называю его «производитель». От него получается очень красивое потомство, — рассказывает заводчица Ирина Краузе.

Рептилию назвали бананоедом, потому что она любит полакомиться свежими желтыми плодами. К тому же даже внешне она похожа на банан.

— Сейчас «производитель» спит, несмотря на то что глаза у него открыты. Они обычно не моргают. А чтобы глаза не высыхали, животные смачивают их языком, — рассказывает Ирина. — Перед сном бананоед съел порцию детского пюре. В списке его любимых деликатесов еще числятся тараканы и сверчки, как живые, так и замороженные.

Ирина вытаскивает бананоеда из террариума. Размером он почти с ладонь. Это взрослая особь, ему три года. А малыши обычно около 2–3 сантиметров в длину.

Эта рептилия не единственный питомец Ирины Краузе. Шесть лет назад девушка завела первую рептилию, назвала его Васей. Позже подселила к нему самочку. Потом приобрела еще несколько бананоедов. Теперь в ее квартире живут 50 рептилий. В квартире Ирины Краузе террариумами заставлена целая комната, а еще несколько штук стоит в коридоре.

— Недавно бананоедов считали вымершим видом. Хорошо, что сейчас заводчиков становится больше. Мы, можно сказать, спасаем этот вид, — говорит Ирина. — Но в дикой природе эти животные вряд ли приживутся. Не в тех условиях родились. Так что в неволе бананоедов больше, чем в природе.

К счастью, бананоеды довольно плодовитые рептилии. К созданию потомства самки готовы уже в возрасте полутора лет. Беременность у этих животных длится полтора месяца, а затем самка откладывает два яйца. Каждое из них заводчик складывает в отдельный контейнер. Хранить яйца нужно от 50 до 70 дней при комнатной температуре. Когда срок подойдет, из них вылупятся маленькие бананоеды.

ПОВАДКИ

Бананоеды — ночные животные. Днем они спят, в темное время суток ведут себя бесшумно. В период брачных игр они крякают, словно утки. У всех бананоедов разный характер: одни не прочь посидеть на ручках, другие любят одиночество. Кормить маленьких бананоедов нужно один раз в день. А с восьми месяцев — один раз в три-четыре дня. Обычно рептилии уживаются с сородичами в одном террариуме.